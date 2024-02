Streit mit FDP um Lieferkettengesetz Hofreiter fordert Machtwort von Scholz – und warnt vor „German Vote“

Im Streit um die Haltung Deutschlands bei der bevorstehenden Abstimmung über die EU-Lieferkettenrichtlinie hat der Grünen-Politiker Anton Hofreiter ein Machtwort von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) verlangt.

„Ich erwarte von Bundeskanzler Scholz, dass er im Gespräch mit Christian Lindner klare Worte findet und Deutschland am Freitag dem Gesetz zustimmt“, sagte Hofreiter dem Tagesspiegel.

Die EU-Kommission, das Europaparlament und die Mitgliedstaaten hatten sich im Dezember auf einen Kompromiss für ein Lieferkettengesetz geeinigt. Demnach sollen etwa große Unternehmen vor europäischen Gerichten zur Rechenschaft gezogen werden können, wenn es in ihren Produktions- und Lieferketten zu Kinder- oder Zwangsarbeit kommt.

Vor der an diesem Freitag in Brüssel geplanten Abstimmung hatten Finanzminister Christian Lindner und Justizminister Marco Buschmann (beide FDP) mitgeteilt, dass sie die Richtlinie nicht mittragen könnten.

„Deutschland darf sich bei der Entscheidung für ein Lieferkettengesetz nicht enthalten“, sagte dagegen Hofreiter, der Vorsitzender des Europaausschusses im Bundestag ist.

Demnach schadet es der Zusammenarbeit in Europa und auch dem Ansehen Deutschlands, „wenn wir immer wieder in letzter Sekunde unsere Meinung ändern und uns zu wichtigen europäischen Entscheidungen enthalten“.

Inzwischen gebe es für ein derartiges Abstimmungsverhalten sogar einen eigenen Begriff, merkte Hofreiter an, nämlich „German Vote“.

Chefverhandlerin des EU-Parlaments warnt FDP vor Konsequenzen

Auch die niederländische Abgeordnete Lara Wolters hat die FDP angesichts der angekündigten Blockade eindringlich vor Konsequenzen gewarnt. „Kollegen nehmen das zur Kenntnis“, sagte die Chefverhandlerin des Europaparlaments für das EU-Lieferkettengesetz der Deutschen Presse-Agentur.

Auf die Frage, ob sie nun noch aufmerksamer mit der deutschen Regierung verhandle, sagte Wolters, dabei komme ihr ein englisches Sprichwort in den Sinn: „Fool me once, shame on you - fool me twice, shame on me“ (auf Deutsch in etwa: Leg mich einmal rein - Schande über dich. Leg mich zweimal rein - Schande über mich.) „Nur, dass die FDP das nach dem Verbrennungsmotor-Deal und dem KI-Gesetz nun schon zum dritten Mal macht“, sagte die Sozialdemokratin.

Bereits vergangenes Jahr hatte die Bundesregierung im Zwist um ein Aus für Neuwagen mit Verbrennungsmotor vor allem auf Drängen der FDP Nachforderungen gestellt. Auch beim EU-Gesetz um Künstliche Intelligenz stand bis kurz vor der entscheidenden Abstimmung auf der Kippe, ob Deutschland zustimmt. (dpa)