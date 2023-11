„Harte Antwort“ gegen Antisemitismus Habeck wendet sich mit aufrüttelnder Videobotschaft zu Israel an die Bürger

Vizekanzler Robert Habeck hat Antisemitismus in Deutschland in seinen unterschiedlichen Ausprägungen scharf verurteilt.

„Antisemitismus ist in keiner Gestalt zu tolerieren, in keiner. Das Ausmaß bei den islamistischen Demonstrationen in Berlin und in weiteren Städten Deutschlands ist inakzeptabel und braucht eine harte politische Antwort“, sagte der Grünen-Politiker und Wirtschaftsminister in einem Video, das sein Ministerium am Mittwoch bei X (früher Twitter) verbreitete.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Es brauche auch von den muslimischen Verbänden in Deutschland eine Antwort, sagte Habeck. Einige hätten sich klar von den Taten der Hamas und Antisemitismus distanziert. „Aber nicht alle, und manche zu zögerlich und ich finde, insgesamt zu wenige.“

Die in Deutschland lebenden Muslime hätten zu Recht einen Anspruch auf Schutz vor rechtsextremer Gewalt. „Und das Gleiche müssen sie jetzt einlösen, wenn Jüdinnen und Juden angegriffen werden“, sagte Habeck.

Das Ausmaß bei den islamistischen Demonstrationen in Berlin und in weiteren Städten Deutschlands ist inakzeptabel und braucht eine harte politische Antwort. Robert Habeck, Die Grünen

Sie müssten sich klar von Antisemitismus distanzieren, um nicht ihren eigenen Anspruch auf Toleranz zu unterlaufen. „Für religiöse Intoleranz ist kein Platz in Deutschland.“

Habeck spricht fordert konsequentes Vorgehen bei Straftaten

Das Verbrennen israelischer Flaggen sei eine Straftat, das Preisen der Hamas-Taten auch.

„Wer Deutscher ist, wird sich dafür vor Gericht verantworten müssen, wer kein Deutscher ist, riskiert außerdem seinen Aufenthaltsstatus. Wer noch keinen Aufenthaltstitel hat, liefert einen Grund, abgeschoben zu werden“, so der Vize-Kanzler.

Der islamistische Antisemitismus dürfe nicht darüber hinwegtäuschen, dass es auch einen in Deutschland verfestigten Antisemitismus gebe, auch wenn sich Rechtsextreme aus taktischen Gründen jetzt zurückhielten, um gegen Muslime hetzen zu können, sagte Habeck.

Wer noch keinen Aufenthaltstitel hat, liefert einen Grund, abgeschoben zu werden. Robert Habeck, Die Grünen

Reaktionen auf Habecks Rede vorwiegend positiv

In den sozialen Netzwerken, insbesondere auf der Plattform X, stieß Habecks Video auf ein breites Echo mit vielen positiven Reaktionen. „Stark“ resümierte etwa der Militärexperte und Politik-Professor an der Universität der Bundeswehr, Carlo Masala, am Mittwochabend auf X.

Richtige Worte von der falschen Person. Sowas muss von Scholz oder Steinmeier kommen. Marc Friedrich, Bestseller-Autor

Die stellvertretende CDU-Vorsitzende Karin Prien schrieb: „Nun zum zweiten Mal nach dem 07. Oktober trifft RobertHabeck wie kein anderer in dieser Bundesregierung den richtigen Ton. Ein starker, notwendiger Auftritt.“

Lob kam auch vom früheren CDU-Vorsitzenden und Ex-Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet, der damit zudem indirekt Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) kritisierte.

Habecks Video klinge nicht nach Enthaltung oder nach „Nicht-nur-eine-Sichtweise“, schrieb Laschet auf X: „Das ist die erforderliche, argumentativ stark und gut begründete innen- und außenpolitische Haltung Deutschlands, die weit über alle Parteigrenzen hinweg gehört und unterstützt werden muss.“

Bestseller-Autor und Finanzexperte Marc Friedrich schrieb via Twitter „Richtige Worte von der falschen Person. Sowas muss von Scholz oder Steinmeier kommen.“

Habeck sieht Antisemitismus auch bei Linken

In seinem Video wandte sich Habeck aber auch an jene, die durchaus zum Wahlklientel der Grünen zählen – und sparte nicht mit Kritik. „Sorge macht mir aber auch der Antisemitismus in Teilen der politischen Linken, und zwar leider auch bei jungen Aktivistinnen und Aktivisten.“

Antikolonialismus dürfe nicht zu Antisemitismus führen. Der Tod und das Leid, das über die Menschen im Gazastreifen komme, sei schlimm, so der Vize-Kanzler.

„Systematische Gewalt gegen Jüdinnen und Juden kann damit dennoch nicht legitimiert werden.“ Vor dem Hintergrund der Taten der Hamas sei es eine „Verkehrung der Tatsachen“, die Hamas als Freiheitsbewegung darzustellen, sagte Habeck.

Nach Enthaltung bei Gaza-Resolution: Lob für Habeck, Kritik für Baerbock

Erst am Mittwochabend hatte Baerbock im „ZDF“ die deutsche Enthaltung zu der Gaza-Resolution in der UN-Vollversammlung mit den Worten „Es gibt keine 100-prozentige Wahrheiten. Es gibt nicht die eine Sichtweise“ verteidigt. Es dürfe nicht zu einem „Flächenbrand“ in der Region kommen, erklärte Baerbock.

Außenministerin Annalena Baerbock spricht während der Debatte über den Nahen Osten im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. © imago/photothek/IMAGO/Thomas Koehler

Anders als jetzt bei Habeck fielen die Reaktionen auf Baerbocks Interview eher negativ aus. Das ist in zweifacher Hinsicht pikant: Schon die deutsche Enthaltung in der UN Vollversammlung hatte zu Widerspruch innerhalb der Koalition geführt, bei der FDP.

Im Nahost-Krieg muss die Bundesregierung um ein einheitliches Bild bemüht sein. Hinzukommt, dass Baerbock und Habeck als mögliche Kanzler-Kandidaten der Grünen für die Bundestagswahl 2025 gelten, und sich hier einen parteiinternen Wettbewerb liefern.

UN-Resolution zu Gewalt in Nahost ist „keine gute Resolution“

Angesprochen auf die deutsche Enthaltung erklärte Habeck am Mittwochabend in der ZDF-Sendung „Markus Lanz“ wiederum, dass die Bundesregierung in ihrer Haltung dazu einstimmig sei. Die Enthaltung bedeute nicht, dass sich Deutschland raushalten wolle, sondern im Gegenteil bei einer Lösung mithelfen wolle.

Habeck selbst kritisierte die von der UN-Vollversammlung verabschiedete Resolution zur Eskalation der Gewalt zwischen Israel und Palästinensern. Israels Partner wie Deutschland und die USA appellierten immer wieder an israelische Regierung, zivile Opfer zu vermeiden und das sei auch richtig, sagte der Grünen-Politiker bei „Markus Lanz“. Es sei aber völlig unsinnig, die Hamas zur Vermeidung ziviler Opfer aufzufordern. „Denn das Ziel der Hamas ist es, zivile Opfer zu produzieren.“

Es sei schlimm, bei den Opfern zu unterscheiden. Aber es sei ein Unterschied auf der politischen Ebene, dass es der Hamas darum gegangen sei, „Menschen hinzuschlachten“, sagte Habeck. „Und deshalb ist es keine gute Resolution, weil sie nicht politisch ist. Sie durchdringt und nennt das politische Problem nicht beim Namen.“

Habeck sagte zu der Resolution: „Natürlich ist es als humanitäre Haltung total toll, wenn man sagt, ich bin dafür, dass alle Menschen sich vertragen und am besten lieben.“ Übertragen auf den Ukraine-Krieg bedeute das, die Unterstützer der Ukraine zum Frieden aufzufordern, ohne Putin zu erwähnen, „der diesen Krieg vom Zaun gebrochen hat“. Eine solche Haltung der Ukraine gegenüber wäre inakzeptabel, so Habeck.

Er stimme jedoch zu, dass man auch sehen müsse, wie die andere Seite denke, um irgendwie weiterzukommen im derzeitigen Konflikt. (dpa, dfs)