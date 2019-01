Die Bahn soll nach einem Medienbericht ab Dezember 2022 die wichtigste Regionalexpress-Linie, den RE1 verlieren. Die Strecke soll künftig die Odeg betreiben. Dies berichtet die "Märkische Allgemeine" am Dienstag.

Zuvor hatten bereits Eisenbahnfans in einem Internetforum darüber berichtet. Die Zeitung beruft sich auf ein internes Schreiben der Bahn, in dem Mitarbeiter über die Neuvergabe im "Netz Elbe Spree" über die Vergabe informiert werden. Demnach hat die Bahn zwei der vier Lose gewonnen, die Odeg die beiden anderen. Insgesamt geht es um 28 Millionen Zugkilometer pro Jahr - das Los 1 mit dem RE1 ist mit 6,4 Millionen Zugkilometern das größte. Die Bahn hat nun Los 2 gewonnen. Dieses umfasst neben dem RE2 den Flughafenexpress (FEX) sowie die RB10 und RB14 (Nauen-Berlin). Den RE2 fährt bislang die Odeg.

Wie bereits im noch bis Dezember 2022 laufenden Vertrag hatte der VBB in der europaweiten Ausschreibung ausgeschlossen, dass ein Bieter sämtliche Einzellose gewinnt. In der aktuellen Ausschreibung heißt es: "Das Netz wird in sinnvolle Lose aufgeteilt, um eine Streuung wirtschaftlicher und technischer Risiken zu erzielen sowie den Wettbewerb zu unterstützen."

Wie berichtet, will der VBB das Angebot für Pendler deutlich steigern. Der RE1 soll ab Dezember 2022 alle 20 Minuten fahren und zwar mit 600 Sitzplätzen pro Zug. Derzeit fährt der RE1 zwischen Brandenburg (Havel) und Frankfurt (Oder) alle 30 Minuten. Der neue Vertrag hat eine Laufzeit von 12 Jahren. Das Angebot wächst um etwa 25 Prozent.

Änderungen in Berlin-Wannsee, Berlin-Spandau und am BER

So sollen auch auf der RE 7 (Dessau–Senftenberg) zwischen Bad Belzig und Berlin-Wannsee stündlich zwei Züge statt wie bisher nur einer rollen. Zwischen Berlin und Nauen gibt es stündlich vier statt drei Fahrten.

Beim Flughafen-Express FEX zwischen Hauptbahnhof und BER muss der Betreiber Züge mit mehr Sitzplätzen fahren lassen - aus 300 sind 550 geworden. Neu sind die Linien RB 21 von Potsdam über Spandau nach Gesundbrunnen sowie die RB 32 von Oranienburg über das Ostkreuz und Ludwigsfelde zum BER.

Der Wettbewerb beim VBB hatte im Dezember 2012 begonnen. Bei dieser Ausschreibung hatte die Odeg zwei RE-Linien gewonnen. Der Start war aber sehr holperig. Da den Odeg-Zügen die Zulassung fehlte, mussten zunächst alte, für den Großstadtverkehr ungeeignete Waggons eingesetzt werden.

Ein Zug der Odeg auf der Berliner Stadtbahn (Symbolfoto) Foto: Jochen Brockmann

