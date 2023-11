Vorerst keine Abstimmung im Bundestag Ampel verschiebt Beschluss des Haushalts für 2024

Die Ampelkoalition will die Abschlusssitzung des Haushaltsausschusses im Bundestag für den Etat 2024 an diesem Donnerstag absagen. Ein entsprechendes Schreiben des Ausschusssekretariats lag der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch vor. Damit deutet sich an, dass die Koalition den endgültigen Beschluss des Bundeshaushalts für 2024 im Ausschuss doch verschieben will – und damit wohl auch die Abstimmung im Bundestag in der kommenden Woche.

Die Frage hat die Regierenden wie die Ampelfraktionen umgetrieben, seit ihnen die Dimensionen des Karlsruher Schuldenbremsen-Urteils vom vergangenen Mittwoch nach und nach klar geworden sind. Die Anhörung von Sachverständigen im Haushaltsausschuss am Dienstag hat die Antwort zwar nicht einfacher gemacht.

Dort taten sich zwei Optionen auf. Erstens die Verschiebung des Beschlusses, weil der Etat so stark verändert werden muss, dass er aktuell nicht beschlussreif ist. Diese Position vertrat vor allem der Heidelberger Verfassungsjurist Hanno Kube, der die erfolgreiche Klageschrift der Unions-Abgeordneten in Karlsruhe mitverfasst hat.

Andere Sachverständige hielten es dagegen für möglich, den Etat nun in der vorliegenden Form zu beschließen, damit formal zu Jahresbeginn ein Haushalt vorliegt. Das wäre die Normalität, von der ansonsten nur in Wahljahren abgewichen wird, wenn eine neue Regierung den noch von der alten Exekutive vorgelegten Entwurf umarbeitet und ihn in den ersten Monaten des neuen Jahres beschließt.

Nach dieser Option, vertreten etwa von dem Ökonomen Jens Südekum, müsste dann aber zügig ein Nachtragsetat nachgeschoben werden, um Vorgaben und Weiterungen des Verfassungsgerichtsurteils umzusetzen.

Ampel hatte Verschiebung vor einer Woche noch abgelehnt

Noch in der Vorwoche hatten die Ampel-Haushälter die Verschiebung abgelehnt, weil dann die „vorläufige Haushaltsführung“ nötig werde. Im Gegensatz zu den USA zum Beispiel gibt es in Deutschland keinen Haushaltsnotstand, wenn ein Etat nicht pünktlich zu Beginn des Jahres vorliegt, für das er gilt.

Die Union hatte die Verschiebung gefordert, aber die Ampel-Politiker wollten sich so schnell nicht darauf einlassen – weil dann bestimmte Ausgaben zunächst nicht oder nur unter Vorbehalt möglich wären, etwa die der Ukraine zugesagten zusätzlichen Hilfen in Höhe von vier Milliarden Euro.

Dem Vernehmen nach haben sich Kanzler Olaf Scholz (SPD), Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Linder (FDP) am Dienstagabend getroffen, um über das weitere Vorgehen zu beraten. Aus der Regierung hieß es am Mittwochmorgen noch, alles sei im Fluss. Doch war schon damit zu rechnen, dass noch im Lauf des Mittwochs eine Entscheidung fallen könnte – zugunsten der Verschiebung.

Der Linken-Haushaltspolitiker Victor Perli twitterte am Mittwochmittag schon, dass der Beschluss sowohl im Ausschuss als auch im Bundestag verschoben werde.

Zuvor hatte der FDP-Fraktionsvize Christoph Meyer der Agentur AFP gesagt, es wäre für seine Partei „kein Problem, wenn wir uns ein paar Wochen mehr Zeit nehmen, um alles gründlich zu prüfen und den Haushalt 2024 gemäß den neuen Vorgaben aufzustellen“. Nach dem Bundesverfassungsgerichtsurteil „ist es das Gebot der Stunde, den Haushalt 2024 rechtssicher zu machen“.

Vorläufiger Beschluss wäre nicht umsetzbar gewesen

Im Bundestag hat sich offenbar die Erkenntnis durchgesetzt, dass am Donnerstag ein Haushaltsplan beschlossen würde, der nicht nur vorläufig wäre, sondern gar nicht umsetzbar. Gerade erst hat das Finanzministerium vorsichtshalber alle Verpflichtungsermächtigungen im Etat 2023 – also künftige Finanzierungen – gesperrt, weil unklar ist, ob und wie sie jeweils genutzt werden können. Das läuft auf eine völlige Neujustierung des Etats für 2024 und der Finanzplanung bis 2027 hinaus.

Zudem könnte die vorläufige Haushaltsführung mittlerweile als weniger abschreckend empfunden werden im Vergleich mit dem Szenario, auf der Basis eine vorliegenden, aber nicht verlässlichen Etats die weiteren Gespräche über den endgültigen Haushalt zu führen. Angesichts der Streitlust innerhalb der Koalition würde das Verschieben des Etatbeschlusses den Druck auf eine zügige Einigung auf einen belastbaren Etat zweifellos erhöhen.

Die vorläufige Haushaltsführung ist im Grundgesetz im Artikel 11 geregelt. Die Regierung ist danach weiterhin ermächtigt, alle Ausgaben zu leisten, die nötig sind. Dazu gehören die Gehälter der Staatsdiener, damit alle Einrichtungen weiter ihren Aufgaben nachkommen können.

Dazu gehört auch die Finanzierung aller gesetzlichen Verpflichtungen des Bundes, also vor allem der Sozialleistungen wie die Grundsicherung im Alter oder die Zuschüsse an die Rentenkasse. Auch können alle begonnenen Investitionsprogramme fortgeführt werden, sofern die Gesetzeslage das erlaubt.

Allerdings ist die Basis der vorläufigen Haushaltsführung nicht der Etatentwurf für das neue Haushaltsjahr, sondern der Etat des Vorjahres – mithin also der für 2023. Und der ist nach dem Karlsruher Urteil in Teilen zumindest insoweit verfassungswidrig, als die für den Klima- und Transformationsfonds (KTF) und den Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) aufgenommenen Kredite die nach der Schuldenbremse zulässige Obergrenze weit überschreiten. Wie weit das die vorläufige Haushaltsführung beeinträchtigt, muss die Ampel wohl noch klären.