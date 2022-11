„Baustein der Kriminalitätsbekämpfung“ Ermittler unterstützen Faesers Bargeld-Vorschlag

Politik und Polizei reagieren unterschiedlich auf den Vorschlag von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD), nur noch Bargeldzahlungen bis 10.000 Euro zuzulassen. Ermittler begrüßen den Vorstoß, deckt er sich doch mit langjährigen Forderungen von Finanzfahndern.

Man unterstütze den Vorschlag, sagte der Berliner Landeschef des Bundes Deutscher Kriminalbeamter (BDK), Marco Schmidt, dem Tagesspiegel: „Geldwäschebekämpfung ist ein wesentlicher Baustein bei der Bekämpfung Organisierter Kriminalität und des internationalen Terrorismus. Es kommt dabei auf die wirksame Überwachung und Sanktionierung von Verstößen an.“

Innenministerin Faeser hatte in der „Bild am Sonntag“ gesagt: „Ein 30.000-Euro-Barkauf von Schmuck oder Uhren sollte bald der Vergangenheit angehören.“ Mit einer gesetzlichen Bargeld-Obergrenze von 10.000 Euro verringere sich die Gefahr, „dass Vermögenswerte von Kriminellen verschleiert werden“.

Ermittler betonen, dass für das Funktionieren geschäftsmäßiger Erpressung, Schwarzarbeit, Drogen- und Waffenhandel hohe Bargeldsummern erforderlich seien. Wenn große Summen elektronisch verbucht werden müssten, ließen sich Geldströme einfacher nachvollziehen, was illegale Geschäfte erschwere.

EU-Kommission hatte ähnlichen Vorschlag gemacht

Nach wie vor fänden auch illegale Gebrauchtwagen-Geschäfte mit Bargeld statt, berichten Fahnder. Die Täter könnten dadurch leichter verschleiern, wie viel sie umgesetzt haben. In der Berliner Region hat davon offenbar ein Netzwerk arabischer Großfamilen profitiert, das der islamistischen Hisbollah nahesteht.

Den Vorschlag, mit wenigen Ausnahmen nur noch bis 10.000 Euro Bargeldzahlungen zu erlauben, hat vergangenes Jahr bereits die EU-Kommission gemacht. Zwei Drittel der EU-Länder haben bereits Cash-Obergrenzen: In Griechenland sind Käufe für mehr als 500 Euro nicht in bar gestattet, in Frankreich und Portugal sind es 1000 Euro, in Kroatien liegt die Cash-Grenze bei 15.000 Euro.

Hundert Milliarden Euro sollen vagen Schätzungen zufolge, die auch der EU-Rechnungshof teilt, durch allerlei Transaktionen pro Jahr in Europa gewaschen werden. Belastbare Daten gibt es allerdings nicht.



In Deutschland waren zuletzt insbesondere FDP und CDU gegen Einschränkungen von Bargelzahlungen. Aber auch innerhalb dieser Parteien wird über Geldwäsche-Maßnahmen diskutiert.

Unter dem damaligen Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) war 2016 ein Limit von 5000 Euro erwogen, in der Union aber letztlich abgelehnt worden.

Der Rechtsexperte der Berliner CDU, Alexander J. Herrmann, sagte dem Tagesspiegel: „Bei Immobiliengeschäften kann eine Bargeldgrenze sinnvoll sein, Beamten zufolge wird dort gerade in Berlin viel illegales Vermögen gewaschen.“ Eine Bargeldgrenze aber für alle Geschäftsbereiche einzuführen, lehnt Herrmann ab.

Andere Mittel würden bislang nicht ausgeschöpft, sagt der CDU-Politiker. So wäre es zur Bekämpfung mafiöser Banden ihm zufolge sinnvoll, wenn sich die Behörden besser austauschten. Selbst in Ermittlungen gegen schwerkriminelle Clans flößen die Informationen von KFZ-Zulassungsstellen über Jobcenter bis zu den Finanzämtern nur spärlich.

Ähnlich argumentierte die Berliner FDP. „Bargeld ist gedruckte Freiheit“, sagte der FDP-Justizexperte Holger Krestel. „Wer kriminelle Banden verfolgen will, sollte die bestehenden Gesetze konsequent anwenden – und unbescholtenen Bürgern nicht die Möglichkeit nehmen, auch undokumentierte Käufe zu tätigen.“ Die Sprecherin der Berliner Innensenatorin Iris Spranger (SPD) reagierte auf Tagesspiegel-Anfrage bisher nicht.

Ermittler aus dem Berliner Landeskriminalamt, die sich mit Organisierter Kriminalität (OK) befassen, fordern seit Jahren eine Bargeld-Obergrenze. Zudem plädieren sie für eine Beweislastumkehr. Ein Verdächtiger müsste dann nachweisen, woher sein Geld stammt – und nicht die Justiz, dass er es illegal erworben habe.

