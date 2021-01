80 Millionen Infizierte weltweit. 1,8 Millionen Tote. Und Corona geht weiter. Was hilft: die AHA-Regeln, gewiss. Und das Impfen. Aber schnell muss es gehen, viel schneller.

Israel hat bereits mehr als 16 Prozent seiner Bevölkerung geimpft, die USA und Großbritannien liegen bei zwei Prozent. Deutschland bei 0,4 Prozent, gerade einmal. Frankreich hat um die 1000 Geimpfte, die Niederlande fangen erst an. Europa liegt hinten. Ein trauriges Bild.

In Grippezeiten werden 30 Millionen Deutsche in zwei Wochen geimpft. In Coronazeiten, mit mindestens drei Impfstoffen, schaffen wir 40 Millionen nicht in zwei Monaten? Der Organisationsweltmeister steht vor seinem seinen Impf-BER. Zum Lachen - wenn es nicht so traurig wäre. Und so dramatisch.

Markus Söder, Bayerns Ministerpräsident, hat schon geätzt, dass der Lockdown hier im Land weitergeht, weil zu wenig Impfstoff zur Verfügung steht.

Wen er damit wohl meint? Gesundheitsminister Jens Spahn, den unerklärten Konkurrenten um seine bisher auch unerklärte Kanzlerkandidatur; die scheidende Bundeskanzlerin Angela Merkel; die deutsche EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Zusammen sind sie verantwortlich für die Bestellung von ausreichend vielen Impfdosen.

Wobei: Die Rolle von der Leyens wird noch gesondert beleuchtet werden müssen. Ihr war - auf Betreiben Merkels - die Organisation für die Beschaffung im europäischen Maßstab übertragen worden. Von der Leyen, die sich als Bundesverteidigungsministerin des Vorwurfs erwehren musste, nicht organisieren zu können. Weil Schiffe nicht fuhren, Jets nicht flogen, Panzer nicht rollten, Gewehre nicht schossen, Munition fehlte. Von der Gorch-Fock-Renovierung zu schweigen.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere runderneuerte App, die Sie hier fürApple- und Android-Geräte herunterladen können.]

So gesehen hat Söder mit der Kritik wohl recht. Und der Lockdown geht weiter. Ende Januar wird entschieden, wie es im Februar und März weitergeht. Heißt es aus dem Kanzleramt. Jetzt schon.

Ende April die dritte Welle?

Kommt Deutschland beim Impfen nicht stärker voran, kann das weitreichende Folgen haben. Diese etwa: Der Lockdown wird verlängert bis Mitte Februar. Dann kommt eine leichte Lockerung wegen der Winterferien. Danach die Osterferien - und zwei Wochen später, Ende April, 24., die dritte Welle.

Warum? Sind die Schulen geschlossen, sinken die Zahlen. Aber die Leute schwärmen aus. Kommen sie zurück, kehren auch die Probleme zurück. Die dritte Welle dauert bis Juni. In den Sommerferien gehen die Inzidenzen wieder runter - bis im September, nach den Ferien, die vierte Welle anrollt. Zum Wahlkampf und zur Bundestagswahl am 26.

Mehr zum Thema Immunisierung gegen Corona Impfchaos in Deutschland? So mickrig ist die Rate nicht

So kann es kommen. Es sei denn, bis dahin sind 40 Millionen geimpft. Vor allem die Alten. Schon um derentwillen, für den Schutz der besonders Gefährdeten, muss es schnell gehen, viel schneller.