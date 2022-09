Das 200-Milliarden-Paket zur Energiepreisdämpfung Der Befreiungs-Wumms

Es sind die großen Bilder, die Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) am Donnerstag bei der Vorstellung des 200-Milliarden-Pakets zur Bekämpfung der Energiekrise, bemühen. Einen „Abwehrschirm“ hätten sie geschaffen, sagt Scholz, Habeck warnt davor, Putins Regime wolle eine „Destabilisierung der demokratischen Ordnung“ in Deutschland erreichen. „Wir befinden uns in einem Energiekrieg um Wohlstand und Freiheit“, sagt Lindner.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden