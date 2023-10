Füllkrug rettet gerechtes Testspiel-Remis DFB-Team trennt sich in wilder Partie 2:2 von Mexiko

Der guten Vorstellung beim 3:1 gegen Gastgeber USA am Sonnabend ließen die Spieler des neuen Bundestrainers Julian Nagelsmann beim Spiel gegen Mexiko in Philadelphia eine weniger starke Darbietung folgen. Am Ende gab es am Dienstagabend (Ortszeit) ein 2:2 (1:1), mehr hatte sich die deutsche Fußball-Nationalmannschaft nicht verdient.

Schon in einer wilden ersten Halbzeit wackelte die deutsche Abwehr teilweise gewaltig. Offensiv war das Team von Julian Nagelsmann allerdings sehr engagiert und ging nach einem Eckball durch Antonio Rüdiger 1:0 in Führung (25. Minute). Zwölf Minuten später traf auch Thomas Müller, allerdings zählte der Treffer des Bayern-Profis wegen einer Abseitsstellung nicht.

Im Gegenzug erzielte Mexiko nach einem Konter und einem Fehler von Rüdiger das 1:1. Uriel Antuna war der Torschütze für die Mexikaner, die in Philadelphia auf die Unterstützung ihrer vielen Fans bauen konnten.

Niclas Füllkrug kam in der zweiten Halbzeit für Müller, Leon Goretzka kam für Pascal Groß in das deutsche Team. Offensiv waren aber mit Wiederanpfiff die Mexikaner präsenter, Erick Sanchez köpfte nach einer sehenswerten Flanke unbehelligt zum 2:1 für Mexiko ein (47.).

Die deutsche Mannschaft kam sofort zurück, nach einem Kopfball von Florian Wirtz staubte der Neu-Dortmunder Füllkrug zum 2:2 ab (51.).

Danach blieb das Spiel munter und die deutsche Abwehr aber weiter anfällig. Am Ende waren die Deutschen gegen den im Vergleich zu den USA stärkeren Gegner mit dem Unentschieden gut bedient. (Tsp)