Mit wenig Aufwand ist Belgiens B-Team als Gruppensieger in das WM-Achtelfinale eingezogen. Die Belgier bezwangen am Donnerstag in Kaliningrad die ebenfalls runderneuerten Engländer durch den herrlichen Siegtreffer von Adnan Januzaj in der 51. Spielminute mit 1:0 (0:0) und treffen mit bisher makelloser Punktbilanz nun auf Japan.

