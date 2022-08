Hochrangingen taiwanesischen und amerikanischen Beamten zufolge soll die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi nach Taiwan reisen. Das berichtete „CNN“ am Montag. Demnach soll der nicht namentlich zitierte taiwanesische Beamte gesagt haben, dass Pelosi über Nacht in Taiwan bleiben wolle.

Unbestätigten Berichten taiwanesischer Medien zufolge soll sie am Dienstagabend dort eintreffen. Auch das "Wall Street Journal" vermeldete die Besuchspläne am Montagnachmittag. Termine Pelosis seien für Dienstagabend und Mittwoch angesetzt.

Taiwans Ministerpräsident Su Tseng-chang wich am Montag einer klaren Antwort aus, ob Pelosi am Donnerstag nach Taiwan kommen werde. „Wir begrüßen immer Besuche hochdekorierter ausländischer Gäste in unserem Land“, sagte er in der Hauptstadt Taipeh zu Reportern.

Dass sie einen Stopp auf der Insel einlegen würde, erwähnte die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi am Sonntag, als sie ihre Reise in den indopazifischen Raum offiziell bestätigte, nicht.

Doch das hinderte China am Montag nicht, seine Drohung in Richtung USA zu erneuern – und gar mit einer militärischen Antwort zu drohen: Eine Visite Pelosis in Taiwan wäre „eine krasse Einmischung in Chinas innere Angelegenheiten“, sagte Chinas Außenamtssprecher Zhao Lijian bei einer Pressekonferenz in Peking.

Er sprach von einer „sehr ernsten Lage und Konsequenzen“ für die USA. Die chinesische Seite sei umfassend auf alle Eventualitäten vorbereitet. „Die Volksbefreiungsarmee wird nicht tatenlos zusehen, und die chinesische Seite wird sicher energische und entschiedene Maßnahmen ergreifen, um unsere Souveränität und territoriale Integrität zu schützen“, sagte Lijian weiter.

Chinas kommunistische Staatsführung betrachtet das freiheitliche Taiwan als Teil seines Territoriums und droht mit „Vereinigung“, notfalls militärisch. Als Russland im Februar seinen Angriffskrieg auf die Ukraine begann, wurden Befürchtungen laut, dass China versuchen könnte, sich die demokratische Inselrepublik gewaltsam einzuverleiben.

Nancy Pelosi tritt in Singapur den Premierminister Lee Hsien Loong. Foto: Mohd Fyrol Official Photographer/Ministry of Communications and Information/Handout via REUTERS

Nancy Pelosi wäre die ranghöchste Besucherin aus der amerikanischen Politik, die Taiwan seit 25 Jahren bekommen würde. Zuletzt besuchte Newt Gingrich, ebenfalls im Amt des Sprechers des Repräsentantenhauses, im Jahr 1997 die Insel. Ursprünglich wollte Pelosi bereits im April reisen, doch sie musste die Fahrt wegen ihrer Corona-Erkrankung absagen. Ungewöhnlich an einer Reise der Sprecherin nach Taiwan wäre aber vielmehr, dass sie sie vorher nicht angekündigt hätte.

Am Sonntag nannte Pelosi als Reiseziele lediglich Malaysia, Südkorea, Japan und Singapur, wo Pelosi bereits am Montag angekommen ist. Im Mittelpunkt stünden „gemeinsame Sicherheit, wirtschaftliche Partnerschaft und die demokratische Regierungsführung in der indopazifischen Region“, teilte sie mit. Taiwanesische Medien berichten auf Berufung auf anonyme Quellen, dass Pelosi am Dienstagabend in Taiwan eintreffen solle. Bestätigt wurden die Berichte allerdings nicht.

Warum Joe Biden sich nicht gegen Pelosi stellen wollte

Die „New York Times“ zitiert anonym US-Beamte, die nicht davon ausgehen, dass Pelosi vor dem Hintergrund dieser Ankündigung tatsächlich nach Taiwan reisen würde. Allerdings könne sie immer noch ihre Meinung ändern, auch wenn es unwahrscheinlich scheine, hieß es in dem „New York Times“-Bericht weiter.

Mitarbeiter des US-Präsidenten Joe Biden sagten der „New York Times“ ebenfalls anonym, dass er sich dagegen entschieden hätte, Pelosi zu bitten, ihre geplante Reise nach Taiwan abzusagen. Dies hätte mit seinem Respekt vor der Unabhängigkeit des US-Kongresses zu tun. Außerdem wolle er nicht vor den Drohungen der chinesischen Führung kleinbeigeben. Drohungen, wie etwa die des chinesischen Präsidenten Xi Jinping, der Joe Biden bei einem Telefonat gesagt haben soll: „Wer mit dem Feuer spielt, wird dabei umkommen.“

Eine chinesische Zeitung berichtet über die erwartete Taiwan-Reise Pelosis. Foto: REUTERS/Thomas Peter

Das chinesische Verteidigungsministerium warnte zudem, dass „das chinesische Militär nicht untätig zusehen“ würde, wenn Pelosi nach Taiwan reiste. US-Beamte sollen vor dem Hintergrund dieser Äußerungen gesagt haben, dass sie es für geopolitisch riskanter hielten, den Besuch Pelosis zu verhindern, als sie einfach machen zu lassen.

Dennoch brachte Pelosi US-Präsident Biden in eine unangenehme Lage. „Ich denke, dass das Militär denkt, dass das gerade keine gute Idee ist“, kommentierte er Pelosis Reisepläne.

An der langjährigen Ein-China-Politik der USA solle sich durch einen möglichen Besuch nichts ändern, sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby, am Montag im Weißen Haus.

„Es gibt keinen Grund für Peking, einen möglichen Besuch, der im Einklang mit der langjährigen US-Politik steht, in eine Krise oder einen Konflikt zu verwandeln.“ Die USA würden sich nicht auf „Säbelrasseln“ einlassen, sagte er. „Gleichzeitig lassen wir uns aber auch nicht einschüchtern.“ Kirby betonte, es sei an Pelosi, einen möglichen Besuch zu bestätigen.

EU-Abgeordnete Gahler und Bütikofer wollen Taiwan noch in diesem Jahr besuchen

Währenddessen zeigen sich auch EU-Diplomaten alarmiert über die Situation. Angesichts der Drohungen Chinas fordern die auf Taiwan und China spezialisierten Europaabgeordneten Michael Gahler (CDU) und Reinhard Bütikofer (Grüne) Solidarität mit Taiwan und wollen die Insel noch in diesem Jahr besuchen.

Auch in der EU sei „das Parlament die treibende Kraft in der Taiwan-Politik“. Die Exekutive agiere vorsichtiger, sagt Bütikofer, der die Delegation des Europäischen Parlaments (EP) für die Beziehungen zu China leitet, zum Dissens zwischen Pelosi und Präsident Joe Biden, ob ihr Besuchsplan eine gute Idee oder eine unnötige Provokation sei.

Gahler sieht keine akute Kriegsgefahr. „China ist nicht auf einen Krieg vorbereitet. Es beobachtet, ob der Westen in der Ukraine vor Russland zurückweicht oder die Aggression stoppt.“ Er ist außenpolitischer Sprecher der EVP im EP und Vorsitzender des „Formosa-Clubs“, der Freundschaftsgruppen demokratischer Parlamente mit Taiwan.

Reinhard Bütikofer, MdEP, nennt Chinas Drohungen „Panickmache“. Foto: imago images/Rüdiger Wölk

Gahler und Bütikofer fordern ein Investitionsabkommen der EU mit Taiwan. Mit China hat die EU ein Handelsabkommen verhandelt. Es liegt wegen politischer Differenzen aus Eis. Ein Investitionsabkommen gibt europäische Firmen besseren Marktzugang auf Taiwan, und der Bau einer taiwanesischen Fabrik für Halbleiter in der EU werde wahrscheinlicher. Im Dezember werden sie mit dem Handelsausschuss des EP in Taiwan darüber sprechen.

Gahler und Bütikofer warnen davor, von der „Ein China“-Politik abzurücken. Der Status quo müsse verteidigt werden. Eine diplomatische Anerkennung Taiwans komme nicht in Frage. „Europa darf aber nicht zurückweichen, wenn Peking die roten Linien verschiebt“, sagt Bütikofer.

„Eine pragmatische Partnerschaft mit Taiwan ist für uns sinnvoll.“ Die „Panikmache“ wegen Pelosis Besuch spiegele die „zunehmend nationalistische Fokussierung Xi Jinpings“. China wolle den USA, Japan und Europa die Taiwan-Politik vorschreiben. „Nachgeben wäre ein Fehler.“

Die USA wiederum haben sich der Verteidigungsfähigkeit Taiwans verpflichtet – was bisher vor allem Waffenlieferungen bedeutet. Allerdings ist Präsident Joe Biden weiter gegangen als seine Vorgänger und hat es mehrmals als „Verpflichtung“ der USA bezeichnet, Taiwan im Falle eines Angriffs durch China zu verteidigen. Seit den 1990er Jahren sind die Spannungen um Taiwan nicht mehr so hoch gewesen. (mit dpa, Reuters)