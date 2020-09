In der Nacht zu Donnerstag landete das erste Flugzeug aus Lesbos in Thessaloniki. An Bord: 165 unbegleitete Minderjährige, die wie viele andere ihre Bleibe im Flüchtlingscamp Moria verloren hatten. Weitere 240 Minderjährige sollen noch am Donnerstag folgen, berichtet der griechische Rundfunk ERT. Eine Fähre soll zudem rund 1000 Migranten aufnehmen.

Im Camp selbst herrscht unterdessen weiter Chaos: Die Feuerwehr konnte in der Nacht mehrere kleinere neue Brände löschen, die die übrig gebliebenen unbeschädigte Zelte zerstört hatten. Die Polizei musste Tränengas einsetzen, weil einige jugendliche Migranten versuchten, in die Hauptstadt der Insel zu kommen. Einige der Migranten hatten die Polizei mit Steinen angegriffen, berichtet ERT.

Das rigorose Vorgehen der Einsatzkräfte hat einerseits mit der Angst eines unkontrollierbaren Ausbruchs der Corona-Epidemie zu tun. 35 Migranten sind bereits positiv auf das Virus getestet worden. Wo sich diese aufhielten, ist nach Angaben der Behörden weiter unklar. Andererseits will die griechische Polizei unbedingt weitere Brandstiftungen verhindern, die das Chaos weiter anfachen würden.

Behördensprecher Stelios Petsas sprach von einer „gigantischen“ Aufgabe, die obdachlosen Flüchtlinge unterzubringen sowie die bestätigten Infektionsfälle ausfindig zu machen. Mehr als 12.000 Migranten und Geflüchtete auf Moria sind demnach nun obdachlos. Am Mittwoch saßen tausende Flüchtlinge auf der Straße von Moria nach Mytilini. Andere Flüchtlinge suchten in den Hügeln rings um das niedergebrannte Lager Zuflucht.

Die ersten minderjährigen Flüchtlinge landen auf dem griechischen Festland. Foto: Panagiotis Balaskas/dpa

Die griechischen Behörden gehen mittlerweile fest davon aus, dass die Feuer von den Asylbewerbern ausgelöst wurden. „Die Feuer brachen aus, als die Asylbewerber gegen die verhängte Quarantäne protestierten“, sagte Migrationsminister Notis Mitarachi am Mittwochabend auf einer Pressekonferenz. Regierungschef Kyriakos Mitsotakis sprach von einer „gewalttätigen Reaktion“ auf positive Coronavirus-Tests im Lager.

Die griechische Nachrichtenagentur ANA hatte zuvor bereits unter Berufung auf die Polizei gemeldet, dass die Feuer absichtlich nach Protesten von einigen Bewohnern des Lagers gelegt worden seien. Sie sollten nach einem positiven Test oder wegen Kontakts zu Infizierten unter Quarantäne gestellt werden.

Wer genau für den Ausbruch der Feuer verantwortlich ist, ist allerdings weiter unklar. Unter den Helfern kursieren Gerüchte, faschistische Gruppen wollten das Lager gänzlich zerstören. In der Vergangenheit hatte es aber auch schon öfter im Lager gebrannt, weil Gaskocher versehentlich Stofffetzen in Brand setzten oder defekt waren. Dabei war es auch zu Todesfällen gekommen.

„Dieser Gewaltausbruch einiger darf nicht belohnt werden“

Ebenso unklar wie die genaue Ursache ist weiterhin, was nun mit den mehr als 12.000 Migranten passiert. Die Bundesregierung als derzeit amtierende EU-Ratspräsidentschaft setzt weiter auf eine europäische Lösung und hält sich mit einseitigen Aufnahmeangeboten zurück. Allerdings forderte Entwicklungsminister Gerd Müller nun, 2000 Migranten aufzunehmen.

Deutschland solle mit einem entsprechenden „Zeichen der Humanität“ vorangehen, sagte der CSU-Politiker am Mittwochabend in der ARD. Mehrere Bundesländer hatten konkrete Zahlen von Migranten genannt, die sie bereit seien zusätzlich aufzunehmen. Auch Norwegen kündigte bereits an, nach dem Brand 50 Menschen aus dem Lager aufzunehmen, vorzugsweise Familien. Frankreich sicherte ebenfalls Unterstützung zu.

Weitere Artikel zum Thema:

Aufgrund der Meldungen, dass die Asylbewerber in Moria selbst das Feuer ausgelöst hatten, gibt es allerdings auch ablehnende Stimmen. „Dieser Gewaltausbruch einiger darf nicht belohnt werden. Weder durch eine Verlegung in andere europäische Länder noch bei der Dauer oder dem Ergebnis des Asylverfahrens“, sagte Hessens Europaministerin Lucia Puttrich der „Bild“-Zeitung.

„Die Bilder des brennenden Flüchtlingscamps lassen uns auch fragen, was einige Menschen dazu bringt, ihre sichere Unterkunft in Europa anzuzünden“, so die CDU-Politikerin. Auch der CDU-Bundestagsabgeordnete Marian Wendt will keine Aufnahme der von dem Brand betroffenen Migranten in Deutschland. „Wer Feuer legt und Löschmannschaften angreift, kann nicht nach Deutschland geholt werden“, sagte er der Zeitung.

[Wenn Sie die wichtigsten Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere runderneuerte App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Auch andere europäische Länder blockten bei der Frage nach der Flüchtlingsaufnahme ab. „Wir müssen sehr vorsichtig sein, dass wir hier nicht Signale ausschicken, die dann eine Kettenreaktion auslösen, der wir vielleicht nicht mehr Herr werden“, sagte Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg im ORF. Würde das Lager durch Verteilung der Migranten auf europäische Staaten geräumt, wäre es bald wieder voll.

Die niederländische Justiz-Staatssekretärin Ankie Broekers-Knol sagte dem TV-Sender RTL Nieuws: „Die Niederlande haben immer den Standpunkt vertreten, dass wir keine Menschen übernehmen.“

Demonstranten in Berlin fordern die Flüchtlingsaufnahme aus Moria. Foto: John MacDougall/AFP

Um Druck auf die Politik aufzubauen, gingen in Deutschland mehrere Tausend Menschen bei Demonstrationen auf die Straße. In Berlin beteiligten sich am Mittwochabend laut Polizei rund 3000 Menschen, in Leipzig 1800, in Hamburg mehr als 1200 und in Frankfurt am Main 300.

Sie verlangten die sofortige Evakuierung aller Lager auf den griechischen Inseln und die Aufnahme der Menschen. Einzelne Staaten müssten dabei vorangehen, da eine europäische Lösung nicht in Sicht sei, erklärte die Organisation „Seebrücke“. Auch die Internationale Liga für Menschenrechte hatte zu den Kundgebungen unter dem Motto „Wir haben Platz!“ aufgerufen.

Mehr zum Thema Flüchtlingspolitik zwischen Versagen und Pragmatismus Darum schaut Europa in Moria nur zu

Die Demonstranten zeigten Plakate mit Aufschriften wie „Moria evakuieren“ und „Shame on you EU“ („Schande über Dich, EU“). Eine Evakuierung des Lagers sei wegen der dort herrschenden unhaltbaren hygienischen Zustände schon vor dem Feuer nötig gewesen, sagten Redner. (mit dpa, AFP)