Als sich Anfang März die ersten Corona-Welle in Europa aufbaute, wurde seinerzeit aus dem Elysée-Palast berichtet, dass der Präsident und die 800 Mitarbeiter in dessen Amtssitz von nun an besondere Sicherheitsvorkehrungen zu beachten hätten. Seither dürfte Staatschef Emmanuel Macron, für den öffentliche Begegnungen wie für alle Politiker unabdingbar sind, angesichts des zirkulierenden Virus allerdings trotzdem mehr Risiken eingegangen sein als der Durchschnitts-Franzose. Am Donnerstag gab der Elysée-Palast bekannt, dass Macron positiv auf das Corona-Virus getestet wurde.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]





Wie der Amtssitz des Staatschefs weiter mitteilte, wurde der Test durchgeführt, nachdem der 42-jährige Macron erste Symptome der Krankheit festgestellt hatte. Macron begab sich in eine siebentägige Quarantäne und regiert jetzt per Telefon und Videokonferenz. Regierungssprecher Gabriel Attal versicherte, dass der Präsident weiter seinen Amtsgeschäften nachgehe. Allerdings wurde eine für den kommenden Dienstag und Mittwoch geplante Reise in den Libanon abgesagt, wo Macron eine Weihnachtsfeier mit französischen Soldaten verbringen wollte.

Macron nahm an Auslosung für Rugby-WM teil

Die Erkrankung Macrons wirft auch ein Schlaglicht darauf, dass der Staatschef wie viele andere Politiker in Frankreich zwar bei öffentlichen Auftritten die Corona-Bedingungen beherzigt, aber ganz allgemein im Vergleich zur ersten Welle eine größere Sorglosigkeit zu herrschen scheint. So ließ es sich Macron am vergangenen Montag nicht nehmen, im Pariser Palais Brongniard bei der Auslosung für die kommende Rugby-Weltmeisterschaft 2023 Präsenz zu zeigen. Das Turnier hat für Rugby-Fans im Land eine große Bedeutung, weil Frankreich das Turnier selbst ausrichten wird. Bei der Auslosung am Montag waren zahlreiche nationale und internationale Vertreter des Rugbysports präsent.

Angesichts des positiven Corona-Tests des Präsidenten kommen nun ähnlich wie bei Normalbürgern die zahlreichen Kontakte Macrons in der zurückliegenden Woche unter die Lupe. Am vergangenen Donnerstag und Freitag hatte der Staatschef noch an einem physischen Treffen der Staats- und Regierungschefs der EU in Brüssel teilgenommen. Nachdem er am darauffolgenden Wochenende noch per Video gearbeitet hatte, organisierte Macron ab Montag zahlreiche persönliche Treffen.

Dazu zählt ein Mittagessen mit dem EU-Ratschef Charles Michel und dem spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sanchez. Beide begaben sich in Selbstisolation, nachdem die Erkrankung Macrons bekannt wurde. An dem Mittagessen nahmen ebenfalls die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der Generalsekretär der in Paris beheimateten Industriestaaten-Organisation OECD, Angel Gurria, teil.

Parlamentschef Ferrand verlässt plötzlich Sitzung in Rennes

Weil auch Frankreichs Premierminister Jean Castex zu Macrons Kontaktpersonen gehört, gilt auch für den Regierungschef eine Quarantäne. Ein erster Corona-Test des 55-Jährigen fiel am Donnerstag negativ aus. In die Selbstisolierung begab sich auch Richard Ferrand. Der Parlamentspräsident nahm am Donnerstag gerade an einer Sitzung des bretonischen Regionalrats in Rennes teil, als die Nachricht vom positiven Test des Präsidenten publik wurde. Darauf hin verließ Ferrand die Sitzung.

Auch Johnson wünscht gute Besserung

Zu denen, die Macron per Twitter alles Gute wünschten, zählte auch Boris Johnson. Die Covid-Erkrankung hatte bei dem britischen Regierungschef im April einen schweren Verlauf genommen. Johnson musste auf der Intensivstation behandelt werden; Außenminister Dominic Raab führte seinerzeit die Amtsgeschäfte für den Premier. Johnson formulierte seine Twitter-Botschaft Macron nicht nur auf Englisch, sondern auch auf Französisch. Der Premier, der derzeit mit der EU über einen Handelsvertrag ringt, wünschte dem Präsidenten "un prompt rétablissement" - also schnelle Genesung.