Allen Warnungen von Bundesbank und Marktexperten zum Trotz steigen die Preise von Wohnimmobilien kräftig. Wie das Amt für Statistik mitteilt stiegen die Preise für Wohnimmobilien in den Großstädten Berlin, Hamburg, München Köln, Frankfurt, Stuttgart und Düsseldorf im ersten Quartal dieses Jahres um 11,1 Prozent, in allen Städten mit mehr als 100.000 EinwohnerInnen war der Anstieg sogar noch etwas kräftiger (11,3 Prozent). Auch für Ein- und Zweifamilienhäuser in dünn besiedelten ländlichen Kreisen hätten Käufer Anfang dieses Jahres 11,3 Prozent mehr ausgegeben als für vergleichbare Immobilien im selben Zeitraum des Vorjahres.

5000 Euro je Quadratmeter im Durchschnitt

Nach einer Studie der Bausparkasse LBS werden Wohnungen in Berlin durchschnittlich für 5000 Euro je Quadratmeter angeboten. Seit dem Jahr 2018 seien die Preise jährlich um fast zehn Prozent gestiegen. Teuerster Bezirk Berlins sei Mitte mit einem "Standartpreis" von 5625 Euro je Quadratmeter Wohnfläche. Die LBS leitet die Preise aus den Inseraten Berliner Tageszeitungen und Online-Portalen ab.

Der "typische Angebotspreis" für eine Eigentumswohnung in Mitte liege bei 368.000 Euro. Dafür müsse ein durchschnittlicher Berlienr Haushalt 8,5 Jahresnettoeinkommen ausgeben. Für ein Viertel aller angebotenen Bestandswohnungen in Mitten würden allerdings deutlich mehr Geld verlangt: 7200 Euro je Quadratmeter im Durchschnitt.

Teuer außerdem: Der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf mit 5603 Euro je Quadratmeter oder 9,3 Jahresnettoeinkommen. Die angebotenen Wohnungen seien in dem alten West-Berliner Bezirk um zehn Quadratmeter größer als im Berlin-Vergleich. Mehr als 5000 Euro im Durchschnitt verlangen Verkäufer von Wohnungen in Friedrichshain-Kreuzberg (5207 Euro je Quadratmeter) sowie in Pankow (5283 Euro). Günstiger ist es in Tempelhof-Schöneberg und Steglitz-Zehlendorf, wo mittlere Preise von 4700 Euro je Quadratmeter verlangt werden.

Preise steigen am stärksten in Spandau

Bemerkenswert: Den stärksten Anstieg der Wohnungspreise gibt es am Stadtrand, nämlich in Spandau mit 16 Prozent Plus in den letzten drei Jahren. Das könnte an dem vergleichsweise günstigen "Standardpreis" von 3655 Euro je Quadratmeter bei den angebotenen Wohnungen liegen. Nur in Marzahn-Hellersdorf sind die durchschnittliche Angebotspreise mit 3010 Euro je Quadratmeter noch niedriger.