Wer in diesem Sommer eine Zeitung in die Hand nimmt oder eine Nachrichtensendung im Fernsehen verfolgt, liest oder sieht Nachrichten, die lauten: „Putin drosselt Gasmenge auf 20 Prozent“ oder „China beginnt Übung mit scharfer Munition“. Womöglich ist auch noch von Preissprüngen bei Lebensmitteln oder einer möglichen Maskenpflicht im Herbst die Rede.

Ukraine, Taiwan, Inflation und immer noch Corona – die multiplen Krisen beanspruchen fast alle Aufmerksamkeit. Eine Katastrophe, die auch mit deutscher Politik zu tun hat, fällt hinten runter: die Lage in Afghanistan, wo nach UN-Angaben Millionen hungern und kürzlich ein Erdbeben im Osten des Landes Verheerungen anrichtete.

Dort könnten in den nächsten Monaten Tausende sterben, andere sich auf die Flucht nach Europa machen. Und noch immer harren auch deutsche Ortskräfte dort aus, die auf Rettung durch eine Ausreise via Pakistan hoffen. Aber sie scheinen weitgehend vergessen.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

In wenigen Tagen jährt sich der Jahrestag des Falls von Kabul. Am 15. August übernahmen die Taliban fast ohne Kämpfe die afghanische Hauptstadt. Tausende westlicher Diplomaten und noch viel mehr Ortskräfte saßen fest. Letztere fürchteten die Rache der radikalislamischen Gewaltherrscher, weil sie als Afghanen in den Augen der Taliban für den Feind gearbeitet hatten.

Kommentatoren in Europa und den USA erinnerte der Moment an Vietnam, er schien ein weltpolitischer Einschnitt, der Westen nach zwanzig Jahren Krieg gedemütigt von einer überschaubaren Streitmacht von bärtigen Männern mit Kalaschnikows, die oft in offenen Schuhen daherkamen. Dass Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine starten wollte, der viel Energie des Westens binden würde, ahnten damals nur wenige.

Eine Machtübernahme, die viele überraschte: Taliban kontrollieren die Straßen von Kabul. Foto: Rahmat Gul/AP/dpa

Noch bevor der Untersuchungsausschuss des Bundestags zum Fall von Kabul seine Arbeit aufgenommen hat, haben nun einige Medien mit der peniblen Erforschung und Darstellung der Abläufe rund um den Abzug aus Kabul begonnen. Eine Spiegel-Titelgeschichte („Elf Tage in Kabul“), die an diesem Wochenende fortgesetzt wurde, und eine WDR-Dokumentation („Der Fall von Kabul: Chronik eines Desasters“) zeichnen die dramatischen Vorgänge in einer ungewöhnlichen Dichte nach und lassen sowohl Deutsche als auch Afghanen zu Wort kommen. Wer den Text liest oder die Dokumentation ansieht, gewinnt der Eindruck, unmittelbar am Geschehen teilzuhaben.

In Berlin stieß die Evakuierungsbitte auf taube Ohren

Ein Ergebnis der Recherche: Der Widerstand in der Bundesregierung und vor allem im Auswärtigen Amt gegen eine rechtzeitige Evakuierung der Botschaft in Kabul und eine Rettung der deutschen Ortskräfte zu einer Zeit, da diese noch möglich war, fällt in beiden Darstellungen noch weit hartnäckiger aus, als bislang bekannt war. Dabei geht es nicht nur um die oberste politische Verantwortung von Kanzlerin und Ministern, sondern auch um das Handeln oder Nicht-Handeln von namentlich genannten Ministerialbeamten oder Diplomaten.

[Lesen Sie auch: Nancy Pelosi und ihre Reise nach Taiwan: Wer ist die Frau, die sich mit China und Biden zugleich anlegt? (T+)]

Ein Politiker, der das verstärkte journalistische Interesse am Abzug begrüßt, ist der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses, Ralf Stegner (SPD). „Nicht nur die Politik muss diesen Einsatz und seine Folgen aufarbeiten. Es ist gut, wenn sich auch die Gesellschaft damit beschäftigt, sich das genau ansieht und ihr Urteil fällt“, sagt das Mitglied des Auswärtigen Ausschusses dem Tagesspiegel. „Dann können wir auch aus den Fehlern lernen“, fügte er hinzu. Stegner verwies darauf, dass auch andere Partner beim zivilen und militärischen Engagement wie Australien, die Niederlande oder Großbritannien ihre Einsätze evaluiert hätten oder dies planten.

Der frühere Chef der Landespartei und der SPD-Landtagsfraktion in Schleswig-Holstein setzt darauf, dass nun wieder mehr Menschen die Lage am Hindukusch verfolgen werden: „Ich hoffe sehr, dass der Jahrestag des Abzugs und die journalistischen Beiträge dazu helfen, das Interesse an der entsetzlichen Situation in Afghanistan wieder zu stärken.“

Gilt als angriffslustiger Politiker: Ralf Stegner, Vorsitzender des Afghanistan-Untersuchungsausschusses, auf einem SPD-Parteitag. Foto: imago/Rainer Weisflog

Der Ausschussvorsitzende sieht die Lage so: „Der Hindukusch ist aus dem Blickwinkel Europas und Deutschlands geraten, viele private Spenden gehen heute in die Ukraine. Das ist verständlich, aber wir dürfen Afghanistan nicht vergessen und nicht aufgeben.“ Wegschauen sei für Deutschland jedenfalls keine Option, mahnt Stegner: „Es ist nach 20 Jahren Krieg auch unsere Verantwortung, dass die Afghanen irgendwann wieder ein menschenwürdiges Leben führen können.“

Der Sozialdemokrat, der im Herbst zum ersten Mal in den Bundestag einzog, hat sich in der Parlamentspause unter anderem durch Gespräche mit Experten und das Studium von einschlägiger Literatur in das Thema eingearbeitet. „Der Westen hat sich zu wenig für die Kultur und Tradition Afghanistans interessiert und diese am Ende falsch eingeschätzt“, lautet sein erstes Urteil.

"20 Jahre in einem Land, das man nicht kannte"

Dies seit einer der Gründe für das Scheitern des militärischen und zivilen Einsatzes. Stegner: „Man war 20 Jahre in einem Land unterwegs, das man nicht kannte.“ Die zivilen Helfer aus Deutschland zum Beispiel der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit seien anders vorgegangen und hätten bei den Afghanen hohes Ansehen genossen: „Das funktionierte aber nur, weil sie sich vom Militär der Alliierten fernhielten.“

So sieht also der Palast der Gegner von innen aus: Taliban in den Diensträumen des geflohenen Präsidenten Ghani. Foto: Zabi Karimi/AP/dpa

Eine Besonderheit des von Stegner geleiteten U-Ausschusses ist der Umstand, dass niemand mehr im Amt ist, der damals an höchster Stelle politische Verantwortung für die Afghanistan-Entscheidungen trug - weder Kanzlerin Angela Merkel (CDU), Außenminister Heiko Maas (SPD) noch Innenminister Horst Seehofern (CSU).

Meist sind Untersuchungsausschüsse auch politische Kampfinstrumente. Politikerinnen oder Politiker, deren Fehler aufgearbeitet werden, müssen ihr Handeln verteidigen und zuweilen sogar um ihren Posten bangen. Da diesmal kein damals Verantwortlicher seinen Sturz fürchten muss, dürfte sich der Afghanistan-Ausschuss eher auf die Sache konzentrieren.

Lesen Sie auch auf Tagesspiegel Plus:

In der Regel erlangen Medienvertreter auch Informationen aus den vielen Akten, die den Ausschussmitgliedern von der Bundesregierung oder Behörden zur Verfügung gestellt werden, damit sie die Vorgänge nachverfolgen können. Die Journalistinnen und Journalisten von Spiegel von WDR konnten sich daraus aber noch nicht bedienen, mussten alles aus anderen Quellen recherchieren.

„Die Akten sind gerade erst beim Ausschuss eingetroffen, daraus kann noch kein Journalist Informationen erhalten haben“, sagte Stegner dazu. Vor möglichen „Leaks“ aus den Unterlagen seines Ausschusses gibt sich dessen Vorsitzender gelassen: „Ich erwarte, dass sich das ändert und Journalisten Informationen erhalten“, sagt er: „Aber das ist kein Umstand, der mich bedrückt.“