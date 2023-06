Kurzvisite in der alten Mitte Olaf Scholz empfängt Frankreichs Präsident Macron in Potsdam

Die Glocken der Nikolaikirche läuten um 18 Uhr, als sieben Motorräder der Polizeistaffel auf den Alten Markt fahren, gefolgt vom Peugeot mit Pariser Kennzeichen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron und einigen schwarzen Limousinen. Seit zehn Minuten wartet Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) vor dem Museum Barberini auf Macron. Eine Stunde zuvor war er nach Hause gekommen und später zum Museum gelaufen. Macron und Scholz umarmen sich, schütteln sehr lange die Hände. Die Kunsthistorikerin Dorothee Entrup vom Barberini begrüßt die Gäste und spricht über die wiederaufgebaute Mitte, das Landtagsgebäude und das Museum. Das Gespräch geht im Geläut der Glocken unter.

„Das nennt man Timing“, freut sich eine Frau aus dem Tross des Bundeskanzleramts. Auf welchem Weg der Präsident, der noch am Vormittag in der Normandie Veteranen des Zweiten Weltkriegs getroffen und danach mit seiner Frau Brigitte den Mont-Saint-Michel besucht hatte, nach Potsdam kam, bleibt das Geheimnis des Sicherheitsstabs. Nur drei Journalisten aus Deutschland und Frankreich dürfen ganz nah ran an Scholz und Macron. Die Ehefrauen Britta Ernst und Brigitte Macron sind nicht dabei. Scholz, der am Alten Markt wohnt, zeigt dem Präsidenten die Visitenkarte von „seinem Potsdam“.

Die Kunsthistorikerin Dorothee Entrup empfängt Bundeskanzler Olaf Scholz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron vor dem Museum Barberini. © Ottmar Winter PNN

Kanzler und Präsident gehen ins Museum, bleiben aber im Hof. „Wir haben ihm angeboten, die Ausstellung zu besuchen“, sagt Dorothee Entrup. Doch der enge Zeitplan habe das nicht zugelassen. „Der Präsident hätte die Ausstellung gerne gesehen.“ Immerhin sei die Impressionistensammlung des Barberini die größte außerhalb von Paris. Für Scholz und Macron bleibt nur Zeit für ein Getränk auf der Terrasse. Für den Besuch der Ausstellung habe es eine Verabredung ohne Termin gegeben, sagt die Kunsthistorikerin und lächelt.

Scholz und Macron spazieren an der Alten Fahrt entlang, besuchen anschließend die Freundschaftsinsel, bevor es für das Abendessen zum Neuen Markt geht. © Ottmar Winter PNN

Dorothee Entrup gibt dem Präsidenten den Ausstellungskatalog und das Buch des Museums über Frankreich in Potsdam mit. „Das ist ja ein schönes Zeichen für die deutsch-französische Freundschaft“, sagt sie. Nur wenige Potsdamer sind gekommen, um den Präsidenten aus der Nähe zu sehen. Touristen machen Fotos. Mehr Neugierige warten später am Neuen Markt. Dort steht auch ein Mann mit Friedensfahne. Er wolle den Präsidenten bitten, über ein Kriegsende in der Ukraine mit Russland zu verhandeln, statt weiter Waffen zu schicken. Derweil demonstrieren vor dem Landtag geflüchtete Ukrainer:innen gegen Russland, nachdem in ihrer Heimat ein Staudamm gesprengt worden war.

Scholz und Macron bei ihrem Spaziergang an der Burgstraße in Potsdam. © dpa/Michael Kappeler

Immerhin nimmt sich Scholz noch Zeit, Macron an der Alten Fahrt entlang auf die Freundschaftsinsel zu führen. Danach geht es an Plattenbauten und am Landtag vorbei zum Neuen Markt. Wieder kann Scholz seinem Gast Macron alten und neuen Barock präsentieren und sich von den Pressefotografen vor den Postkartenmotiven ablichten lassen. Über den Weg und den zeitlichen Ablauf des Besuchs hatte es vorab keine Informationen gegeben. Die Innenstadt ist voll mit uniformierten und zivilen Polizisten und Beamten des Bundeskriminalamts.

Bundeskanzler Olaf Scholz macht ein Selfie mit dem französischen Präsidenten und dessen Fan Evelyn Haupt. © AFP/JOHN MACDOUGALL

Bevor es zum Abendessen ins Sterne-Restaurant „Kochzimmer“ geht, schlägt die Stunde von Evelyn Haupt. Die pensionierte Französischlehrerin aus Hannover ist extra nach Potsdam gekommen, um den Präsidenten zu sehen. „Ich bin ein Fan“, gesteht die 79-Jährige. Sie trägt die Farben der Tricolore. Macron habe sie mit seiner Begeisterung für Europa und seinen geschliffenen Reden beeindruckt. Sie ruft ihm zu, lässt sich auch von einem BKA-Beamten nicht beiseite drängen. Schließlich wird sie mit zwei Selfies belohnt – eins mit Scholz und Macron und eins nur mit dem Präsidenten. Sie überreicht Macron noch einen Brief und ist danach wirklich glücklich. Alles andere wäre für sie eine riesige Enttäuschung gewesen, sagt die in Spremberg geborene und in West-Berlin aufgewachsene Frankreichliebhaberin.

Rund 50 Schaulustige sahen Scholz und Macron bei der Ankunft auf dem Neuen Markt. © AFP/JOHN MACDOUGALL

Was Sternekoch David Schubert Macron und Scholz auftischt, bleibt zunächst ein Geheimnis. Die beiden wollen das Essen auch für Arbeitsgespräche nutzen. Im „Kochzimmer“, das tags zuvor von einem deutsch-französischen Protokollteam inspiziert worden war, bleiben sie unter sich.

Macron reist noch am Abend wieder ab nach Paris. Das Parkverbot auf dem Neuen Markt gilt bis 23 Uhr. Bis dahin sind alle Sicherheitskräfte und Journalisten wieder abgezogen. Das nächste Mal kommt Macron auf Einladung des Bundespräsidenten Anfang Juli zum offiziellen Staatsbesuch nach Deutschland.