Nach der Rücktrittsankündigung von Andrea Nahles als SPD-Partei- und Fraktionschefin haben Politiker unterschiedlicher Parteien Respekt für diesen Schritt gezollt. "Hochachtung vor Andrea Nahles. So brutal darf Politik nicht sein. Vielleicht denken wir darüber alle einfach nur nach", sagte Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch.

Auch FDP-Chef Christian Lindner mahnte, der Umgang mit Nahles solle "alle in Politik und Medien" zum Nachdenken bringen. Nahles sei "eine ehrliche und kompetente" Politikerin, schrieb er auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Ihr Rücktritt beantworte keine Kursfrage der SPD, "sondern beschert uns nur eine instabile Regierung", schreibt der FDP-Mann.

Die Grünen-Vorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck äußerten Respekt, dass Nahles eine "klare Entscheidung" treffe. "Wir hoffen, dass die SPD rasch ihre Personalfragen klärt und sich dann mit neuer Kraft auf ihre Aufgaben konzentrieren kann", sagten die Parteichefs.

Finanzminister Olaf Scholz (SPD) bedauerte den Rücktritt. „Das Land und die SPD haben Andrea Nahles viel zu verdanken“, sagte Scholz. In schwierigen Zeiten habe sie die Verantwortung übernommen und den Erneuerungsprozess in der Partei begonnen. „Die SPD befindet sich nicht erst seit der Europawahl in einer schwierigen Lage - wichtig ist daher, dass wir zusammenbleiben und die nächsten Schritte gemeinsam gehen", sagte der Vizekanzler.

Ex-SPD-Chef Gabriel fordert "Entgiftung" seiner Partei

Der ehemalige Parteichef Sigmar Gabriel forderte eine „Entgiftung“ seiner Partei. „Solange die SPD sich nur mit sich selbst beschäftigt, solange es nur um das Durchsetzen oder Verhindern von innerparteilichen Machtpositionen geht, werden die Menschen sich weiter von uns abwenden“, sagte Gabriel der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“. Auch künftig dürfe in der SPD hart über inhaltliche Differenzen gestritten werden, sagte Gabriel. „Das gab es immer, und das ist auch nötig in einer Partei.“ Nötig sei aber ein ehrliches Interesse an Menschen und ein freundlicher und solidarischer Umgang „nach innen und außen“.

Umgang mit Nahles war "inakzeptabel"

In der SPD wird aber auch Kritik am parteiinternen Umgang mit Nahles laut. "Die Art und Weise, wie manche in den Tagen seit der für uns verlorenen Europawahl mit Andrea Nahles umgegangen sind, war inakzeptabel", sagte der stellvertretende Bundesvorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel. In den internen, mehr noch aber in den öffentlichen Erklärungen um die Partei- und Fraktionsvorsitzende habe er "schmerzlich die wichtigsten Grundwerte der Sozialdemokratie vermisst: Respekt und Solidarität".

Nahles' Entscheidung sei angesichts der Geschehnisse der vergangenen Tage nachvollziehbar, sagte Schäfer-Gümbel. In ihrer Amtszeit als SPD-Vorsitzende habe sie die Partei mit den Sozialstaatsreformen aus der Ära Gerhard Schröder ausgesöhnt, indem sie ein neues Sozialstaatsverständnis angestoßen habe. "Mit ihrem Schritt hat Andrea Nahles den Weg zu einer Neuaufstellung der SPD geöffnet. Auch dafür verdient sie Dank und Anerkennung", sagte der hessische Landeschef.

Der Chef der NRW-SPD, Sebastian Hartmann, sieht seine Partei nach dem Rücktritt vor einer "tiefgreifenden Umwälzung". Die gesamte verantwortliche Führung sei nun zur Aufarbeitung und Kursneubestimmung aufgerufen, sagte der Vorsitzende des größten SPD-Landesverbandes. Das Land brauche eine selbstbewusste und zukunftsgewandte SPD. "Es wird ein langer Weg."