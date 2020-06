Beim Gegner gibt es einen ähnlichen Fall. Raffael, der 2008 für Hertha BSC erstmals in der Bundesliga aufgelaufen ist, fehlte in den vergangenen drei Spielen, steht aber ebenfalls im Kader der Gladbacher. Sieben Jahre hat er für den Verein gespielt, genau wie Skjelbred für Hertha; in dieser Woche nun haben die Gladbacher bekannt gegeben, dass der Vertrag des 35-Jährigen nicht verlängert wird.

Am letzten Spieltag heißt es immer auch: Abschied nehmen. Per Skjelbred trägt heute zum letzten Mal das Trikot von Hertha BSC - und das, was er sich vorgenommen hat, hat der Norweger geschafft: Er ist so fit, dass er zumindest im Kader der Berliner steht und von Trainer Bruno Labbadia für einen Abschiedseinsatz eingewechselt werden kann.