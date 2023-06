Bundesregierung zieht Lehren aus dem Krieg Das sind die Eckpunkte der Nationalen Sicherheitsstrategie

Das Bundeskabinett hat am Mittwoch erstmals eine Nationale Sicherheitsstrategie verabschiedet. Das unter der Federführung des Auswärtigen Amts erarbeitete Dokument formuliert nach Angaben der Bundesregierung Leitlinien mit dem Ziel, „unsere Sicherheit gegen Bedrohungen von außen zu stärken“.

Es nehme eine Analyse des aktuellen Sicherheitsumfelds vor und leite daraus „konkrete Maßnahmen und Folgevorhaben“ ab. Eine große Rolle spiele die Lage nach dem russischen Angriff auf die Ukraine: „Zeitenwende ist dabei ein bestimmender Faktor“, heißt es in dem Papier.

Bundeskanzler Olaf Scholz bezeichnete die Sicherheitsstrategie als ungewöhnliche und wichtige Entscheidung. Es bleibe die zentrale Aufgabe des Staates, für die Sicherheit seiner Bürger zu sorgen, sagte Scholz.

Ziel ist der Sicherheitsstrategie zufolge ein Zusammenwirken und Ineinandergreifen aller Mittel und Instrumente, um Deutschlands Sicherheit gegen Bedrohungen von außen zu stärken. Dazu sollen alle relevanten Politikbereiche und Akteure einbezogen werden.

Dies reicht von der Landes- und Bündnisverteidigung über den Schutz von technischen Infrastrukturen und die Cyber- und Weltraumsicherheit bis hin zu Rohstoff-, Energie- und Ernährungssicherheit.

Die Sicherheitsstrategie nennt auch die Zivilverteidigung und den Bevölkerungsschutz, die Entwicklungspolitik, den Schutz vor fremder Einflussnahme und Spionage sowie den Umgang mit der Klimakrise und mit Pandemien. Einbezogen werden sollen Bund, Länder und Kommunen, Wirtschaft, Wissenschaft, Zivilgesellschaft sowie die Bürgerinnen und Bürger.

Die wichtigsten Eckpunkte der Nationalen Sicherheitsstrategie Bereich Wehrhaftigkeit: Im mehrjährigen Durchschnitt 2%-BIP-Beitrag zu den Nato-Fähigkeitszielen

zu den Nato-Fähigkeitszielen Erweiterung der Cyber- und Weltraumfähigkeiten , Einführung militärischer Zukunftsfähigkeiten wie abstandsfähige Präzisionswaffen

, Einführung militärischer wie abstandsfähige Präzisionswaffen Neufassung der Rahmenrichtline Gesamtverteidigung, um Nato-Vorgaben umzusetzen

um Nato-Vorgaben umzusetzen Stärkung Spionage- und Sabotageabwehr

Stärkung der europäischen sicherheits- und verteidigungstechnologischen Basis; Stärkere Harmonisierung der europäischen Rüstungsexportkontrolle Bereich Resilienz: Stärkung der europäischen Zusammenarbeit im Katastrophenschutz

Dachgesetz zum Schutz kritischer Infrastrukturen

Bedarfsgerechter Ausbau nationaler Reserven für Nahrung, Energieträger, den Gesundheitssektor und zur Betreuung von Menschen; Strategie für die Rohstoffversorgung und Überprüfung von Rohstofflieferketten

für Nahrung, Energieträger, den Gesundheitssektor und zur Betreuung von Menschen; Strategie für die und Überprüfung von Schaffung eines ganzheitlichen Cyberlagebilds und einer Koordinierungsfunktion im Nationalen; Ausbau des BSI zu einer Zentralstelle im Bund-Länder-Verhältnis

und einer Koordinierungsfunktion im Nationalen; Ausbau zu einer Zentralstelle im Bund-Länder-Verhältnis Weltraumsicherheitsstrategie; Stärkung der Resilienz von Satellitenkommunikation, -navigation und Erdbeobachtungsdaten sowie von Raumfahrtinfrastruktur und Bodenstationen Bereich Nachhaltigkeit: Klimaanpassungsgesetz und Klimaanpassungsstrategie

„Die deutsche Außenpolitik soll aus einem Guss agieren und ressortübergreifend gemeinsame Strategien erarbeiten, um die Kohärenz unseres internationalen Handelns zu erhöhen“, hatte sich die Ampel im Koalitionsvertrag von 2021 vorgenommen.

Ursprünglich sollte die Sicherheitsstrategie schon Anfang des Jahres vorliegen. Denn angesichts von Russlands Krieg gegen die Ukraine warten Deutschlands Partner auf ein Dokument, das ihnen deutsche Entscheidungen in der Krise erklärt.

Sicherheit ist eine Teamaufgabe. Nils Schmid, außenpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion

Als Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) im März 2022 den Prozess zur Erarbeitung der Strategie mit den anderen Ressorts vorstellte, waren die Hoffnungen noch groß. Doch dann begann zwischen den Ministerien, dem Kanzleramt und den Bundesländern ein mühseliges Ringen um Kompetenzen und Zuständigkeiten. Nun ist klar: Eine Neuordnung der Institutionen wird es nicht geben, der vor allem von der FDP befürwortete Nationale Sicherheitsrat ist vom Tisch.

Grundlegende strukturelle und organisatorische Veränderungen gibt es nicht. So scheiterte der Plan, die Zuständigkeit der Länder beim Katastrophenschutz an den Bund zu übertragen, an deren Widerstand.

Trotzdem hielten auch die Außenpolitikexperten der Ampel aus dem Bundestag das Ergebnis im Vorfeld für wegweisend. „Sicherheit ist eine Teamaufgabe“, sagt Nils Schmid (SPD). Es sei „ein enormer Erfolg“, dass die Bundesregierung die Nationale Strategie ressortübergreifend entwickelt habe.

Die Ampel legt Wert darauf, sich beim Umgang mit autoritären Staaten wie Russland oder China neu zu positionieren. „Der russische Angriffskrieg und autokratische Tendenzen in anderen Teilen der Welt erfordern, dass wir uns nach außen robuster aufstellen“, sagt Schmid. So bekennt sich die Ampel in dem Papier zum Zwei-Prozent-Ziel für Rüstungsausgaben.

Die letzten Dissenspunkte in dem nun knapp 50-seitigen Papier sind inzwischen ausgeräumt. Bei den Streitthemen des so genannten Hackback (englisch für „zurückhacken“) nach Cyberangriffen und Rüstungs-Exportkontrollen orientiert man sich nun weitgehend am Koalitionsvertrag. (Mit Agenturen)