Ralph Brinkhaus klopft so heftig mit dem rechten Zeigefinger auf das Pult, dass es bis oben auf der Zuschauertribüne zu hören ist. Der Mann hat Wut im Bauch, der Unions-Fraktionschefs knöpft sich einen vor, den er auf einem Irrweg sieht, der hätte regieren können, aber nicht wollte.

„Unwürdig, Ihre Vorgänger hätten sich geschämt“, brüllt Brinkhaus in Richtung des FDP-Vorsitzenden Christian Lindner. Es ist ein Tag im Bundestag, der einen Vorgeschmack auf einen ungemütlichen Herbst liefert.

Lindner hatte zuvor das Bild einer deformierten Demokratie gezeichnet, einer Kanzlerin, die zusammen mit den Ministerpräsidenten einsam sehr weitreichende Beschlüsse fasse, am Parlament vorbeiregiere und von Corona-Maßnahmen, die völlig unverhältnismäßig sein. Keiner weiß, wie dieses Experiment ausgeht, welche wirtschaftlichen Schäden es hinterlässt – und ob der Rückhalt zu Merkels Weg so groß ist wie zu Beginn der Pandemie. Der Streit über den Weg wird jedenfalls schärfer, auch in vielen Staatskanzleien gehen reihenweise Protestschreiben ein von betroffenen Kneipiers, Künstlern und Gastronomen.

„Der Deutsche Bundestag kann den Beschluss nur noch nachträglich zur Kenntnis nehmen“, kritisiert Lindner den Bund-Länder-Beschluss für einen „Wellenbrecher“-Lockdown ab kommendem Montag. „Frau Bundeskanzlerin, Sie sagen, Debatte stärke die Demokratie. Dafür muss die Debatte hier vor der Entscheidung stattfinden.“

Die Einschränkungen seien in hohem Maße unnötig und gegenüber den betroffenen Menschen unfair, gerade gegenüber Gastronomen, die viel in Hygienekonzepte investiert hätten. Die Menschen wollten arbeiten, der Staat könne nicht dauerhaft „den Stillstand finanzieren.“ Das sei aktionistisches Krisenmanagement, was komme als nächstes, Wohnungsdurchsuchungen, damit sich im privaten Raum weniger Leute anstecken? „Das muss der letzte Lockdown sein.“

AfD-Fraktionschef Alexander Gauland behauptet: Das „Infektionszahlen-Bombardement „soll Angst fördern. „Angst ist ein schlechter... Foto: Tobias Schwarz / AFP

Lindner bekommt von den eigenen Leuten viel Applaus, und von einer weiteren Fraktion: der AfD. Der Tag im Deutschen Bundestag nach den Corona-Beschlüssen zeigt: Der Riss wird tiefer zwischen den Unterstützern eines neuen Teil-Lockdowns und den Zweiflern.

„Der Lindner sucht sein Thema“, ätzt einer aus dem nordrhein-westfälischen Regierungsapparat. Denn dort hat die FDP als Teil der Landesregierung schon vor der Regierungserklärung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) die Beschlüsse des Bund-Länder-Coronagipfels mitgetragen, in einer morgendlichen Telefonschalte.

Per Telefon, weil Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) in Berlin ist, er sitzt mit den rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) auf der Bundesratsbank vorne im Plenum. Es ist ein Signal: Wir haben das gestern gemeinsam und einstimmig entschieden, es gibt keine „Corona-Diktatur“, wie es der AfD-Fraktionsvorsitzende Alexander Gauland formuliert.

„Angst ist ein schlechter Ratgeber“

Der meint, Deutschland habe seine Freiheit zu mühselig errungen, „als dass wir sie an der Garderobe eines Notstandskabinetts abgeben“. Er zieht einen etwas ungewöhnlichen Vergleich: „Es gibt eine einfache Lösung, die Zahl der Verkehrstoten auf null zu senken: Man schafft den Straßenverehr ab.“

Man müsse Tote in Kauf nehmen, auch durch Corona. Das „Infektionszahlen-Bombardement „soll Angst fördern. „Angst ist ein schlechter Ratgeber.“ In der Flüchtlingskrise war es aber genau andersherum – da schürte die AfD die Angst vor Migranten und Geflüchteten.

Gauland zitiert den umstrittenen Staatsrechtler Carl Schmitt, der geschrieben hatte, „Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet“. Gauland zu Merkel: „Darf ich Sie daran erinnern, dass der Souverän das deutsche Volk ist, vertreten durch den Deutschen Bundestag.“

Video 01:32 Min. Schäuble weist Zwischenrufer während Merkels Regierungserklärung zurecht

Er wie Lindner werden immer wieder daran erinnert, dass die Beschlüsse vor allem auf Landesebene umgesetzt werden, von Kabinetten und Parlamenten. In Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz und eben NRW sitzen die Liberalen mit am Regierungstisch.

„Ich bin stolz auf dieses Land und ich bin stolz, was hier geleistet wird“, ruft Unions-Fraktionschef Brinkhaus. „Wir kämpfen gegen diese Pandemie.“ Gemeinsam – er zeigt Richtung Laschet, der eigentlich gut mit Lindner kann. Man mute den Menschen viel zu, stelle aber auch weitere Milliardenhilfen zur Verfügung, so Brinkhaus. Im Übrigen gebe es eine Gewaltenteilung in diesem Land, die Umsetzung vieler Beschlüsse liege bei den Ländern, so sei das bisher geregelt. „Ich kann doch nicht sagen: Liebes Covid-19, mach mal eine Pause, wir müssen erst unsere Bund-Länder-Beziehungen neu justieren.“

Und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt pfeffert Lindner später noch etwas für ihn sehr Unangenehmes entgegen: Denn der Oberbürgermeister von Landshut (Bayern), Alexander Putz, hat am Mittwoch seinen Austritt aus der FDP bekannt gegeben: Er macht als parteiloser OB weiter – und zwar wegen Lindner. Dessen Kurs vertrage sich nicht mit seinen Überzeugungen und seinem Handeln vor Ort.

Die derzeitige Linie der FDP verstärke seiner Meinung nach „die derzeit immer stärker werdende Spaltung in der Bevölkerung“, sagte er der „Passauer Neuen Presse“. Der Versuch, politisches Kapital aus Zweifeln an den Corona-Maßnahmen zu schlagen, sei für ihn in dieser historischen Krise kein verantwortungsvolles politisches Handeln. „Mein Anspruch an ,meine FDP‘ ist und war immer ein anderer."

Für Angela Merkel ist es ein nicht minder schwieriger Tag als für Lindner. Sie nimmt ihre FFP2-Maske zunächst auch nicht an ihrem Platz auf der Regierungsbank ab. Innenminister Horst Seehofer (CSU) und Finanzminister Olaf Scholz (SPD) dagegen schon.

„Wir brauchen die Solidarität von allen.“

Scholz ist an diesem Tag fast nur am Aktenlesen. Er hat zwar Finanzhilfen für die vom neuerlichen Lockdown betroffenen Solo-Selbständigen und Branchen betroffen, aber um die Details wurde lange gefeilscht. Zudem sollen die Hilfen von bis zu 75 Prozent des Vorjahresumsatzes verrechnet werden mit Kurzarbeitergeld und anderen Hilfen. Menschen dürften nicht in ihrer Existenz gefährdet werden, mahnt Rheinland-Pfalz Regierungschefin Dreyer im Bundestag auch in Richtung ihres Parteifreunds Scholz. Sie gehe davon aus, dass „alle Wort halten und wir unmittelbar diese Hilfen haben. Wir brauchen die Solidarität von allen.“

Merkels Regierungserklärung dagegen ist vor allem das Verteidigen der Beschlüsse, das Beschwören einer „dramatischen Lage“ und einer enormen Dynamik bei den Infektionszahlen und Intensivpatienten. Das Virus betreffe alle ausnahmslos. „Wir haben alles darangesetzt, Kitas und Schulen offenzuhalten.“

Lüge und Desinformation beschädigen Kampf gegen das Virus

Das gibt viel Applaus. Sie verstehe auch die Frustration, die Verzweiflung in den Bereichen, die für vier Wochen geschlossen werden, aber die Hygienekonzepte seien nicht umsonst, sondern würden danach erst recht weiter gebraucht.

„Beschwichtigendes Wunschdenken und populistische Verharmlosung wären nicht nur unrealistisch. Es wäre unverantwortlich“, sagte sie Richtung AfD. „Lüge und Desinformation, Verschwörung und Hass beschädigen nicht nur die demokratische Debatte, sondern auch den Kampf gegen das Virus.“ Die Maßnahmen, die nun ab Montag greifen, seien „geeignet, erforderlich und verhältnismäßig. Wenn wir, liebe Kolleginnen und Kollegen, stattdessen warten würden, bis die Intensivstationen voll sind, dann wäre es zu spät.“

Christian Lindner, Fraktionsvorsitzender und Parteivorsitzender der FDP, spricht vor Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Foto: Kay Nietfeld/dpa

Aber es kommt fast von Anfang an zu wüsten Zwischenrufen aus Reihen der AfD. Merkel macht immer wieder Pausen, ignoriert die Anfeindungen und Rufe wie „Wir sind das Parlament.“ Aus der SPD-Fraktion brüllt jemand: „Haltet doch mal die Klappe.“

Nach fünf Minuten Regierungserklärung wird es Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) zu bunt. „Moment“, ergreift er das Wort. Das Land und ganz Europa seien in einer außergewöhnlich schwierigen Lage. Auch Schäuble erntet von AfD-Abgeordneten laute Zwischenrufe. „Wenn sie den Präsidenten unterbrechen, kriegen sie gleich Ordnungsrufe, das ist gefährlich“. Dann ist etwas mehr Ruhe.

Merkel hat es zuletzt schon schwerer gehabt, durchzudringen, mit ihren Appellen und so greift sie ganz am Ende ihrer Regierungserklärung zu einem besonderen Kniff. Damit die Menschen verstehen, warum diese Maßnahmen zu ergreifen sind, zitiert sie die Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim aus einem Fernsehinterview, was sie, Merkel, niemals so anschaulich formulieren könne, und „was zugleich meine tiefe Überzeugung beschreibt“.

Deshalb wolle sie das jetzt hier aufgreifen, es ging um ein Hineinversetzen in das Virus, wenn es denken könnte und so zitiert Merkel: „Ich habe hier den perfekten Wirt. Diese Menschen, die leben auf dem ganzen Planeten, die sind global vernetzt, sind soziale Lebewesen, die können nicht ohne soziale Kontakte leben. Die sind hedonistisch veranlagt, die gehen gerne feiern, besser kanns also gar nicht sein“.

Und weiter sagte sie: „Nein Virus, hast Du denn gar nicht aus der Evolution des Menschen gelernt? Da haben wir mehrfach gezeigt, dass wir verdammt gut darin sind, uns in schwierigen Situationen anzupassen. Wir werden dir zeigen, dass Du dir den falschen Wirt ausgesucht hast.“

Merkel betont, genau darum gehe es, die Menschen hätten schon viele große Krisen gemeistert. Jede und jeder könne jetzt aktiv helfen, diese Phase zu überstehen – und letztlich Leben zu retten. „Aktiv beitragen: Das heißt in diesem Fall: Verzichten, auf jeden nicht zwingend erforderlichen Kontakt.“