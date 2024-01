Kretschmer und Woidke angekündigt Proteste gegen rechts erreichen ostdeutsche AfD-Hochburgen

Nachdem bereits am Freitag und Samstag in zahlreichen ostdeutschen Städten Zehntausende Menschen auf die Straßen gegangen waren, werden am Sonntag auch in weiteren Städten mit hohen AfD-Zustimmungswerten große Demonstrationen für Demokratie und gegen Rechtsextremismus erwartet.

Geplant sind Kundgebungen und Demonstrationen unter anderem in Chemnitz, Dresden (beide Sachsen) und Neubrandenburg in Mecklenburg-Vorpommern. In Cottbus wird Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) bei einer Demonstration am Vormittag erwartet.

Auch in den brandenburgischen Städten Strausberg und Perleberg sowie im sächsischen Torgau sind Proteste geplant. Bei der angekündigten Veranstaltung auf dem Marienplatz in Görlitz gehört Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) zu den Rednern.

Allein am Samstag waren in ostdeutschen Städten Zehntausende Menschen gegen Rechtsextremismus auf die Straße gegangen. In Halle versammelten sich nach Angaben eines Polizeisprechers in der Spitze rund 16.000 Menschen, um für den Erhalt einer liberalen Gesellschaft gegen das Erstarken rechter Kräfte zu demonstrieren.

Eine Demonstrationsteilnehmerin hält in Halle (Saale) ein Schild mit der Aufschrift „AfD wählen ist so 1933“ in die Höhe. © dpa/Heiko Rebsch

In Erfurt versammelten sich laut Polizei mindestens 10.000 Menschen. In Magdeburg hatten Tausende an zwei Demonstrationen für Solidarität und gegen einen Rechtsruck in der Gesellschaft teilgenommen.

Am Samstagabend schrieb Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt, die aus Thüringen stammt, auf der Plattform X: „Halle, Magdeburg, Spremberg, Luckenwalde, Eberswalde, Jena, Leipzig, Dresden, Erfurt, Potsdam. Überall im Osten sind Menschen für Demokratie auf der Straße, die wir 1989 erkämpft haben. Ermutigend! Freu mich über alle, die raus gegangen sind, aber besonders im Osten.“

Bundesweit demonstrierten nach ersten Zählungen der Polizei und der Veranstalter demonstrierten bundesweit insgesamt mindestens 300.000 Menschen. In einigen Städten lagen noch keine abschließenden Zahlen beider Seiten vor.

Allein in Frankfurt am Main und in Hannover waren es nach Angaben von Polizei und Veranstaltern jeweils 35.000 Menschen - ein Motto war „Demokratie verteidigen“.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser schrieb auf X mit Blick auf die Proteste: „So viele Menschen, die Gesicht und Haltung zeigen - unsere Demokratie lebt von starken Demokraten wie Euch!“

Der Direktor der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora, Jens-Christian Wagner, postete am Samstagmittag im Internetdienst X, vormals Twitter, ein Bild vom Erfurter Domplatz und sprach von einem „starken Zeichen“. Die Menschen hätten „die Hetze der AfD satt“ und stellten „sich gegen ihre völkischen Deportationspläne“.

Auslöser der Protestwelle war eine „Correctiv“-Recherche über ein Treffen von AfD-Vertretern mit Neonazis und Unternehmern Ende November, bei dem über die massenhafte Ausweisung von Menschen mit Migrationsgeschichte gesprochen wurde. (dpa, epd)