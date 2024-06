„Wählen ist wie Zähneputzen“ Klimaaktivisten und „Potsdam bekennt Farbe“ veranstalten Flashmob

„Wählen ist wie Zähne putzen: Machst du’s nicht, wird’s braun“. Unter diesem Motto veranstalten Fridays for Future Potsdam und das Bündnis „Potsdam bekennt Farbe“ am Samstag (8.6.) um 11 Uhr am Brandenburger Tor einen Flashmob zum gemeinsamen Zähneputzen. „Pack deine Zahnbürste ein und wir putzen gemeinsam“, appelliert das Bündnis auf Facebook.

Gegenseitig sollen sich die Teilnehmenden dabei filmen und ihre Videos anschließend in den Sozialen Medien unter Hashtags wie #PotsdamBleibtBunt #NutzeDeineStimme, #reclaimtiktok und #GehWählen teilen. Das Rückerobern von Tiktok bezieht sich auf die starke Präsenz der AfD auf der Videoplattform.

Seit Mai wirbt die Klimagerechtigkeitsbewegung Fridays for Future deutschlandweit mit der Zahnputz-Kampagne, sich an der Kommunal- und Europawahl am 9. Juni zu beteiligen. Auf den Social-Media-Plattformen Instagram und Tiktok filmen sich Gesichter der Bewegung wie Luisa Neubauer, aber auch Prominente wie Barbara Schöneberger, Jürgen Vogel und Hannes Jaenicke. Auch die Potsdamer FFF-Gruppe zeigt sich im Potsdamer Stadtbild, unter anderem vor dem Schloss Sanssouci, beim Putzen.

Als Teil des bundesweiten Bündnisses „Rechtsextremismus stoppen – Demokratie verteidigen“ rief Fridays for Future Deutschland für Freitag und Samstag zu Protesten gegen Rechtsextremismus auf. An mehr als 70 Orten sind Aktionen geplant. Zuvor hatten Klimaaktivistinnen und -aktivisten deutschlandweit beim Klimastreik am 31. Mai für mehr Klimaschutz protestiert, auch in Potsdam.