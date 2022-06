Klitschko hat hohe Erwartungen an Besuch von Scholz, Macron und Draghi

Der Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, hat hohe Erwartungen an den Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz, des französischen Präsidenten Emmanuel Macron und des italienischen Ministerpräsidenten Mario Draghi. "Wir brauchen von den drei Führern der wichtigsten Länder harte Unterstützungssanktionen und Waffen so schnell wie möglich", sagt Klitschko in einem TV-Interview mit "Bild" in Kiew.





Der Bürgermeister zeigt sich überzeugt davon, dass der russische Präsident Wladimir Putin auch weiterhin Kiew erobern will. "Kiew war ein Ziel und Kiew bleibt ein Ziel", sagt Klitschko in einem TV-Interview mit "Bild" in Kiew. Putin sage ja, dass er das ganze ehemals russische Territorium beanspruche. "Sein Interesse endet auch nicht in Kiew und an der Grenze zu Polen. Er wird so weit gehen, wie wir es ihm erlauben." Klitschko fügte hinzu: "Der Krieg wird auch an die Tür der Deutschen klopfen." (Reuters)