Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron haben am Dienstag versucht, konkrete Lösungen für die künftige EU-Asylpolitik zu finden. Bei einem Treffen Merkels und Macrons in Meseberg ging es unter anderem um die EU-Grenzschutzagentur Frontex, die nach dem Willen von Berlin und Paris in eine europäische Grenzpolizei umgebaut werden soll. In den Gesprächen setzte sich Macron dafür ein, dass Asylbewerber in die Länder der Erstregistrierung zurückgeführt werden.

Im unionsinternen Streit um die Flüchtlingspolitik strebt Merkel inzwischen bilaterale Vereinbarungen mit einzelnen Ländern wie Italien und Griechenland an, die Flüchtlinge, die bereits registriert sind oder einen Asylantrag gestellt haben, aus Deutschland wieder zurücknehmen sollen. Macron könnte die Rolle eines Türöffners für entsprechende Abkommen zukommen.

Reform der Euro-Zone war auch Thema

Bei dem Treffen in Meseberg sprachen Merkel und Macron zudem über die Reform der Euro-Zone. Sie setzen sich gemeinsam für die Schaffung eines eigenständigen Budgets für die Eurozone ein. Wie Merkel Dienstag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Macron in Meseberg sagte, soll dieses Eurozonen-Budget etwa für Investitionen genutzt werden. In der Eurozone solle die wirtschaftliche Angleichung unter den Ländern ausgebaut werden.

Macron sprach von einem Eurozonen- Budget mit einer Investitionskomponente. „Das ist ein echter Haushalt mit Ein- und Ausgaben“, sagte er. An der Ausgestaltung müsse nun noch mit den Eurozonen-Partnern gearbeitet werden. Angaben zur Höhe des Eurozonen-Budgets machten zunächst weder Merkel noch Macron – mit Verweis auf die noch anstehenden Gespräche mit den Partnerländern. Gestartet werden soll der Haushalt demnach ab 2021.

Die Kanzlerin will ein "Transferunion" vermeiden

Frankreich hatte auf einen eigenen Haushalt für die Eurozone gedrängt, um Ländern im Krisenfall helfen zu können. Macron hatte ursprünglich mehrere hundert Milliarden Euro dafür gefordert. Merkel konnte sich aber höchstens eine Summe „im unteren zweistelligen Milliardenbereich“ vorstellen – und will eine „Transferunion“ auf jeden Fall vermeiden.

Macron warb erneut für eine gemeinsame Lösung der EU-Staaten in der Asylpolitik. Es brauche in dieser Frage einen besseren Schutz der EU-Außengrenzen und mehr Geschlossenheit, sagte Macron. „Wir glauben an eine europäische Antwort auf die Herausforderungen, vor die uns die Migration stellt.“ Macron betonte, dass es ihm um alle 28 Mitgliedsstaaten gehe. Es brauche ein „effizientes System der Solidarität und Verantwortung“, in dem die Flüchtlinge bei ihrer Ankunft auf europäischem Boden registriert würden und ein Asylverfahren begönne. Bisher ist zwar theoretisch der EU-Staat für die Registrierung und das Verfahren zuständig, in dem ein Flüchtling zuerst ankommt. In der Praxis funktioniert das Dublin-System aber oft nicht.

"Alleingänge schaden uns am Ende"

Macron warb dafür, mehr mit den Herkunfts- und Transitländern zu sprechen, insbesondere mit Libyen, um Schleuserbanden das Handwerk zu legen. „Das humanitäre Risiko beginnt genau dann, wenn man die libysche Küste verlässt“, sagte Macron. Das habe man bei Schiffsunglücken auf dem Mittelmeer allzu oft sehen müssen.

Mehr zum Thema Flüchtlinge und Asylgesetze Rechthaben bringt nichts

Europa-Staatsminister Michael Roth dämpfte Hoffnungen auf eine schnelle europäische Lösung. Die Asyl- und Migrationspolitik sei ein „mühseliger Prozess“, sagte der SPD-Politiker dem rbb. Es gebe Hürden zu überwinden: „Da muss Überzeugungsarbeit geleistet werden. Und wir wollen eben keine Alleingänge, weil sie am Ende uns schaden.“ (mit AFP/rtr/dpa)