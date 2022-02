Wenn Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am 15. Februar in Moskau dem russischen Präsidenten Wladimir Putin begegnet, wird er eine ganze Reihe von Problemen zu besprechen haben. An erster Stelle: der massive Aufmarsch russischer Truppen an der Grenze zur Ukraine. Seit das russische Außenministerium am vergangenen Donnerstag die Schließung des Büros der Deutschen Welle (DW) verfügt hat, ist ein weiteres Problem für Scholz hinzugekommen. Er muss mit Putin auch über die Medienfreiheit reden.

Wie bei solchen Reisen üblich, wird Scholz auch in Moskau von einem Tross mitreisender Journalistinnen und Journalisten begleitet. Dass die Teilnahme der Deutschen Welle dabei für die Bundesregierung ein heikles Thema ist, zeigte sich bei der Zusammenstellung der Gruppe der mitreisenden Journalisten.

Wie DW-Sprecher Christoph Jumpelt dem Tagesspiegel bestätigte, fehlte die Deutsche Welle auf der ursprünglichen ersten Passagierliste für die Begleitung des Scholz-Besuchs in Moskau. Damit bestätigte er einen Bericht des Tagesspiegel, dass es zunächst eine Absage für die Deutsche Welle durch das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung gegeben hatte.

Nach diesem Bericht kam allerdings Bewegung in die Sache und das Bundespresseamt erteilte doch eine Einladung an die Deutsche Welle. Regierungssprecher Steffen Hebestreit twitterte am Samstagabend: "Um etwaigen Missverständnissen vorzubeugen: Die Deutsche Welle ist zur Reise des Bundeskanzlers nach Moskau eingeladen." DW-Sprecher Jumpelt sagte dazu, das Problem habe sich im Laufe des Samstags „zum Glück aufgelöst“. Die Mitreise der DW-Journalisten hängt allerdings auch davon ab, ob den Betreffenden von Russland ein Visum erteilt wird.

Deutsche Welle musste Büro in Moskau schließen

Als es zunächst eine Absage gegeben hatte, hatte der menschenrechtspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Michael Brand (CDU) dem Tagesspiegel gesagt: „Der deutsche Bundeskanzler, der die Deutsche Welle, den einzigen deutschen Auslandssender, nicht zu einer Reise mit in das Land mitnimmt, dessen Regierung unter Bruch internationaler Normen das Büro der Deutschen Welle geschlossen hat, ist nicht nur politisch feige, sondern zeigt auch das Problem dieses Kanzlers, der nicht einmal mehr das Grundrecht auf freie Presse verteidigen will. Das ist ein einzigartiger Vorgang und auf deutsch gesagt, Herr Scholz: eine echte Schande!"

Der Bundeskanzler nimmt auf Reisen üblicherweise in seiner Regierungsmaschine eine Gruppe von Journalistinnen und Journalisten mit. Die Zahl der Plätze ist selbstverständlich begrenzt. Es handelt sich dabei nicht um eine Einladung im klassischen Sinne, die Flugtickets zahlen die Medienvertreter selbst.

Vizeregierungssprecher Wolfgang Büchner hatte am Freitag erklärt, dass die russischen Maßnahmen gegen die Deutsche Welle „völlig unbegründet“ seien und der Pressefreiheit widersprächen. Büchner richtete im Namen der Bundesregierung einen „dringenden Appell“ an die russische Seite, die Probleme um die Zulassung des russischen Senders RT DE in Deutschland „nicht für eine Beschränkung der Pressefreiheit zu missbrauchen“.

In Deutschland hatte das Sendeverbot für die „Deutsche Welle“ große Kritik ausgelöst. So hatte Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) das Verbot als "aggressiven Akt" bezeichnet. Roth will sich aber mit ihrer russischen Amtskollegin Olga Ljubimowa um eine Vermittlung bemühen.