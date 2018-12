In Schweden haben am Donnerstag die Friedensverhandlungen für den Jemen begonnen. "Während der kommenden Tage werden wir eine einzigartige Gelegenheit haben, den Friedensprozess nach vorne zu bringen", sagte der UN-Sondergesandte für das Bürgerkriegsland, Martin Griffiths, im Beisein der Delegierten beider Kriegsparteien. Wenige Stunden vor Beginn der Gespräche in der Nähe von Stockholm hatten sich Regierung und Huthi-Rebellen erneut mit Forderungen und Drohungen überzogen.

Der hochrangige Rebellen-Vertreter Mohammed Ali al-Huthi kündigten bei Twitter die Schließung des Flughafens von Sanaa auch für UN-Flugzeuge an, falls die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition den Airport nicht für den zivilen Flugverkehr freigebe. Die Hauptstadt befindet sich zwar in den Händen der Rebellen. Allerdings können Flugzeuge dort nur mit Erlaubnis der Militärkoalition starten und landen.

Al-Huthi forderte eine Öffnung des Flughafens für das ganze jemenitische Volk. Andernfalls müssten auch Vertreter der Vereinten Nationen einen 15-stündigen Weg auf sich nehmen, um nach Sanaa zu gelangen.

Jemens Außenministerium forderte dagegen bei Twitter einen vollständigen Rückzug der Rebellen von der Westküste des Landes. Die Gegend, in der auch die Hafenstadt Hodeida liegt, solle an die "legitime Regierung" übergeben werden.

Tagesspiegel Morgenlage Überblick von Herausgeber Stephan-Andreas Casdorff über die Themen des Tages aus Politik und Wirtschaft Kostenlos bestellen

In Schweden kommen die Konfliktparteien am Donnerstag erstmals seit zwei Jahren zu Verhandlungen über einen Frieden für das Bürgerkriegsland zusammen. Die Verhandlungen in einem Konferenzzentrum in der Nähe von Stockholm finden unter Vermittlung der UNO statt.

In den vergangenen Wochen hatten einige vertrauensbildende Maßnahmen für Optimismus gesorgt. Erst am Montag waren 50 verletzte Rebellen „aus humanitären Gründen“ aus Sanaa ausgeflogen worden. Ihre Behandlung im benachbarten Oman war eine Bedingung der Huthis für die Teilnahme an Friedensgesprächen. Auch ein umfassender Gefangenenaustausch zwischen Regierung und Rebellen scheint bevorzustehen. Es wäre nach UN-Angaben die erste unterschriebene Vereinbarung zwischen den Konfliktparteien in dem fast vier Jahre andauernden Konflikt.

Mehr zum Thema Vereinte Nationen Eine kleine Chance auf Frieden für den Jemen

Im Jemen herrscht seit 2014 ein Krieg zwischen den vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen und den von Saudi-Arabien und anderen arabischen Staaten unterstützten Truppen von Präsident Abd Rabbo Mansur Hadi. Nach UN-Angaben wurden bereits rund 10.000 Menschen getötet, unter ihnen tausende Zivilisten. Als Folge des Konflikts mangelt es nach UN-Angaben acht Millionen Einwohnern an Lebensmitteln. (AFP)