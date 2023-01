Mobilitätsgipfel Spitzentreffen zur Zukunft der deutschen Autoindustrie

Nur zwei Stunden Zeit und drei dutzend Teilnehmer:innen – allein diese Eckdaten ließen allzu hohe Erwartungen an den Mobilitätsgipfel im Kanzleramt nicht zu. Geladen waren am Dienstag die Chefs von BMW, Mercedes und Volkswagen sowie die Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie, die frühere CDU-Politikerin Hildegard Müller. Außerdem Vertreter der Gewerkschaften sowie Meike Jipp, Direktorin des Instituts für Verkehrsforschung am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt.

Jipp und Christian Hochfeld, Chef der Denkfabrik Agora Verkehrswende, wurden von Umweltverbänden im Vorfeld als Feigenblätter gesehen, die nur kaschieren sollen, dass es sich in Wahrheit um einen klassischen Autogipfel handele. Tatsächlich stand die deutsche Schlüsselindustrie bei dem Treffen in der Regierungszentrale im Mittelpunkt. Die Zuarbeiter von Kanzler Olaf Scholz (SPD) beteuern aber, dass bei den nächsten Gipfeln andere Verkehrsträger behandelt werden sollen.

Aus der Tagesordnung für den Auftakt lässt sich ablesen, dass es am Dienstag um die Frage ging, wie sich die deutsche Autoindustrie in einem veränderten globalen Umfeld behaupten kann. Im ersten Themenblock wurde diskutiert, wie der Verkehr den Anforderungen des Klima- und Umweltschutzes besser gerecht werden kann als in den vergangenen Jahren. Es ging um den Verzicht auf fossile Kraftstoffe und den Hochlauf der E-Mobilität.

Wie kann Deutschland zum Innovationsstandort werden?

Anschließend stand das vernetzte Fahren auf der Tagesordnung. Die entscheidende Frage: Wie kann Deutschland zum führenden Innovationsstandort für das autonome Fahren gemacht werden? Im dritten und letzten Abschnitt ging es um die Resilienz der deutschen Autobranche in Zeiten von Rohstoffmangel und Ukraine-Krieg.

Der Zugang zu Materialien wie Lithium und Kobalt, aber auch zu ganzen Komponenten wie Batteriezellen und Mikrochips soll sichergestellt werden. „Riskanten Abhängigkeiten“ soll entgegengewirkt werden. Bis Redaktionsschluss dieser Ausgabe hatten die Bundesregierung und die Teilnehmer:innen noch keine Ergebnisse des Treffens bekannt gegeben.

Scholz als „verdruckster Autokanzler“

Bereits im Vorfeld des Gipfels hatten die Bahn- und die Fahrradbranche dem Kanzler vorgeworfen, die Verkehrswende auf die Autoindustrie zu verengen. Dirk Flege, Geschäftsführer der Allianz pro Schiene, verglich Scholz mit seinen beiden Vorgänger:innen: Gerhard Schröder (SPD) habe sich ganz offen als „Autokanzler“ bekannt. Angela Merkel (CDU) sei die „geräuschlose Autokanzlerin“ gewesen. Scholz schicke sich nun an, der „verdruckste Autokanzler“ zu werden.

Der eigentlich geplante Autogipfel sei in eine Art Mobilitätsgipfel umbenannt worden. „Angesichts der Teilnehmerliste ist das aber Etikettenschwindel“, rügte Flege. Er warf Scholz vor, die Verkehrswende nicht verstanden zu haben: „Wir können es uns nicht mehr leisten, in Kästchen zu denken und jeden Verkehrsträger einzeln zu behandeln.“ Der Kanzler müsse die Verkehrswende als Ganzes angehen und zur Chefsache machen.

Bahn- und Radbranche fordern Beteiligung

Wasilis von Rauch, Geschäftsführer von Zukunft Fahrrad, sagte, dieser Gipfel sei vergleichbar mit einem Energiegipfel, an dem nur Betreiber von Kohle- und Atomkraftwerken teilnehmen dürften. Von Rauch bemängelte auch, dass die Regierung allein auf die Antriebswende bei Autos fixiert sei. „Die wenigen E-Autos werden nicht in nennenswertem Umfang zur CO2-Reduzierung beitragen.“

Mit seiner autogerechten Politik sei Deutschland in den 1950er-Jahren „einmal falsch abgebogen und fährt seitdem in die falsche Richtung“, sagte er weiter. Stattdessen müsse die heutige Bundesregierung die Kombination Fahrrad/Bahn stärken, etwa durch sichere Abstellplätze an Bahnhöfen, Bikesharing und Diensträder als Standardlösung.

Der Geschäftsführer des Zweirad-Industrie-Verbandes, Burkhard Stork, betonte, ein Mobilitätsgipfel, bei dem die Autoindustrie „unter sich“ sei, ergebe auch industriepolitisch keinen Sinn. Die Deutsche Bahn und die Zweirad-Industrie würden Leute suchen. Wer dem Strukturwandel in der Autobranche zum Opfer falle, könne hier gerne anfangen.

Zur Startseite