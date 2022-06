Ukrainisches Nuklearunternehmen warnt vor russischem Sabotageangriff auf Kernkraftwerk

Die russische Seite plant angeblich einen Angriff unter falscher Flagge auf das Kernkraftwerk Saporischschja im Süden der Ukraine – dies berichtet das amerikanische Institute for the Study of War (ISW) unter Bezugnahme auf Aussagen des ukrainischen Nuklearunternehmens Energoatom. Russische Besatzungstruppen könnten als Sabotageakt Gegenstände in das Kühlungssystem des Kernkraftwerks werfen, um diese so zu blockieren.

In den vergangenen Wochen wurden Mitarbeiter*innen des Kernkraftwerks durch Entführungen und Folter zu falschen Geständnissen gezwungen, in denen sie zugeben sollten, Waffen in das Kühlungssystem geworfen zu haben, so Dmytro Orlov. Er ist Bürgermeister der Arbeiterstadt Enerhodar, in der viele Mitarbeiter*innen leben. Mit diesem False-Flag-Angriff der russischen Seite sollen Ukrainer*innen für die Sabotage verantwortlich gemacht werden, so der Bürgermeister weiter. Ob es sich dabei um Behauptungen handeln, die der medialen Kriegsführung dienen, lässt sich derzeit nicht unabhängig bestätigen.