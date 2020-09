Die Bundesregierung hat mitgeteilt, dass der russische Kremlkritiker Alexej Nawalny „zweifelsfrei“ vergiftet wurde. Festgestellt habe dies ein Spezial-Labor der Bundeswehr auf Veranlassung der Charité. Zum Einsatz kam demnach der chemische Nervenkampfstoff Nowitschok.

Nowitschok war beim Anschlag auf den russischen Ex-Doppelagenten Sergej Skripal und seine Tochter Julia 2018 im englischen Salisbury eingesetzt worden.

In einer Pressemitteilung der Bundesregierung heißt es dazu:

„Auf Veranlassung der Charité – Universitätsmedizin Berlin hat ein Spezial-Labor der Bundeswehr eine toxikologische Untersuchung anhand von Proben Alexej Nawalnys durchgeführt. Hierbei wurde der zweifelsfreie Nachweis eines chemischen Nervenkampfstoffes der Nowitschok-Gruppe erbracht.“

Laut einem Bericht des „Spiegel“ von vergangener Woche wurde die Analyse des Giftstoffes in München durchgeführt, wo die Bundeswehr ein Labor für Pharma- und Toxikologie betreibt. In dem streng abgeschirmten Laborkomplex sitzen laut Bericht die deutschlandweit besten Kenner von Giften und chemischen Kampfstoffen.

Weiter heißt es in der Mitteilung der Bundesregierung:

„Es ist ein bestürzender Vorgang, dass Alexej Nawalny in Russland Opfer eines Angriffs mit einem chemischen Nervenkampfstoff geworden ist. Die Bundesregierung verurteilt diesen Angriff auf das Schärfste. Die russische Regierung ist dringlich aufgefordert, sich zu dem Vorgang zu erklären.“

Die Bundesregierung wolle mit EU und Nato auch über „eine angemessene gemeinsame Reaktion beraten“.

Russische Ermittler fordern Informationen von Deutschland zu Nawalny

Im Fall Nawalny haben russische Ermittler von Deutschland Auskunft über medizinische Erkenntnisse eingefordert. Ein Sprecher des Bundesjustizministeriums in Berlin bestätigte am Mittwoch einen entsprechenden Bericht der russischen Zeitung „RBC“.

Demnach habe sich der Moskauer Generalstaatsanwalt am 27. August an das Bundesamt für Justiz gewandt. Weitere Angaben wollte der Sprecher nicht machen. Die Zeitung „RBC“ berichtete, die russischen Behörden wollten Auskunft über die Behandlung Nawalnys, Ergebnisse von Blut- und Urintests sowie Erkenntnisse über Stoffe, die dabei gefunden worden seien. (Tsp, Reuters)

Das Untersuchungsergebnis könnte die ohnehin schon schwer angeschlagenen Beziehungen zwischen Russland und Deutschland sowie anderen westlichen Staaten noch einmal massiv erschüttern. Ein Nervengift der Nowitschok-Gruppe wurde auch bei der Vergiftung des ehemaligen russischen Doppelspions Sergej Skripal und seiner Tochter Julia im britischen Salisbury 2018 verwendet. Die beiden überlebten nur knapp.

Als Reaktion hatten zahlreiche westliche Staaten russische Diplomaten ausgewiesen. Auch diesmal strebt die Bundesregierung ein abgestimmtes Vorgehen der westlichen Verbündeten an. Das machten der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Michael Roth, und Verteidigungs- Staatssekretär Gerd Hoofe in einer gemeinsamen Unterrichtung von Bundestagsabgeordneten nach Teilnehmerangaben deutlich.

Das Auswärtige Amt will den Botschafter Russlands über die Untersuchungsergebnisse unterrichten. „Ferner wird die Bundesregierung mit der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OVCW) Kontakt aufnehmen“, erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert.

Nawalny, der am 20. August auf einem Flug in seiner Heimat plötzlich ins Koma gefallen war und zunächst in Omsk untersucht wurde, wird auf Drängen seiner Familie in der Charité behandelt. Die deutschen Ärzte gingen nach einer Auswertung von klinischen Befunden bereits davon aus, dass Nawalny vergiftet wurde. Die russische Regierung hatte die Einschätzung der Berliner Charité, dass Nawalny vermutlich vergiftet wurde, als vorschnell bezeichnet.