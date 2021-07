Wie jeden Tag bringen wir Sie mit den Fragen des Tages auf den aktuellen Stand – natürlich mit den passenden Antworten. Sie können die „Fragen des Tages“ auch als kostenlosen Newsletter per Mail bestellen. Zur Anmeldung geht es hier.

Was ist passiert?

• Niederländischer Kriminalreporter niedergeschossen. Peter R. de Vries ist in Amsterdam Opfer eines Anschlags geworden. Er wurde lebensgefährlich verletzt. Ministerpräsident Rutte spricht von einem „Anschlag auf den freien Journalismus.“ Lesen Sie hier mehr zu den Hintergründen.

• R-Wert liegt wieder über 1. Erstmals seit April liegt die für die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Coronavirus entscheidende Reproduktionszahl wieder über der Schwelle von 1. Das Robert Koch-Institut gibt den 7-Tage-R-Wert mit 1,01 an. Liegt er für längere Zeit über 1, steigen die Fallzahlen. Mehr dazu im Corona-News-Blog.

• New York: Mehr Tote durch Schusswaffen als durch Corona. In New York City eskaliert die Schusswaffengewalt – der Gouverneur ruft den Katastrophenfall aus. Der neue Bürgermeister steht vor einer gewaltigen Aufgabe.

• Fallen die Einschränkungen für Geimpfte schon Ende August? Bereits in wenigen Wochen sollen alle, die wollen, eine Corona-Impfung erhalten. Ob die Maßnahmen dann enden können, hängt allerdings von mehreren Faktoren ab.

Menschen mit sichtbarem Migrationshintergrund gibt es auf den neuen Wahlplakaten der Union nicht. Foto: imago images/Future Image

Was wurde diskutiert?

• So kann Annalena Baerbock aus der Defensive kommen: Seit Wochen muss sich die Grünen-Spitzenkandidatin gegen Vorwürfe wehren. Jetzt hilft nur eins: Raus aus der Politikblase, raus zu den Menschen. Ein Kommentar von Felix Hackenbruch.

• Italien in Siegerlaune: Die italienische Mannschaft steht im Finale der EM - zu Recht. Denn sie bringt alles mit, was für ein erfolgreiches Turnier nötig ist. Ein Kommentar von Stephan-Andreas Casdorff.

• Die CDU und ihre Wahlkampfkampagne: Auf ihren Wahlplakaten bildet die CDU die deutsche Einwanderungsgesellschaft nicht ab. Das mag zu ihrer Strategie passen, falsch ist es dennoch. Ein Kommentar von Maria Fiedler.

Wegen ihrer mitunter sehr schlechten Arbeitsbedingungen stehen Lieferdienste immer wieder in der Kritik. Dennoch ist die Nachfrage... Foto: imago images/Bildgehege

Was können Abonnent:innen lesen?

• Unterwegs mit einem Lieferdienst-„Rider“: Vier Stunden, 14 Bestellungen, 42,6 Kilometer – Arian Berndt fährt für „Wolt“ Essen aus. Lieferdienste stehen derzeit häufig in der Kritik. Zu Recht? Berndt sagt: „Natürlich verdiene ich zu wenig für das, was ich mache.“

• „Berlin ist nicht dreckiger als Hamburg oder München“: Stephanie Otto, die Chefin der Berliner Stadtreinigung, im Interview über To-go-Verpackungen und Abfallentsorgung in der Pandemie, die Zukunft des Betriebes – und Frauen in überwiegend männlichen Teams.

• Stadtspaziergang mit Alvaro Soler: „Berlin ist ähnlich cool wie Barcelona – nur nicht am Meer“, findet der deutsch-spanische Popmusiker Alvaro Soler. Bei einem Spaziergang spricht er auch über Auftritte mit J-Lo und Eingesperrtsein in Madrid.

Was können wir unternehmen?

Fußball schauen: Heute um 21 Uhr findet das zweite EM-Halbinfinale in London statt. England trifft auf Dänemark. Unser Autor Kit Hilden ist in England geboren und hofft trotzdem, dass das dänische Sommermärchen weiter geht – und das nicht, weil sein Vater Däne ist.

Ins Kino gehen: Scarlett Johansson bekommt ihren eigenen Marvel-Film. „Black Widow“ überzeugt durch einen tollen Mix aus Action, Humor und Frauenpower.

Was sollte ich für morgen wissen?

Urteil zu Kabelgebühren: Der Bundesgerichtshof (BGH) klärt am Donnerstag, ob Vermieter dauerhaft Kabelgebühren auf ihre Mieter umlegen dürfen. Hintergrund ist das sogenannte Nebenkostenprivileg. Es bedeutet, dass in einem Mehrfamilienhaus die Gebühren für einen gemeinsamen Kabelanschluss über die Nebenkosten auf alle verteilt werden dürfen.

Entscheidung für die Bundestagswahl: Für die Teilnahme an der Bundestagswahl am 26. September fällt am Donnerstag und Freitag eine wichtige Vorentscheidung. Der Bundeswahlausschuss wird bestimmen, welche kleinere Parteien und Vereinigungen die Anforderungen des Parteiengesetzes erfüllen.

Zahl des Tages!

Anfang Februar wurde in der Antarktis ein neuer Temperaturrekord aufgestellt: 18,3 Grad Celsius. Mittlerweile geht nach Angaben von Forschenden sechsmal so viel Eis verloren wie noch in den 1980er Jahren. Welche Folgen das haben könnte, lesen Sie hier.