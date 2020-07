„Erst einmal haben alle ihre bekannten Positionen wiederholt.“ So lautete die Einschätzung aus EU-Diplomatenkreisen, als am Freitagabend nach über sieben Stunden die erste Plenarrunde beim EU-Gipfel in Brüssel vorüber war. Denkbar waren zu diesem Zeitpunkt zwei Szenarien: Entweder gelingt es den Staats- und Regierungschefs der 27 Staaten, beim Streit um die EU-Finanzen an diesem Wochenende ein Lösung zu finden. Oder sie vertagen sich auf einen späteren Zeitpunkt – etwa auf das folgende Wochenende.

Dass der Streit ums Geld so zäh verläuft, liegt an der Dimension der Summen, über die verhandelt wird. Einen Wiederaufbaufonds mit einem Volumen von 750 Milliarden Euro hat EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen vorgeschlagen. Der Fonds, der in erster Linie von der Pandemie besonders hart getroffenen Staaten zugute kommen soll, summiert sich zum EU-Haushalt für die kommenden sieben Jahre ab 2021. Über diesen Topf wird ebenfalls verhandelt. Der EU-Etat soll laut einem Vorschlag von EU-Ratschef Charles Michel 1074 Milliarden Euro betragen. Am Freitagabend schälten sich indes die wichtigsten Streitpunkte bei der Diskussion über die künftigen EU-Finanzen heraus:

Volumen des Corona-Hilfsfonds: Dass es hier einen Spielraum gibt, wird schon angesichts der unterschiedlichen Konzepte deutlich, die auf dem Tisch liegen. Während von der Leyens Vorschlag 750 Milliarden Euro umfasst, beträgt das Volumen laut einem Vorstoß von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und des französischen Präsidenten Emmanuel Macron 500 Milliarden Euro. Als gesichert gelten in jedem Fall Zuschüsse in Höhe von 310 Milliarden Euro, die im so genannten Aufbau- und Resilienzinstrument vorgesehen sind, welches die EU-Kommission vorgeschlagen hat. Bei den restlichen 190 Milliarden Euro, die hier ebenfalls als Zuschüsse fließen sollen, sind indes Kürzungen vorstellbar. Das wäre im Sinne der „sparsamen Vier“, die die Vergabe von Krediten an besonders betroffene Staaten wie Italien bevorzugen. Dagegen forderten der italienische Regierungschefs Giuseppe Conte und sein spanischer Amtskollege Pedro Sánchez, dass der 750-Milliarden-Fonds nicht gekürzt werden dürfe. Konkrete Summen für eine neue Obergrenze des Corona-Hilfsfonds wurden zwar am Freitag von keinem der Staats- und Regierungschefs genannt. Dennoch ist klar, dass den „sparsamen Vier“ – die Niederlande, Österreich, Schweden und Dänemark – die Summe von 750 Milliarden Euro zu hoch ist. Es gilt aber als möglich, dass EU-Ratschef Michel nach einer Runde von bilateralen Gesprächen in der Nacht zum Samstag einen weiteren Verhandlungsvorschlag mit neuen Zahlen vorlegt.

Der niederländische Premier Mark Rutte. Foto: imago images/Xinhua

