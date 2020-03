Und jetzt? Was passiert jetzt? Und was bedeutet das alles für mich und meine Familie? Diese Fragen haben sich am Sonntag in Italien die meisten der 16 Millionen Bürgerinnen und Bürger gestellt, deren Lebensumfeld über Nacht zur "roten Zone" erklärt wurde.

Ganz Italien hat nun Angst vor dem Coronavirus

Und nicht nur die Direktbetroffenen im Norden des Landes haben sich das gefragt. Auch in Mittel- und Süditalien, wo sich das Coronavirus ebenfalls immer rasanter ausbreitet, greift die Sorge um sich: Wann werden die neuen Maßnahmen auch uns treffen? Wann werden auch Rom, Florenz, Neapel, Bari, Reggio Calabria und Palermo zur Sperrzone erklärt? Der Präsident der Hauptstadtregion Latium und Chef der Regierungspartei PD, Nicola Zingaretti, wurde am Samstag in Rom bereits positiv auf das Virus getestet.

Seit Sonntag befindet sich Italien, das bereits vor zwei Wochen drastische Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus getroffen und mehrere Kleinstädte mit über 50.000 Einwohnern von der Außenwelt abgeriegelt hatte, definitiv im Katastrophen-Modus.

In der Nacht auf gestern Sonntag, um 3.30 Uhr, ist Regierungschef Giuseppe Conte vor die Presse getreten, um Maßnahmen vorzustellen, wie sie Europa seit dem Zweiten Weltkrieg noch nie gesehen hat: Die gesamte Lombardei mit ihren 10 Millionen Einwohnern sowie 14 Provinzen mit weiteren insgesamt 6 Millionen Einwohner (Parma, Piacenza, Rimini, Reggio-Emilia, Modena, Pesaro und Urbino, Venedig, Padua, Treviso, Alessandria, Verbano-Cusio-Ossola, Novara, Vercelli und Asti) sind seit gestern ebenfalls Sperrgebiet. Sie dürfen - vorerst bis zum 3. April - weder betreten noch verlassen werden.

Conte sprach mit ernster Miene von einem "Moment der Selbstverantwortung": Es gehe darum, die Gesundheit der Bürger zu garantieren. "Wir sind uns bewusst, dass all diese Maßnahmen Unannehmlichkeiten bereiten und persönliche Opfer erfordern", sagte der Ministerpräsident. Gleichzeitig betonte er, dass kein absolutes Verbot eingeführt werde: Wer "dringende Gründe" nachweisen könne - zum Beispiel berufliche - dem bleibe die Ein- und Ausreise erlaubt.

Trotz des Coronavirus werde "nicht alles zum Stillstand kommen", sagt Conte

Auch der Flug- und der Bahnverkehr werde nicht komplett gestoppt. "Es wird nicht alles zum Stillstand kommen", versicherte der Premier. Ortswechsel - auch innerhalb der Sperrzonen - müssten aber immer begründet werden: Die Polizeikräfte seien befugt, die Bürger anzuhalten und von ihnen Rechenschaft über ihre Bewegungen ausserhalb der eigenen vier Wände zu verlangen.

Neben der Einschränkungen der Bewegungsfreiheit sieht das neue Dekret für die neuen Sperrgebiete weitere einschneidende Maßnahmen vor, die zum Teil bereits aus den bisherigen "roten Zonen" bekannt sind. Supermärkte werden nur noch von Montag bis Freitag geöffnet sein; Schulen, Kinos, Theater, Museen, Schwimmbäder, Skigebiete und Fitnesszentren bleiben geschlossen.

Wegen des Coronavirus sollen Diskotheken zu bleiben

Mitarbeiter des Gesundheitssystems dürfen keinen Urlaub nehmen. Auch Diskotheken sollen geschlossen bleiben, Feiern und Konzerte werden abgesagt. Religiöse Zeremonien, darunter Hochzeiten und Beerdigungen, müssen verschoben werden.

Bars und Restaurants dürfen geöffnet bleiben, aber nur, wenn sie sicherstellen können, dass zwischen den Gästen eine Mindestdistanz von einem Meter eingehalten werden kann. Viele dieser Vorschriften gelten auch für den Rest des Landes, namentlich die Schließung der Schulen und das Verbot jeglicher öffentlicher Kundgebungen und Versammlungen.

Der Grund für die neuen, drastischen Maßnahmen ist die weiterhin galoppierende Ausbreitung des Coronavirus in Italien: Am Samstag verzeichnete das Land die bislang größte Zunahme an Infektionen mit dem neuen Virus an einem Tag. Nach Angaben der nationalen Zivilschutzbehörde vom Samstag stieg die Zahl der Fälle in 24 Stunden um 1247. Insgesamt waren damit am Samstag 5883 Menschen mit dem Virus infiziert.

Seit dem Ausbruch von Covid-19 starben bereits 233 Menschen

In dem Zeitraum starben 36 Menschen an der von dem Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19, insgesamt sind es seit Beginn des Ausbruchs am 21. Februar bereits 233 Todesfälle. "Wir müssen die Ausbreitung der Infektionen zu begrenzen - und gleichzeitig müssen wir so vorgehen, dass eine Überlastung des Krankenhauseinrichtungen vermieden wird", betonte Conte.

In Mailand wurde der Bahnhof gesperrt. Foto: REUTERS/Alex Fraser

Dies ist in der Tat die größte Sorge der Behörden. "Norditalien hat eines der besten Gesundheitssysteme der Welt, und dennoch stehen wir einen Schritt vor dem Kollaps", betont Antonio Pesenti, Chef des lombardischen Krisenstabs für Intensivmedizin. Bereits heute befänden sich in 50 Spitälern der Region knapp 600 an Covid-19 erkrankte Patienten auf der Intensivstation.

Lombardei rechnet mit bis zu 3200 Intensivpatienten durch Coronavirus

Weil sich die Zahl der Infizierten seit dem Beginn der Epidemie durchschnittlich alle 2,5 Tage verdoppelt, rechnet Pesenti allein für die Lombardei bis zum 26. März mit 18.000 Personen, die positiv auf das Virus getestet werden; davon würden wohl 2700 bis 3200 Intensivpflege benötigen. "Wenn die Leute nicht endlich begreifen, dass sie zuhause bleiben sollen, dann gibt es eine Katastrophe", warnt der 68-jährige Mediziner Pesenti.

Gefährdet seien dann auch andere Patienten, etwa mit Herzinfarkt - weil die Notärzte und Rettungswagen mit Corona-Patienten ausgelastet sein könnten. Um dem drohenden Zusammenbruch des Gesundheitssystems vorzubeugen, hat die Regierung Conte schon in der vergangenen Woche beschlossen, rund 20.000 neue Ärzte, Pfleger und andere Hilfskräfte in Krankenhäusern und Gesundheitsämtern einzustellen.

Ein Entwurf des neuen Dekrets war bereits am Samstagabend den italienischen Medien zugespielt worden - und die entsprechenden Nachrichten hatten in den betroffenen Gebieten zu großer Verunsicherung und zum Teil zu regelrechter Panik geführt.

Notfallplan zum Coronavirus löst Chaos in Zügen aus

Nur wenige Minuten nach Bekanntwerden der neuen Notfall-Maßnahmen hatten am Mailänder Bahnhof Porta Garibaldi hunderte Studenten und Gastarbeiter aus Süditalien versucht, mit dem Nachtzug in ihre Heimat zu gelangen. Wie die italienische Medien berichteten, war der letzte Intercity des Tages um 23.20 Uhr übervoll, als er mit wenigen Minuten Verspätung abfuhr. Reisende hätten die Waggons auch ohne Ticket bestiegen und den Schaffnern gesagt, dass sie bereit seien, die Geldstrafe zu zahlen, um an Bord bleiben zu dürfen. Inzwischen hat sich die Lage etwas beruhigt.

Coronavirus ist Desaster für Tourismus in Italien

Die Folgen der neuen Notmaßnahmen für die Wirtschaft sind derzeit noch überhaupt nicht absehbar: In den neuen Sperrzonen wird rund 40 Prozent des italienischen Bruttosozialprodukts und 60 Prozent der Exporte produziert. Dass Italien mit seiner riesigen Staatsverschuldung und seiner stagnierenden Wirtschaft wegen der Corona-Epidemie in diesem Jahr in eine Rezession abrutschen wird, galt bereits wegen der bisherigen Maßnahmen ausgemacht.

Insbesondere die Tourismusbranche erlebt schon jetzt ein regelrechtes Desaster: Die Buchungen sind zum Teil um bis zu 90 Prozent zurückgegangen. Das neue Dekret hat in einigen der betroffenen wirtschaftsstarken Regionen bereits Proteste ausgelöst. Der Präsident der Region Venetien, Luca Zaia, hat am Sonntag in einem Brief an Ministerpräsident Conte die Rücknahme des Notdekrets gefordert. Der Bürgermeister von Asti, Maurizio Rasero, bezeichnete den neuen Erlass als "Verrücktheit" und als "Desaster".