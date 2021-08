Der frühere Unions-Fraktionschef Friedrich Merz hat CSU-Chef Markus Söder vorgeworfen, der Union mit seinen Sticheleien gegen Kanzlerkandidat Armin Laschet schwer zu schaden. „Ich stehe zu dieser Entscheidung und halte sie unverändert für richtig“, sagte er mit Blick auf seine Unterstützung von Laschet am Montagabend bei einer CDU-Veranstaltung in Sundern.

„Das kann man anders sehen“, sagte Merz. „Aber gerade deshalb erwarte ich - und andere auch - , dass Markus Söder jetzt mal aufhört und dass er auch den gemeinsamen Wahlsieg mit uns will und er kämpft“, sagte Merz mit Blick auf Wortmeldungen von CDU-Mitgliedern zu Söder, dem sie eine Sabotage des Unions-Wahlkampfes von Laschet vorwarfen.

„Ich habe ihm das auch gesagt“, sagte Merz mit Blick auf seine Kritik an Söder. Zudem betonte Merz, Söder hätte in seiner Rede beim Wahlkampfauftakt der Union am vergangenen Samstag im Berliner Tempodrom „auf manche Bemerkung verzichten können". „Ich bin mit der Rede nur eingeschränkt zufrieden.“ Er gehe davon aus, dass er das auch innerhalb der CSU gesagt bekomme und dass der Umgang bald besser werde.

Zudem teilte Merz mit, dass der unter Druck stehende Kanzlerkandidat Laschet kein Team oder Schattenkabinett mehr vorstellen werde. „Armin Laschet hat sich entschieden, kein Team vorzustellen. Es wird ein Team oder eine Mannschaft um ihn herum nicht geben. Sondern es wird allenfalls noch einzelne Auftritte geben mit einzelnen Abgeordneten, Bewerbern und einzelnen Ministern oder Ministerpräsidenten zu einzelnen Themen.“

Merz kandidiert im Hochsauerlandkreis für den Bundestag und wird als künftiger Bundesminister gehandelt. Merz forderte von Laschet, dass man jetzt "deutlich zulegen" müsse. Er sei der Spielführer. „Und er muss jetzt zeigen, wie die Strategie geht, er muss zeigen, wie die Taktik geht und er muss vor allem zeigen, wie die Tore geschossen werden.“