Antrag auf Lieferung von Leopard-Panzern Polen bringt Scholz in Zugzwang

Diese Post aus Warschau bringt die Bundesregierung in Zugzwang: „Die Deutschen haben unseren Antrag auf Überstellung von Leopard-2-Panzern an die Ukraine bereits erhalten“, schrieb der polnische Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak am Dienstag auf Twitter. Polen will 14 Panzer aus deutscher Produktion an die Ukraine weitergeben, damit sich das Land besser gegen den russischen Angriff verteidigen kann. Die Bundesregierung muss nun entscheiden, ob sie dies erlaubt.

Das Bundeswirtschaftsministerium bestätigte am Dienstag den Eingang des Antrags. „Die notwendigen Abstimmungen und Verfahren in der Bundesregierung wurden eingeleitet“, sagte eine Sprecherin auf Anfrage. Diese dauerten an und würden „mit der gebotenen Dringlichkeit“ geführt. Rüstungsexporte werden in Deutschland nur unter der Bedingung genehmigt, dass das Empfängerland vor einer Weitergabe an Drittstaaten in Berlin eine Genehmigung einholt.

Während bei Entscheidungen über Rüstungsexporte das Wirtschaftsministerium federführend ist, liegt die Zuständigkeit in diesem Fall beim Bundesverteidigungsministerium (BMVg): „Es handelt sich um eine Länderabgabe, so dass die Zustimmung formal vom BMVg zu erteilen ist“, so das Wirtschaftsministerium.

Entscheidung wird im Kanzleramt getroffen

Damit wäre also eigentlich der neue Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) am Zug, über die geplante Lieferung von Panzern aus Polen an die Ukraine zu befinden. Doch das Thema gilt als derart heikel, dass es innerhalb der Bundesregierung Chefsache ist. Es sei nicht seine Entscheidung, betonte Pistorius am Dienstag im ZDF. „Diese Entscheidung fällt im Kanzleramt.“ Der Minister rechnet damit, dass dies „in Kürze“ passiert.

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hatte am Wochenende signalisiert, dass die Bundesregierung grünes Licht geben würde, falls diese über einen Antrag zur Weitergabe von Leopard-Panzern aus deutscher Produktion entscheiden müsste. „Wenn man uns fragt, würden wir dem nicht im Weg stehen“, sagte Baerbock. Bisher sei die Bundesregierung aber nicht gefragt worden.

Unklar blieb, ob sie diesen Vorstoß mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) abgesprochen hatte. Im politischen Berlin wurde aber sehr genau wahrgenommen, dass Baerbock ihre Zusage beim Außenministertreffen einen Tag später nicht wiederholte. Auch in der FDP gibt es Forderungen nach einer raschen Genehmigung des Antrags. Das heikle Thema könnte im Koalitionsausschuss am Donnerstag diskutiert werden.

14 Leopard-2 für die Ukraine Die Regierung in Warschau will 14 Leopard-2-Panzer an die Ukraine weitergeben. Insgesamt verfügt Polen nach Angaben des Verteidigungsministeriums über 247 Leopard-2-Panzer in drei unterschiedlichen Versionen (A4, A5 und PL). Sie wurden 2002 und 2013 aus den Beständen der Bundeswehr für insgesamt etwa 200 Millionen Euro gekauft. Wie alle deutschen Rüstungsexporte war auch dieses Geschäft an die Auflage gebunden, vor der Weitergabe an Drittstaaten in Berlin um Erlaubnis zu fragen.

Die Ankündigung der Ministerin hat offenbar die polnische Regierung motiviert, den Antrag tatsächlich zu stellen. Mit diesem Schritt zwingt Warschau den Kanzler dazu, sich in der Frage der Leopard-Lieferungen zu positionieren. Bisher waren Scholz und sein Umfeld bemüht, dem Eindruck entgegenzutreten, Deutschland sei in der Panzer-Frage zunehmend isoliert.

Selbst mit einer positiven Entscheidung über den Antrag aus Warschau ist das Thema für die Bundesregierung längst nicht beendet. Estland, Lettland und Litauen forderten die Bundesregierung bereits auf, selbst Leopard-Panzer an die Ukraine zu liefern. Die Bundesregierung hat dies zwar nicht offiziell ausgeschlossen, aber eine Festlegung bisher vermieden.

Warschau hofft, dass auch Deutschland Panzer liefert

Polens Verteidigungsminister Blaszczak richtete nun einen Appell an die Bundesregierung, zeitgleich mit dem polnischen Antrag: „Ich appelliere auch an die deutsche Seite, sich der Koalition von Ländern anzuschließen, die die Ukraine mit Leopard-2-Panzern unterstützen. Das ist unsere gemeinsame Sache, denn es geht um die Sicherheit ganz Europas.“

Mit deutscher Unterstützung, so das Kalkül in Polen, wären Logistik und Ausbildung deutlich leichter zu bewältigen. „Wir setzen auf den Beitritt der Bundesregierung zu dieser Koalition sowie auf eine enge Zusammenarbeit, auch mit der deutschen Rüstungsindustrie, um eine schnelle und effiziente Ausbildung der Einsatzkräfte und logistische Unterstützung in Form von Ersatzteilen, Reparaturen und Munitionsversorgung zu gewährleisten“, erklärte der polnische Botschafter Dariusz Pawłoś.

Die von Pistorius als eine seiner ersten Amtshandlungen in Auftrag gegebene Bestandsaufnahme zu verfügbaren Leopard-Panzern in Deutschland steht derweil kurz vor dem Abschluss. Diese sei die Voraussetzung dafür, dass Deutschland dann „sehr schnell handlungsfähig“ sei, sagte der Verteidigungsminister.

Eine andere Entwicklung könnte Scholz zum Handeln zwingen: Nach einem Bericht des „Wall Street Journal“ erwägt die US-Regierung nun doch, der Ukraine Abrams-Kampfpanzer zu liefern. Die Ankündigung könne noch in dieser Woche erfolgen.

