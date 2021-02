Auf Peter Altmaiers Schreibtisch türmen sich oft die Akten. Das war im Umweltministerium so, im Kanzleramt, in der Zeit als Interims-Finanzminister und jetzt im Wirtschaftsministerium. „Die Akten kamen oft nicht zurück“, wird aus dem Finanzministerium berichtet.

Altmaier hat oft einen gewissen Rückstau bei der Abarbeitung von Dokumenten, aber er ist ein Vielleser, allein hunderte Werke zu Otto von Bismarck besitzt er. Der war quasi einer seiner Vorgänger, als preußischer Handelsminister. Altmaier pries jüngst sogar die Corona-Runde, die Ministerpräsidentenkonferenz mit der Kanzlerin und Bundesministern als „ein Erbstück aus der Bismarck-Zeit“. Der Föderalismus ermögliche Einheit in Vielfalt.

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil konterte via Twitter, „das ist sehr spannend was Du zu Bismarck schreibst“, er hätte aber noch ein anderes Thema: „Ein paar Unternehmen in meinem Wahlkreis warten dringend auf die Wirtschaftshilfen. Bitte mehr Tempo machen.“ Ja, auch der Wahlkampf naht.

Und bei Peter Altmaier ist nicht immer alles so straff und strategisch organisiert, wie zu Bismarcks Zeiten.

Nach einer Phase der großen Rückendeckung, als Friedrich Merz Mitte Januar nach seiner Niederlage bei der Bewerbung um den CDU-Vorsitz kurzerhand versuchte, Altmaier das Amt zu nehmen, prasselt in diesen Tagen wieder Kritik auf den Minister ein, dabei dachte er, er könnte hier ein wenig auf den Spuren Ludwigs Erhard wandeln und die soziale Marktwirtschaft im digitalen Zeitalter neu begründen.

[Wenn Sie die wichtigsten News aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere runderneuerte App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräteherunterladen können.]

Protestbriefe türmen sich, Streit mit Scholz

Es türmen sich die Protestbriefe von Betrieben und Firmen, die immer noch auf große Teile der staatlichen Hilfen wegen des wochenlangen Lockdowns warten, viele haben noch nicht einmal Abschlagszahlungen erhalten.

Es passt in das Bild und erklärt vielleicht auch die aktuellen Tiefststände bei der Bürgerbewertung des Krisenmanagements der Bundesregierung: Es tun sich tiefe Gräben zwischen Bundeswirtschafts- und Bundesfinanzministerium auf bei der Suche nach den Schuldigen.

Altmaier-Leuten scheint langsam die Geduld abhanden zu kommen. Ständig würde es neue Anweisungen des Finanzministeriums geben, „ihr müsst Missbrauch ausschließen“.

Dazu ständig neue Forderungen aus dem parlamentarischen Raum, etwa bei Brauereigaststätten und Feuerwerkern mehr zu helfen. So mussten immer wieder neue Ideen in die Antrags-Software eingearbeitet werden. Aber immerhin seien nun bereits sieben Milliarden Euro ausgezahlt worden.

Auch Kanzlerin Angela Merkel zeigte sich intern dem Vernehmen nach genervt ob der schleppenden Auszahlungen.

Hauptproblem war der Aufbau einer automatisierten Plattform mit Programmierern des Unternehmens Init. Zudem wurden die November- und Dezemberhilfen für Gastronomie und andere Branchen mit einem Ausgleich von 75 Prozent des sonst anfallenden Umsatzes umgestellt auf die Überbrückungshilfe III ab Januar. Wieder eine Veränderung.

Hier gibt es nur noch Zuschüsse zu den Fixkosten. Erste Abschlagszahlungen für die Überbrückungshilfe III sollen in den nächsten Tagen erfolgen. Bis zu 100 000 Euro je Monat sind nun möglich. Um Betrugsfälle ausfindig zu machen, wird letztlich von den Bundesländern bei der später erfolgenden Detailprüfung noch einmal kontrolliert, ob Anträge und die Höhe von Hilfszahlungen korrekt waren.

Im ersten Lockdown wurden zehntausende Betrugsfälle herausgesiebt.

[Jeden Morgen informieren wir Sie, liebe Leserinnen und Leser, in unserer Morgenlage über die politischen Entscheidungen, Nachrichten und Hintergründe. Zur kostenlosen Anmeldung geht es hier.]

Der radelnde Minister: Peter Altmaier unterwegs in Berlin. Foto: DAPD

Die von Altmaier gepriesene föderale Struktur führte dazu, dass sich die Länder, wenn man so will, anders als in der ersten Lockdown-Phase einen schlanken Fuß gemacht haben - und die Antragstellung dem Bund übertragen haben. Und er dafür nun den Ärger hat.

Da die Bundesländer sich nicht in der Lage dazu gesehen hätten, habe man eine Plattform dafür aus dem Boden stampfen müssen, so Altmaier. Aber es haperte dabei, all die Anforderungen unter einen Hut zu bekommen. „Zweieinhalb Monate haben wir auf die Software des Bundes zur Novemberhilfe gewartet“, kritisiert der nordrhein-westfälische Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) die langen Verzögerungen.

Altmaier leistet Abbitte

So musste Altmaier Abbitte leisten. „Erst einmal entschuldige ich mich dafür, dass es so lange dauert. Wenn ich irgendeine Möglichkeit gesehen hätte, es zu beschleunigen, ich hätte es gemacht“, sagte er bei "Bild Live". Dazu kam der Streit mit dem Ministerium von Olaf Scholz (SPD), vor allem mit Staatssekretär Wolfgang Schmidt, nun versuchen primär Wirtschafts-Staatssekretär Ulrich Nußbaum und Haushalts-Staatssekretär Werner Gatzer das Ganze zu beschleunigen, heißt es im Wirtschaftsministerium. Die Scholz-Leute werfen Altmaier vor, sich auch nicht genug um das Bremsen der EU-Kommission bei der Genehmigung von Hilfen für größere Unternehmen gekümmert zu haben, hier gab es aber grünes Licht.

[Behalten Sie den Überblick: Jeden Morgen ab 6 Uhr berichten Chefredakteur Lorenz Maroldt und sein Team im Tagesspiegel-Newsletter Checkpoint über die aktuellsten Entwicklungen rund um das Coronavirus. Jetzt kostenlos anmelden: checkpoint.tagesspiegel.de.]

Die Sache mit dem Einkaufs-Appell

Viele halten Peter Altmaier für den nettesten Minister. Aber Ansätze wie für eine neue Industriepolitik blieben Ansätze, im Kanzleramt hatte er zuvor als Kanzleramtschef Probleme, die Flüchtlingskrise in geordnete Bahnen zu lenken. Aber die Kanzlerin dankte ihm stets seine große Loyalität - und blockte auch den Putschversuch von Merz sofort ab. Am glücklichsten wirkte Áltmaier als Umweltminister, versprach „jedes Windrad“ zu streicheln und versuchte sich als "Mr. Energiewende." Als die Förderkosten aus dem Ruder zu laufen drohten, tippte er zu Hause am PC das Konzept für eine Strompreisbremse, das aber letztlich still von Merkel kassiert wurde.

Altmaier kämpft derzeit auch um seine politische Zukunft nach der Bundestagswahl. Zuletzt hatte er oft wenig Fortune. Altmaier fielen auch ungklückliche Inszenierungen auf die Füße. Ende November posierte er für die "Bild" mit seinem Fahrrad, vollgepackt mit Geschenken im Korb. Altmaiers Botschaft: „Einkaufen ist eine patriotische Aufgabe.“ Dann wurde auch der Handel dicht gemacht, und Altmaier hatte eine andere patriotische Aufgabe zu lösen: Schnell und möglichst unbürokratisch Unternehmen und Künstlern im Lockdown zu helfen.