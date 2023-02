Neues Video aufgetaucht Täter filmte sich bei Attacke auf Ukraine-Schau in Potsdam

Es war ein naheliegender Verdacht, der sich jetzt bestätigt: Der Mann, der in Potsdam bereits den alten Landtag unter anderem mit russischen Landesfarben beschmierte und sich dabei filmte, steckt offensichtlich auch hinter der Attacke auf die Ukraine-Kunstaktion der Stiftung Garnisonkirche.

Auf seinem TikTok-Kanal veröffentlichte der Mann am Sonntag einen Film, wie er bei Dunkelheit auf der Turmbaustelle herumklettert – und dann einem der beiden aufgehängten 19 Meter langen Banner, das eine ukrainische Mutter mit ihrem Kind zeigte, den Kopf der Frau herausschneidet. Zum Teil wird das auch von einer weiteren Kamera vom Boden aus gefilmt, unterlegt ist die Aktion mit Klaviermusik.

Die Attacke hatte die Polizei bereits am Sonntag bestätigt. Die Rede war auch von einem zweiten Plakat, das über dem Stoffbanner angebracht wurde – mit Formulierungen in blutroter kyrillischer Schrift. Der Kommunikationsvorstand der Stiftung Garnisonkirche Potsdam, Wieland Eschenburg, hatte den PNN gesagt: „Sinngemäß stand dort: ,Die Ukraine gibt es nicht. Geschrieben mit dem Blut des Donbas’.“ Auch dieses Plakat ist in dem Video zu sehen. Die Stiftung hatte wegen Volksverhetzung, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch Anzeige erstattet.

Die betroffene Künstlerin Julia Krahn © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

Die Ausstellung der Künstlerin Julia Krahn hing seit vergangener Woche, ein Zeichen der Stiftung gegen den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Derzeit ist die Kunstaktion abgehängt, wie weiter damit verfahren wird, ist unklar.

Ein Mehrfachtäter

Schon vergangene Woche war bekannt geworden, dass der Mann am alten Landtag mehrere russische Flaggen und auch „Z“-Propagandasymbole angebracht beziehungsweise angemalt hat und sich dabei selbst filmte. Die Videos stellte er bei verschiedenen Plattformen online, erhielt dafür virtuelle Beifallsbekundungen anderer Nutzer.

Bei der Aktion im alten Landtag trug er ein T-Shirt mit der Aufschrift: „Merk dir, Feind: Jetzt sind wir alle Putin.“ In der Folge hatte die Polizei bereits erklärt, man habe den 40 Jahre alten Mann aus der Ukraine identifiziert. Weitere Angaben zu seiner Person machte die Polizei bisher nicht.

Auch Agieren der Polizei wirft Fragen auf

Eine PNN-Anfrage an die Polizei, wie man nun weiter verfahren will, läuft bereits. Ferner stellt sich die Frage, welche Schritte die Polizei unternommen hat, um weitere Straftaten zu verhindern – gerade nach Bekanntwerden des Tatverdachts in Zusammenhang mit dem alten Landtag. Auch das ist bei der Polizei angefragt. Der Turm der Garnisonkirche befindet sich nur einige hundert Meter von einem Polizeirevier entfernt.

Zugleich ist in weiteren Videos von ihm zu sehen, wie der Mann zum Beispiel im Herbst eine Ukraine-Flagge eine am Turm der Garnisonkirche angebracht Fahne entfernte. Ebenso gibt es ein Video, wie er zur Silvesternacht eine vor dem Stadthaus hängende Ukraine-Flagge einholte und mitnahm.

Am Stadthaus nahm der Mann nun eine Regenbogenflagge mit

Am Sonntag kam ein weiteres Video vom Stadthaus dazu: Zu sehen ist da der Mann, wie er eine Regenbogen-Flagge vorm Stadthaus einholt und einbehält. Dazu empört er sich über die sogenannte LGBT-Bewegung: „Ich bin gegen diesen Schwulen und Päderastie.“ Und: „Wenn Deutschland uns seine Werte, moralischen Prinzipien und Ästhetik aufzwingt, werde dann ich damit dasselbe machen, egal ob es Deutschland gefällt oder nicht“, sagte er auch. Nachdem er die Flagge hat, sagt er auch: „Ich bin dagegen! Ich zwinge dir [Deutschland] auf, dass es hier keine Päderastie geben darf!”

Inzwischen hat sich daher auch Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) via Twitter zu Wort gemeldet: „Wer Kunst zerstört, Regenbogenfahnen entfernt, Putins Krieg gegen die Ukraine verteidigt und sich dabei filmt, der attackiert damit unsere Art zu leben.“ Es sei wichtig, dass die Sicherheitsbehörden schnell ein Zeichen setzen, so Schubert.

In den Videos trägt der Mann jeweils eine Art Kabel-Dornenkrone in den Nationalfarben der Ukraine. Auf weiteren Videos, die offensichtlich schon einige Monate zurückliegen, ist zu sehen, wie er durch die Stadt Odessa in der Ukraine geht. Er spricht die russische Sprache mit ukrainischem Akzent.

