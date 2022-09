US-Präsident ruft Ende der Pandemie aus Was Bidens Entwarnung für Deutschland bedeutet

US-Präsident Joe Biden hat die Pandemie für beendet erklärt. „Wir haben immer noch große Probleme mit Covid“, sagte Biden in einem am Sonntag ausgestrahlten Interview. „Aber die Pandemie ist vorbei.“ Dabei sterben täglich mehrere Hundert Menschen in den USA an den Folgen der Infektion.

