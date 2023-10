„Deutschlands Platz fest an der Seite Israels“ Scholz gibt nach Nahost-Reise Regierungserklärung ab

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gibt an diesem Donnerstag zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage eine Regierungserklärung im Bundestag ab. Nach der Debatte über den Krieg der islamistischen Hamas gegen Israel in der vergangenen Woche soll es dieses Mal um den EU-Gipfel in der kommenden Woche gehen.

„Deutschlands Platz fest an der Seite Israels“, sagte Scholz zu Beginn seiner Erklärung. Am Tag zuvor hatte er sich noch mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu in Israel getroffen. Er warnte den Iran vor einem Eingreifen in den Israel-Krieg und sprach sich für die Freilassung der Hamas-Geiseln aus. „Sie müssen ohne Vorbedingungen freigelassen werden.“

Zudem sprach sich der Bundeskanzler dafür aus, Wege für humanitäre Hilfe in den Gazastreifen zu sichern. Denn die Zivilisten vor Ort seien ebenfalls „Opfer und Geiseln der Hamas“. Scholz wiederholte allerdings erneut Israels Recht auf Selbstverteidigung. Antisemitischen Demonstrationen in Deutschland müsse mit „klarer Kante“ begegnet werden.

Dem russischen Machthaber Wladimir Putin warf Scholz Zynismus vor. Warnungen aus dem Kreml über die Möglichkeit ziviler Opfer bei kriegerischen Auseinandersetzungen empörten ihn, schlägt Scholz einen Bogen zum Ukrainekrieg. Kiew sollen demnach weitere Waffen geliefert werden. „Wir werden darin nicht nachlassen.“

Scholz will bessere Grenzsicherung

Für Empörung aus den Reihen der CDU/CSU-Fraktion sorgte Scholz’ Lob für Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD). Ihr sei es gelungen, mit den übrigen EU-Innenministern eine Asylreform auf den Weg zu bringen. EU-Außengrenzen müssten besser gesichert werden, um irreguläre Migration zu begrenzen.

Zudem werde auch die deutsche Grenze besser gesichert werden, Vereinbarungen mit den Nachbarländern tragen laut Scholz dazu bei. Abgelehnte Asylbewerber müssten schneller abgeschoben werden. Asylanträge sollen zudem schneller bearbeitet werden.

EU-Gipfel kommende Woche

Auf der Tagesordnung des Treffens der europäischen Staats- und Regierungschefs am 26. und 27. Oktober in Brüssel stehen bisher die Ukraine, die Migrationspolitik, der EU-Finanzrahmen bis 2027 und Wirtschaftsfragen. Doch es ist zu erwarten, dass Scholz – einen Tag nach Rückkehr von seiner Nahost-Reise – erneut über den Gaza-Krieg und seine Folgen sprechen wird.

Nach der Regierungserklärung und einer anschließenden Debatte befasst sich der Bundestag ab dem Mittag mit dem Bericht der Bundesregierung zum Stand der Deutschen Einheit.

Zudem stehen eine Reihe von Gesetzesvorhaben zur Abstimmung an: Dazu gehören Bestimmungen zur Stärkung des Pflegestudiums, die Neuregelung von Staatsleistungen an den Zentralrat der Juden sowie die Pläne von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), Informationen über die Behandlungsqualität von Krankenhäusern in einem Online-Portal zu veröffentlichen. (Tsp, dpa, AFP, Reuters)