König Charles im Bundestag zum Ukraine-Krieg „Wir können Mut schöpfen aus unserer Einigkeit“

Der britische König Charles III. hat die umfangreiche deutsche Hilfe für die Ukraine im Verteidigungskampf gegen Russland gewürdigt. „Der Entschluss Deutschlands, der Ukraine so große militärische Unterstützung zukommen zu lassen, ist überaus mutig, wichtig und willkommen“, sagte der Monarch am Donnerstag in einer Rede vor dem Deutschen Bundestag.

Deutschland und das Vereinigte Königreich hätten eine wichtige Führungsrolle übernommen. „Wir können Mut schöpfen aus unserer Einigkeit“, sagte der Monarch.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Als größte europäische Geber hätten beide Länder entschlossen reagiert und Entscheidungen getroffen, die früher vielleicht unvorstellbar gewesen wären, sagte Charles weiter.

Der Angriffskrieg gegen die Ukraine habe unvorstellbares Leid über viele unschuldige Menschen gebracht. „Zahllose Leben wurden zerstört, Freiheit und Menschen wurden brutal mit den Füßen getreten. Die Sicherheit Europas ist ebenso bedroht wie unsere demokratischen Werte.“

Der Auftritt im Bundestag war der zentrale Programmpunkte am zweiten Tag des Staatsbesuchs von König Charles und Queen Camilla, die mit ihrem Mann in das Reichstagsgebäude gekommen war.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD), Bundesratspräsident Peter Tschentscher (SPD) und der Präsident den Bundesverfassungsgerichts, Stephan Harbarth, begleiteten die Gäste in den Plenarsaal.

Auf der Besuchertribüne verfolgten unter anderem die früheren Bundespräsidenten Joachim Gauck und Christian Wulff sowie die früheren Bundestagspräsidenten Rita Süssmuth (CDU), Norbert Lammert (CDU) und Wolfgang Thierse (SPD) die Rede. Der Bundestag unterbrach dafür seine reguläre Sitzung.

Vor seiner Rede im Bundestag hatte sich der britische König in das Goldene Buch der Stadt Berlin eingetragen. Die Eintragung fand im Hotel Adlon im Beisein der Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) statt. Auch Charles' Frau Camilla sollte sich am Vormittag in das Goldene Buch eintragen.

Vor dem Gebäude warteten zahlreiche Menschen, um Charles III. zu sehen. Mehrere betonten, dass sie eher zufällig vorbeigekommen seien, nun aber gerne die Chance nutzen wollten, den König live zu sehen.

Geschenke für den König: Charles und Camilla auf dem Wittenbergplatz. © action press/action press

Danach standen ein Abstecher ins Bundeskanzleramt und auf den Wochenmarkt am Wittenbergplatz auf dem Programm.

Nach der Rede im Bundestag besucht der Staatsgast gemeinsam mit Steinmeier das Ankunftszentrum für ukrainische Flüchtlinge am ehemaligen Flughafen Tegel. Damit endet der Besuch in der Hauptstadt.

Action und Kulinarik in Brandenburg

Am späteren Nachmittag unternehmen König und Bundespräsident einen Abstecher nach Brandenburg, der sie nach Finowfurt nordöstlich von Berlin führt.

König Charles III. auf Staatsbesuch: Das Programm Donnerstag (30.03.2023) Ab 10:20 Uhr: Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Berlin

Ab 10:30 Uhr: Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz im Kanzleramt

im Kanzleramt Ab 11 Uhr: Besuch des Wochenmarkts am Wittenbergplatz mit Franziska Giffey in Berlin

mit Franziska Giffey in Berlin Mittags: Rede im Bundestag

Circa 13 Uhr: Besuch des Ankunftszentrums für ukrainische Flüchtlinge in Tegel

Besuch des in Tegel Nachmittags: Besuch des deutsch-britischen Pionierbrückenbataillons 130 in Finowfurt

in Finowfurt Nachmittags: Besuch des Ökodorfs Brodowin in Brandenburg Freitag (31.03.2023) Morgens: Ankunft in Hamburg mit dem Zug

mit dem Zug Mittags: Kranzniederlegung am Mahnmal St. Nikolai

Nachmittags: Besuch im Hamburger Rathaus samt Eintrag ins Goldene Buch

samt Eintrag ins Goldene Buch Nachmittags: Bootsfahrt im Hamburger Hafen mit dem Bundespräsidenten

mit dem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier (König Charles III.)

Nachmittags: Rudolf-Ross-Gesamtschule (Camilla)

(Camilla) Empfang von der Britischen Botschaft

Dort treffen sie Soldatinnen und Soldaten eines deutsch-britischen Pionierbataillons aus Minden. Dabei ist nicht nur ein Gespräch mit Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke geplant - es soll auch Action geben: Die Soldaten bauen die letzten Teile einer schwimmenden Brücke über die Havel-Oder-Wasserstraße zusammen, und der britische König soll sie besteigen.

Weiter fährt Charles zum Ökodorf Brodowin, wo er sich unter anderem über die Fertigung einer bestimmten Käsesorte informieren möchte. Charles setzt sich seit Jahrzehnten für die biologisch-dynamische Landwirtschaft (demeter) ein.

Bereits in den 1980er Jahren stellte er die Landwirtschaft auf seinem Landgut Highgrove in Gloucestershire auf Öko-Betrieb um.

Zur Startseite