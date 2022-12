Potsdamer Impfstelle schließt Hausärzte sollen Corona-Impfung übernehmen

Die kommunale Impfstelle der Stadt Potsdam schließt kurz vor Weihnachten. Das teilte die Verwaltung nun mit. Am 23. Dezember ist der letzte Impftag in den Räumen in der Jägerallee. Als Grund nennt die Stadt das Auslaufen des Vertrages für die Übertragung der Impfaufgabe vom Land Brandenburg an die Stadt. Außerdem gehe dies einher mit der „von der Bundesregierung geplanten Überführung von Corona-Impfungen in die Regelversorgung“. Das heißt: Künftig sollen die niedergelassenen Ärzte die Impfungen übernehmen.

79.400 Corona-Impfungen wurden von August 2021 bis November 2022 durchgeführt

„In den vergangenen Monaten haben wir verschiedene kommunale Impfstellen betrieben, einen Impfbus durch die Stadt fahren lassen sowie mobile Impfangebote in Stadtteilen, auf Marktplätzen und in Supermärkten angeboten“, wird Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) zitiert. Zwischen August 2021 und Ende November 2022 wurden 79.400 Impfungen in den Impfstellen sowie bei den 100 mobilen Impfeinsätzen durchgeführt. Die älteste geimpfte Person war 102 Jahre alt.

Der personelle Aufwand der kommunalen Impfangebote war hoch: In den vergangenen 17 Monaten hätten zumindest zeitweise 91 Mitarbeiter:innen der DRK Flüchtlingshilfe Brandenburg, 30 Haupt- und Ehrenamtliche der Johanniter-Unfall-Hilfe, 44 Mitarbeitende des ASB-Landesverband Brandenburg bis zu 35 Soldat:innen der Bundeswehr und bis zu 85 Ärzt:innen Vakzine gegen das Coronavirus verabreicht oder bei der Organisation der Impfungen geholfen.

