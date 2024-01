Strafentschärfung für Kinderpornografie Die Vernunft des Marco Buschmann

Es gibt derzeit viele Gründe, auf die Ampel draufzuhauen: unausgegorene Vorhaben werden ohne Rücksicht auf Verluste durchgesetzt, Streit öffentlich ausgetragen, Entscheidungen nicht erklärt.

Da übersieht man leicht, dass die Regierung auch noch zu vernünftigen Entscheidungen in der Lage ist. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) setzte sich nach jahrelangem Kampf durch und lässt Homöopathie von der Liste der von den Krankenkassen übernommenen Leistungen streichen.

Auch Justizminister Marco Buschmann (FDP) geht nun ein Thema an, mit dem er sich nicht nur Freunde macht. Unter seiner Vorgängerin Christine Lambrecht (SPD) waren 2021 die Strafen im Bereich Kinderpornografie erheblich verschärft worden. Lambrecht reagierte damit auf schockierende Missbrauchsfälle, etwa in Münster und Bergisch Gladbach.

Wie so oft war die Strafverschärfung kein Ausdruck politischer Weitsicht, sondern ein öffentlichkeitswirksames Zeichen dafür, dass man das Thema ernst nimmt − aber nicht bereit ist, vernünftig in Prävention und Aufklärung zu investieren.

Rolle rückwärts im Recht

Besitz, Erwerb und Verbreitung von Kinderpornografie stehen seitdem unter Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren. Die Tat wurde vom bloßen „Vergehen“ zum „Verbrechen“ hochgestuft. Klingt sinnvoll, kam allerdings zu einem hohen Preis, denn unter die Strafnormen fallen auch viele nicht strafwürdige Fälle.

Nur ein Beispiel: Wenn Eltern inkriminiertes Material auf dem Handy ihrer Kinder entdecken und es an andere Eltern oder Lehrer weiterleiten, um diese zu warnen, erfüllen sie bereits den Straftatbestand der Verbreitung kinderpornografischen Materials. Da es sich bei der Tat um ein Verbrechen handelt, können Staatsanwaltschaften die Verfahren nicht mehr einstellen und damit die Verfolgung solcher Fälle beenden, die offensichtlich so nicht gemeint waren.

Buschmanns Haus hat nun einen Gesetzesentwurf in die Ressortabstimmung gegeben, mit dem die Mindeststrafe wieder abgesenkt werden soll. Richterschaft, Anwaltschaft und Fachleute begrüßen diese Rolle rückwärts. Leicht zu verkaufen ist sie trotzdem nicht. Die „Bild“ titelte erwartungsgemäß „Ampel senkt Kinderporno-Strafen“, in sozialen Netzwerken erntete der Minister viel Unverständnis. Dass Buschmann sich davon nicht beirren lässt, ist richtig. Die vielen offenen Streitpunkte in der Regierung löst das zwar nicht, doch es macht Hoffnung − dass sich die Ampel nicht nur von öffentlicher Meinung, sondern zuweilen von Vernunft leiten lässt.