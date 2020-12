Bund und Länder werden den aktuell geltenden Corona-Teil-Lockdown mindestens bis zum 10. Januar verlängern. Das kündigte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwochabend nach Beratungen mit den Ministerpräsidenten an.

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) schloss auch eine Verschärfung der Maßnahmen im neuen Jahr nicht aus. Man dürfe die Debatte nicht scheuen, ob Kontakte „kürzer konsequenter“ einzuschränken nicht besser wäre als länger bei vergleichsweise milden Maßnahmen zu bleiben.

[Wenn Sie die wichtigsten Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere runderneuerte App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Söder und der amtierende Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD), warnten zugleich vor weiteren Debatten über die Finanzierung der Corona-Hilfen. Es gebe „kein gutes Bild in der Bevölkerung“, wenn sich Bund und Länder über Finanzfragen stritten, sagte Söder. Jeder gehe an die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit.

Müller sagte, es gebe „wirklich gar keinen Grund“, mit dem Finger auf Andere zu zeigen. Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU), aber auch Finanzminister Olaf Scholz (SPD) hatten eine stärkere Beteiligung der Länder an Corona-Hilfen im kommenden Jahr gefordert.

Merkel: „Nicht überbordende Mengen an Impfstoff“

Merkel erklärte, die Infektionszahlen gingen in einigen Bundesländern leicht zurück, stiegen in anderen wie Sachsen aber rasant an. Von der Zielmarke von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern in der Woche seien alle Länder „weit entfernt“.

Mehr zum Thema Corona in Altenheimen Berlin bekommt Lage in Altenheimen nicht unter Kontrolle

Die Kanzlerin warnte auch vor übertriebenen Erwartungen auf eine Impfung. Im ersten Vierteljahr 2021 werde es noch keine „überbordenden Mengen“ an Impfstoffen geben. „Wir müssen durch den Winter durchkommen“, sagte sie.