Treffpunkt Brandenburger Tor: Mit 50 Leserinnen und Lesern machte sich „Team Checkpoint“ am Sonntagmorgen auf zur „Tour de Havel“ – Premiere der neuen Radgruppe des Tagesspiegel-Newsletters. Die einen kamen mit dem Rennrad, andere mit dem Tourenrad oder dem E-Bike, und ein Lastenrad mit Kindersitz war auch dabei. Das Ziel: Einmal rund um die Havel-Seen.

Gleich nach dem Start setzte sich eine Spitzengruppe ab, in Sacrow kamen dann alle wieder zusammen für eine kleine Geschichts-Halbestunde mit Johann Kowatsch vom Verein „Ars Sacrow“.

Kowatsch hatte sich einst gemeinsam mit dem früheren Tagesspiegel-Verleger Franz Karl Maier für die Sanierung der zerstörten Heilandskirche eingesetzt.

Team Checkpoint um Tagesspiegel Chefredakteur Lorenz Maroldt, Verantwortliche Redakteurin Ann-Kathrin Hipp (links) und... Foto: Mike Wolff

Und weiter ging’s, immer am Wasser entlang, beim Schlenker um Schloss Cecilienhof in Anbetracht der Rückübertragungswünsche der Hohenzollern den Rauchhaus-Song pfeifend („Das ist unser Haus!“), zurück über die Glienicker Brücke und die Havelchaussee bis zum Tagesspiegel am Askanischen Platz.

Frank Nägele, Staatssekretär für Verwaltungs- und Infrastrukturmodernisierung in der Senatskanzlei, ist auch mitgefahren. Foto: Mike Wolff

Mit Kind und Last - auch kreative Gefährte waren dabei und der Checkpoint-Nachwuchs. Foto: Mike Wolff

Die Bilanz der Tour nach 75 Kilometern: Alle glücklich angekommen (auch Staatssekretär Frank Nägele), die einen früher, die anderen später, kein einziger Platten, niemand verletzt – so kann’s weitergehen!