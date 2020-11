Der notwendige Beschluss für die milliardenschweren Corona-Hilfen der EU ist blockiert. Ungarn und Polen verhinderten am Montag aus Protest gegen ein neues Verfahren zur Ahndung von Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit, dass der politische Entscheidungsprozess wie geplant fortgesetzt werden kann, wie die Deutsche Presse-Agentur von Diplomaten erfuhr.

Mit großer Spannung hatten vor allem Politiker in Italien und Spanien nach Brüssel geblickt, wo für diesen Montag eine Abstimmung unter den EU-Staaten über den Corona-Hilfsfonds mit einem Volumen von 750 Milliarden Euro ansteht. Der Beschluss erfordert die Einstimmigkeit aller EU-Mitglieder.

In den letzten Tagen hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) noch einmal ihre diplomatischen Anstrengungen erhöht, um ein drohendes Abstimmungs-Desaster zu verhindern. Am vergangenen Donnerstag sprach sie mit Orban und dem polnischen Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki. Orban und Morawiecki gelten als Kritiker des so genannten Rechtsstaats-Mechanismus, der am Montag ebenfalls zur Abstimmung unter den EU-Ländern ansteht.

Ein Regierungssprecher in Budapest sagte am Montag der Nachrichtenagentur Reuters, dass Ungarn sein Veto sowohl gegen den EU-Haushalt als auch gegen den Corona-Wiederaufbaufonds einlegen werde.

Der zwischen Europaparlament, den Mitgliedstaaten und der EU-Kommission ausgehandelte Rechtsstaats-Mechanismus sieht vor, dass erstmals Ländern die EU-Zuschüsse gekürzt werden können, wenn dort rechtsstaatliche Standards wie die Unabhängigkeit von Gerichten nicht eingehalten werden. Gegen Ungarn und Polen laufen EU-Verfahren wegen des Verstoßes gegen die Rechtsstaatlichkeit.

Abstimmung in mehreren Schritten

Die Einzelheiten des Corona-Wiederaufbaufonds hatten die Staats- und Regierungschefs mühevoll bei einem Marathon-Gipfel im vergangenen Juli ausgehandelt. Die Abstimmung an diesem Montag, bei der es um das gesamte EU-Finanzpaket mit einem Volumen von insgesamt 1,8 Billionen Euro geht, ist in mehreren Schritten geplant.

Bei der Abstimmung über die Kopplung von EU-Fördergeldern an die Einhaltung rechtsstaatlicher Kriterien ist lediglich eine qualifizierte Mehrheit erforderlich. Das heißt, dass Ungarn und Polen auch mit ihren Gegenstimmen eine Verabschiedung des Rechtsstaats-Mechanismus nicht verhindern können.

Anders sieht es bei der Abstimmung über die so genannte Eigenmittelverordnung aus. Hier ist ein einstimmiges Votum die Voraussetzung dafür, dass die Gelder aus dem 750-Milliarden-Fonds mit den Corona-Hilfen ab dem kommenden Jahr fließen können.

Dass Ungarn das Paket blockieren könnte, war bereits am vergangenen Mittwoch in Brüssel deutlich geworden. Nach einer Sitzung der Ständigen Vertreter der Mitgliedstaaten teilte Ungarn mit, dem Finanzpaket nicht zustimmen zu können, weil Budapest den Rechtsstaats-Mechanismus in seiner jetzigen Form ablehne.

Das Europaparlament hatte am Kompromiss zum Rechtsstaats-Mechanismus wesentlich mitgewirkt. Foto: picture alliance/dpa

Völlig offen ist nach der Vetoankündigung, wie es mit den Corona-Hilfen weitergehen soll. Von diesen Geldern würde übrigens auch Ungarn selbst profitieren. Budapest kann 6,2 Milliarden Euro an Zuschüssen aus dem Corona-Fonds erwarten, mit dessen Hilfe die EU-Länder angesichts der Pandemie wirtschaftlich wieder auf die Beine kommen sollen.

Denkbar wäre, dass sich die Videokonferenz der Staats- und Regierungschefs der EU am kommenden Donnerstag mit dem Thema befasst. Als eher unwahrscheinlich gilt indes in Brüssel, dass das Europaparlament noch einmal wesentliche Veränderungen beim Rechtsstaats-Mechanismus im Sinne Ungarns und Polen zulässt.

Unabhängigkeit der Richter als Voraussetzung für EU-Gelder

Das Europaparlament hatte bei der Ausgestaltung der Details des Rechtsstaats-Mechanismus, der im Grundsatz beim Brüsseler Marathon-Gipfel im Juli von Merkel, Orban und Co. beschlossen worden war, eine entscheidende Rolle gespielt. Die Europaabgeordneten hatten sich mehrheitlich dafür eingesetzt, dass auch die Unabhängigkeit der Gerichte künftig zu einem Kriterium für mögliche Kürzungen bei den EU-Geldern wird.

Aber auch aus dem Kreis der Mitgliedstaaten hätten Orban und Polens Regierungschef Morawiecki mit Gegenwind zu rechnen, falls sie darauf dringen sollten, den unter deutschem EU-Vorsitz erreichten Kompromiss zur Rechtsstaatlichkeit noch einmal aufzuschnüren. Denn vor allem die skandinavischen Staaten pochen darauf, dass EU-Gelder schon bei grundsätzlichen Verstößen gegen die Gewaltenteilung gekürzt werden können. Und auch die Niederlande und Belgien zählen zum Lager einer strikten Rechtsstaats-Konditionalität.