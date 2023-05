Der Titelkampf in der Bundesliga Verpasst der FC Bayern die Meisterschaft?

Nur ein Punkt trennt Bayern München aktuell von Borussia Dortmund. Das Rennen um die Meisterschale ist zwei Spieltage vor Saisonende so knapp wie lange nicht mehr. In unserer Serie „3 auf 1“ erlären drei Expert:innen, wer am Ende ihrer Meinung nach den Titel feiern darf. (Alle Folgen von „3 auf 1“ finden Sie hier.)

Der FC Bayern könnte gegen Köln noch einmal stolpern

Elisabeth Schlammerl schreibt für den Tagesspiegel über den FC Bayern München und beobachtet den Klub aus nächster Nähe. Sie findet das Verpassen der Meisterschaft würde zu Bayerns bisheriger Saison passen.

Das Verlässlichste in dieser Rückrunde am FC Bayern ist, dass man sich auf ihn nicht verlassen kann. Sowohl oben in der Führungsetage wie unten auf dem Platz. Die Mannschaft hat zwar in der Bundesliga oft gewonnen, wenn es darauf ankam, aber die gute Ausgangsposition auch immer wieder verspielt. Die Partie gegen RB Leipzig am vorletzten Spieltag mag die leichtere als die eine Woche später in Köln sein, obwohl die Sachsen im Kampf um die Champions-League-Teilnahme noch jeden Punkt benötigen. Oder vielleicht gerade deshalb, denn sie werden sich nicht darauf beschränken, hinten dicht zu machen, sondern mitspielen.

Der 1. FC Köln dagegen steht für das, was dem FC Bayern so gar nicht behagt, vor allem in dieser unsteten Saison: Ein unangenehmer Gegner, der sich längst im gesicherten Mittelfeld befindet und nicht mehr gewinnen muss, aber unbedingt will. Es hätte eine gewissen Logik, wenn das Spieljahr für den vom Erfolg verwöhnten Klub aus München mit etwas Unvorstellbarem endet: Ohne Titel, ohne Sause auf dem Rathausbalkon.

Der FC Bayern könnte noch Punkte lassen, Dortmund aber auch

Kit Holden berichtet für den Tagesspiegel über die Bundesliga, nur über den FC Bayern eher selten. Denn das ist sein LIeblingsklub. Für ihn trägt nicht nur Bayern die Schuld an der eigenen Hegemonialstellung in der Bundesliga. Borussia Dortmund hat seine Chancen auf den Titel auch in diesem Jahr wiederholt nicht genutzt.

Wer hält seit zehn Jahren den Rest des deutschen Fußballs im Würgegriff? Der FC Bayern, antwortet jeder, und zwar zu Recht. Dabei wird die Rolle des Ballspielvereins Borussia in der Verlangweiligung der Bundesliga oft übersehen, denn in der ganzen Geschichte der Bundesliga hatte noch kein Verein so eine Hegemonie über den zweiten Platz gehabt wie aktuell der BVB. Und wie schon 2019 sieht man in dieser Saison, dass die Dortmunder in den zehn Jahren Halberfolg das Siegen verlernt haben. Auch in einem Jahr, wo sie den Titel unbedingt wollten und reichliche Chancen hatten, ihn zu holen, stehen sie zwei Wochen vor Saisonende noch hinter den kriselnden Bayern.

Nun steht das Wochenende der Wahrheit an, und es ist von beiden Titelanwärtern wenig zu erwarten. Der Meister könnte gegen wieder aufkommende Leipziger durchaus Punkte liegen lassen. Die Auswärtsschwäche sowie der Druck, erst nach den Bayern spielen zu müssen, spielt Dortmund aber auch nicht in die Karten. Der FC Bayern bleibt am Ende wohl Meister, die Bundesliga bleibt an der Spitze langweilig, und diesmal sind beide daran schuld.

Der FC Bayern muss immer auf dem ersten Platz stehen

Jochen Sprentzel war Fernsehmoderator, unter anderem bei der Sportschau. Von 1979 bis 2005 leitete er zudem die Sportredaktion im SFB und RBB. Er sagt: Die Dortmunder sind einfach nicht clever genug, um ihre Vorteile aus den Schwächen der Bayern zu ziehen, das war durchweg in der Saison so.

Borussia Dortmund hat zu viele Schwächen in Spielen, bei denen man vorher glauben durfte, dass sie die gewinnen würden. Das wird auch an den letzten beiden Spieltagen so sein und deshalb wird der FC Bayern auch wieder mal Meister. Selbst wenn sie nun zwei Punkte liegen lassen gegen Leipzig, also nur Unentschieden spielen sollten am Sonnabend. Die Dortmunder sind einfach nicht clever genug, um ihre Vorteile aus den Schwächen der Bayern zu ziehen, das war durchweg in der Saison so. Dabei hätten sie es einfacher gehabt, so wie die Spielzeit bei den Bayern gelaufen ist.

Dass sie in München unter einem Thomas Tuchel sowohl in der Champions League als auch in der Meisterschaft dann nicht stabiler geworden sind, war doch die große Überraschung. Man hätte den Julian Nagelsmann auch nicht entlassen müssen, aber das ist eben so bei den Bayern, wenn die nicht an erster Stelle stehen, dann werden sie ultranervös in München und dann ist schon mal der Trainer dran. Aber es wird ja für sie in dieser Saison jetzt trotzdem noch ein gutes Ende werden.