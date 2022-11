Nach Streit über Sanktionen Ampel und Union einigen sich beim Bürgergeld

Nach tagelangem Ringen haben die Ampel und die Union den Weg für das geplante Bürgergeld freigemacht. Beide Seiten erzielten in den Streitfragen zu der geplanten Sozialreform Kompromisse, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag aus Koalitionskreisen in Berlin.

Das Bürgergeld soll zum 1. Januar 2023 die heutigen Hartz-IV-Leistungen ablösen. Die Union hatte darauf gepocht, dass es mehr Sanktionen für Empfängerinnen und Empfänger gibt als ursprünglich geplant. Solche Leistungsminderungen sollen greifen, wenn Arbeitslose sich zum Beispiel nicht für einen Job bewerben, obwohl dies mit dem Jobcenter vereinbart war.

Die Ampel hatte eine „Vertrauenszeit“ von sechs Monaten vorgesehen, in denen es diese Sanktionen nicht geben sollte. Die Union hatte das aber abgelehnt und Sanktionen vom ersten Tag an gefordert.

Zudem forderten CDU und CSU, dass Betroffene weniger eigenes Vermögen behalten dürfen, wenn sie die staatliche Leistung erhalten. Die Ampel hatte ein Schonvermögen von 60.000 Euro vorgesehen. In diesen Punkten soll es eine Einigung geben, wie von mehreren Seiten verlautete.

Die FDP hatte Grüne und SPD zuvor zu Kompromissen aufgefordert. Auch „noch attraktivere Hinzuverdienstregeln“ sollten dabei in den Blick kommen. Laut bisherigem Entwurf soll künftig mehr von seinem Einkommen behalten können, wer zwischen 520 und 1000 Euro verdient.

Bereits geplant war, dass der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundestag einen Kompromiss an diesem Mittwoch festzurrt. Bis Freitag sollen Bundestag und Bundesrat das Bürgergeldgesetz beschließen. Zum 1. Januar sollen dann die Bezüge etwa von Alleinstehenden um mehr als 50 Euro auf 502 Euro steigen.

Streitthema „Vertrauenszeit“

Bereits am Montag war die FDP in Sachen „Vertrauenszeit“ auf die Linie der Union eingeschwenkt. Generalsekretär Bijan Djir-Sarai hatte am Montag vorgeschlagen, bei der Einführung des Bürgergelds ganz auf die sechsmonatige „Vertrauenszeit“ zu verzichten, in der Bezieherinnen und Bezieher weitgehend vor Sanktionen durch die Arbeitsagentur geschützt werden sollen.

FDP-Generalsekretär Djir-Sarai bei einer Pressekonferenz Anfang November. © IMAGO/Christian Spicker

Bei der „Vertrauenszeit“ gebe es bei der FDP „große Schnittmengen mit der Union“, sagte Djir-Sarai am Montag nach einer Präsidiumssitzung der Liberalen in Berlin. Die FDP sei der Meinung, „dass wir diese Vertrauenszeit fallen lassen können“. Bei vielen Bürgerinnen und Bürgern sei der Eindruck entstanden, dass „die Leistungsgerechtigkeit nicht ausreichend berücksichtigt“ werde.

Wie andere Ampel-Vertreter lehnte er dagegen den Unions-Plan ab, zunächst nur die geplante Regelsatzerhöhung zu beschließen. Bei allen Diskussionen im Land erlebe er, dass bei vielen Menschen ein Störgefühl existiere „nach dem Motto, das Thema Leistungsgerechtigkeit wird auch hier nicht ausreichend berücksichtigt“, sagte Djir-Sarai.

Die Ampel-Koalition will zum Jahreswechsel das Hartz-IV-System durch das Bürgergeld ersetzen. Im Bundestag wurde das entsprechende Gesetz verabschiedet, im Bundesrat scheiterte es vergangene Woche am Widerstand der Union.

Linke warnte vor Zugeständnissen an Union

Die Linke warnte noch am Montag die Ampel-Koalition vor Zugeständnissen an die Union. Die große Befürchtung sei, dass die Reform „am Ende noch mickriger wird“, sagte Parteichefin Janine Wissler am Montag in Berlin. „Für uns ist klar, wir beteiligen uns nicht an diesem Wettbewerb der Schäbigkeit.“

Die Linke hält die von der Regierung geplanten Neuerungen für unzureichend und fordert eine Abschaffung von Sanktionen und viel höhere Regelsätze. „Was die Ampel hier vorgelegt hat, das ist wirklich mehr als dürftig“, sagte Wissler. „Und selbst dieses Dürftige will die Union jetzt noch verhindern.“

Die Linke stelle sich der Reform hingegen nicht in den Weg, weil die geplante Anhebung der Zahlungen ab 1. Januar für die Bezieher dringend nötig sei. (AFP, dpa)

