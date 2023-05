Bis zu 60 Prozent Preisunterschied Wo Sie im Urlaub sparen - und wo nicht

Wer noch ein Argument sucht, warum man diese Sommerferien nicht in Deutschland verbringen sollte, kann sich beim Statistischen Bundesamt bedienen. Die Statistiker haben die Preise für Hotels und Gaststätten in den beliebtesten Urlaubsländern der Bundesbürger ermittelt und mit dem hiesigen Niveau verglichen. Fazit: Im Süden Europas ist es deutlich billiger als bei uns, im Norden zahlen deutsche Urlauber dagegen drauf.

„Gestiegene Energie- und Lebensmittelkosten schmälern das Budget vieler Menschen in Deutschland für Urlaubsreisen“, heißt es in dem am Dienstag veröffentlichten Preisvergleich, der auf Daten aus dem März beruht. „Gerade in süd- und südosteuropäischen Urlaubsländern ist jedoch das Preisniveau deutlich niedriger als in Deutschland“, betont die Behörde. Besonders günstig übernachten und essen deutsche Urlauber in der Türkei und Albanien, beide Urlaubsländer sind 56 Prozent günstiger als Deutschland. In Rumänien und Montenegro liegen die Preise um 46 Prozent unter den deutschen, in Portugal und Malta sind es 28 Prozent, in Griechenland immerhin noch 21 Prozent.

Sparen kann man aber auch in Spanien, Polen und Tschechien (18 Prozent), in Kroatien und Zypern (17 Prozent), und selbst in Italien kosten Hotels und Restaurantbesuche noch fünf Prozent weniger als in Deutschland. Allerdings gilt das eben nur für Hotels und Gastronomie, die Kosten für die An- und Abreise hat das Statistische Bundesamt nicht berücksichtigt.

Hier zahlen deutsche Urlauber drauf

Geht es nur um das Schlafen und das Essen ist aber klar: Im Norden wird es teurer. Dänemark- oder Norwegen-Liebhaber müssen mit einem Preisaufschlag von mehr als 40 Prozent rechnen. In Finnland kosten Hotels und Restaurants ein Viertel mehr, in Irland etwa ein Fünftel. Der Urlaub in Schweden ist 17 Prozent teurer, Ferien in Österreich 15 Prozent, in Frankreich sind es acht Prozent. Besonders tief in die Tasche greifen muss man aber, wenn man nach Zürich oder an den Vierwaldstättersee fahren möchte: Die Schweiz schießt mit einem Preisaufschlag von über 60 Prozent den Vogel ab.

Preise für Ferienwohnungen sind in Deutschland stabil

Doch obwohl man in Spanien, der Türkei oder in Portugal billiger Ferien machen kann, bleiben die meisten Bundesbürger in den Sommerferien im eigenen Land und mieten sich eine Ferienwohnung. Besonders beliebt sind die Küstenländer Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein, hat das Internetvergleichsportal Check24 kürzlich ermittelt. Für Urlauber in Ferienwohnungen hat Timo Beck von Check24 eine gute Nachricht: „Der Preisanstieg ist in den beliebten Regionen noch vergleichsweise gering“, sagt der für Ferienwohnungen zuständige Geschäftsführer. Die günstigsten Angebote gibt es mit einem Durchschnittspreis von 114 Euro pro Unterkunft und Nacht in Baden-Württemberg und mit 116 Euro in Bayern.

In Mecklenburg-Vorpommern sind es dagegen 145 Euro (plus fünf Prozent), in Schleswig-Holstein 140 Euro. (plus drei Prozent). Beck rechnet jedoch damit, dass die Preise weiter steigen werden. „Wer noch von den günstigen Preisen profitieren will, sollte zeitnah buchen“, sagt er.