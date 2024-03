Sorge um Israels Athleten vor Olympia „Es hat sich etwas zusammengebraut“

Selbst die kleine Schweiz hat schon 227.000 Unterschriften gesammelt, die ihren Teil dazu beitragen sollen, dass Israel von den Olympischen Spielen in diesem Sommer in Paris ausgeschlossen wird. Das teilte die israelfeindliche BDS-Bewegung jüngst mit, über diese die Kampagne unter dem Hashtag #BanIsrael organisiert wird.

„Mehr als 300 palästinensische Sportmannschaften fordern, Israel wegen seines Völkermords an Palästinensern in Gaza von den Olympischen Spielen auszuschließen“, heißt es auf der BDS-Homepage.

Außerdem wird der US-amerikanische Sportjournalist darauf Dave Zirin zitiert. Dieser war schon in der Vergangenheit mehrfach durch seine Israel-kritische Haltung aufgefallen. Zirin ist überzeugt davon, dass „das Internationale Olympische Komitee (IOC) nicht handeln wird, wenn wir es nicht schaffen“. Deshalb will die BDS-Kampagne das nun angehen.

Die Stimmungsmache gegen Israel hinsichtlich Olympia kommt dabei nicht nur von BDS und den unmittelbar von dem Konflikt im Nahen Osten betroffenen Ländern. Antisemitische Strömungen haben tiefe Wurzeln in Europa, auch im Olympiaausrichterland Frankreich.

Im Februar hatte den Präsidenten des Internationalen Olympischen Komitees, Thomas Bach, ein von 26 französischen Parlamentariern unterzeichneter Brief erreicht. Die Verfasser gehören dem linken politischen Spektrum in Frankreich an. Sie fordern darin ebenfalls, dass Israel wegen des Kriegs in Gaza sanktioniert wird. Israelische Athleten sollen wie die russischen als neutrale Teilnehmer an den Start gehen müssen, die israelische Flagge soll nicht gezeigt und die israelische Hymne nicht abgespielt werden.

Beim Zentralrat wundert man sich nicht über derlei Meldungen. Der deutsche Dachverband der jüdischen Gemeinden ist im engen Austausch mit den sieben größten Diaspora-Gemeinden, der J7, die sich im vergangenen Jahr wegen des weltweit zunehmenden Antisemitismus gebildet hat. Auch mit der Gemeinde in Frankreich.

Viel Nährboden für Antisemitismus in Frankreich

„Die Radikalität der gesellschaftlichen Spaltung in Frankreich ist hoch“, sagt ein Zentralratssprecher dem Tagesspiegel. Menschen mit nordafrikanischem Migrationshintergrund seien teilweise nicht integriert, man würde sie nicht mehr erreichen, wie die französische Partnerorganisation berichtet habe. Hinzu kämen starke extremistische politische Kräfte rechts wie links.

Diese Gemengelage ist ein Nährboden für Antisemitismus, der statistisch nachgewiesen ist. Im vergangenen Jahr stieg die Anzahl an antisemitischen Vorfällen in Frankreich gewaltig an, besonders an Schulen kam es immer wieder zu Angriffen gegen Juden. „Es hat sich etwas zusammengebraut“, sagt der Zentralratssprecher. Er findet das Klima „bedrohlich“.

Auch mit Blick auf die Spiele in Paris macht man sich beim Zentralrat Gedanken. „Wir hoffen, dass die jüdischen Athletinnen und Athleten geschützt werden können“, heißt es. „Absolute Sicherheit kann es leider nicht geben.“ Auch dann nicht, wenn Frankreich – so sehen es die Planungen vor - für die Sicherheit bei Olympia 15.000 Soldaten, 35.000 Polizisten und 22.000 private Sicherheitskräfte abstellt. Die Franzosen versuchen den Spagat zwischen offenen und sicheren Spielen. Inzwischen liegt der Fokus aber eher auf Letzterem.

Von dem ursprünglichen Plan, dass die Spiele eine möglichst zugängliche Sport-Party werden, mussten die Organisatoren bereits abrücken. Die Sicherheitsbedenken sind groß. Die Eröffnungsfeier an der Seine wird doch nicht so offen sein, wie zunächst versprochen. Die geplanten Einschränkungen vor und während der Eröffnungsfeier erinnern viele Einwohner laut französischer Medien bereits an die Hochphase der Corona-Pandemie.

Doch Anti-Israel-Proteste, so viel ist sicher, wird es geben. Auch Wladimir Putin kommt hier ins Spiel. Der russische Präsident warf dem IOC jüngst Doppelmoral vor. Russland werde wegen des Krieges in der Ukraine gesperrt, Israel wegen seiner Taten in Gaza dagegen nicht. „Putin versucht, bewusst einen Keil in die westliche Gedankenwelt zu treiben. Nun hat er sich Israel als Treiber ausgesucht“, sagt der Sprecher des Zentralrats.

Das IOC jedenfalls gibt sich bislang unbeeindruckt von Putin, den BDS-Kampagnen und den französischen Parlamentariern aus dem linken Lager. Israel werde an den Spielen in Paris teilnehmen, teilte der Dachverband des internationalen Sports mehrfach mit. Für die Sicherheit werde gesorgt.