Sitzung am Mittwoch in Potsdam Stadtverordnete tagen ab 15 Uhr

Verkehr, Verkehr, Verkehr: Auf der Tagesordnung der Potsdamer Stadtverordnetenversammlung stehen am Mittwoch zahlreiche Anträge und Fragen zu Rad- und Uferwegen, Ampeln und Straßennahmen. Diskutiert wird aber auch über die Garnisonkirche, das Minsk und die Energiekrise. Das Stadtparlament tagt ab 15 Uhr in der MBS-Arena am Luftschiffhafen. Die PNN berichten wie immer live, die aktuellsten Beiträge stehen jeweils oben.

