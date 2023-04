Ehefrau von Kanzler Scholz Brandenburgs Bildungsministerin Ernst tritt zurück

Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) tritt von ihrem Amt zurück. Ernst habe Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Montag um ihren Rücktritt gebeten. Das teilte Vize-Regierungssprecherin Eva Jobs ohne Angaben von Gründen am Montag mit. Nachfolger werde Staatssekretär Steffen Freiberg. Ernst ist die Ehefrau von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Die gebürtige Hamburgerin war seit 2017 in Brandenburg Landesministerin für Bildung, Jugend und Sport.

Der Rücktritt von Ernst kommt nicht ganz überraschend: In den vergangenen Wochen war die Ministerin wegen ihrer Pläne, mit dem drastischen Lehrermangel in Brandenburg umzugehen, zusehend unter Druck geraten - auch in der SPD-Fraktion. Dort soll sie bereits einmal mit Rücktritt gedroht haben, weil die Fraktion unter Führung von Daniel Keller ihren Kurs auch offen kritisiert hatte.

Ernst sei nicht bereit gewesen, ihre Pläne zu ändern

Nun heißt es aus Kreisen der Regierungskoalition, Ernst sei trotz der Kritik nicht bereit gewesen, ihre umstrittenen Pläne zu verändern. Daher habe sie jetzt die Konsequenz gezogen und ihren Rücktritt eingereicht. Am Montagmittag kam die Brandenburger SPD mit Fraktion- und Parteispitze zu einer Krisentelefonschaltkonferenz zusammen.

Die Pläne von Ernst hatten an Schulen und unter Eltern landesweit für Aufruhr gesorgt: Ernst wollte in ganz Brandenburg 200 Lehrkräfte-Planstellen für Verwaltungsfachkräfte – sogenannte Assistenzen – und Schulsozialarbeiter umwidmen. Um dies zu ermöglichen, sollten alle Schulen beim Personal kürzen. Dies hätte vor allem Förder- und Ganztagsangebote sowie Inklusion betroffen. Der Widerstand von Schulen und Eltern, aber auch innerhalb der rot-schwarz-grünen Brandenburger Regierungskoalition war groß.