Perseiden 2023 Wo man die Sternschnuppen am Himmel finden kann

Nachtschwärmer aufgepasst! Wer am kommenden Wochenende einen Blick in den Himmel wagt, kann zu Spitzenzeiten bis zu 100 Sternschnuppen in der Stunde beobachten. Wie jedes Jahr im August ziehen die sogenannten Perseiden ihre Bahnen und begeistern Hobbyastronomen, Fotografen und Sternschnuppenjäger.

Höchste Zeit also, um sich einen kleinen Vorrat an Wünschen anzulegen. Wir verraten Ihnen, wann Sie den Blick gen Himmel richten sollten und in welche Himmelsrichtung Sie schauen müssen – sogar mit Wegbeschreibung.

Wo findet man die Perseiden am Nachthimmel?

Der scheinbare Ausstrahlungspunkt des Meteorschauers (in der Fachsprache auch als Radiant bezeichnet) ist das Sternbild Perseus, woher sich auch der Name Perseiden ableitet. Das Sternbild ist am Nachthimmel im Südosten zu finden.

Perseus steht in unmittelbarer Nähe zum Sternbild Kassiopeia. Wer mit diesen Konstellationen nur wenig anfangen kann, für den könnte vielleicht die nachfolgende Wegbeschreibung hilfreich sein.

Die Wegbeschreibung zu den Perseiden Suchen Sie das Sternbild Großer Wagen (auch Großer Bär genannt).

(auch Großer Bär genannt). Suchen Sie nun die hintere Achse des Wagens (nicht die Wagenachse an der Deichsel, sondern die hintere Achse am viereckigen Wagenkasten).

(nicht die Wagenachse an der Deichsel, sondern die hintere Achse am viereckigen Wagenkasten). Verlängern Sie diese Wagenachse nun nach oben hin um das Fünffache. Sie sollten jetzt am Polarstern angelangt sein.

Sie sollten jetzt am angelangt sein. Verlängern Sie die Strecke nun nochmals um die gleiche Länge in die gleiche Richtung. Sie sollten nun das Sternbild Kassiopeia im Blick haben. Kassiopeia besteht aus fünf hellen Sternen, die (je nach Blickrichtung) wie ein „W“ oder „M“ aussehen – daher wird das Sternbild mitunter auch als „Himmels-W“ bezeichnet.

Das Sternbild Perseus befindet sich (je nach Perspektive) entweder links unterhalb des „W“ oder rechts oberhalb des „M“. Hier sollen vom 12. August auf den 13. August die meisten Sternschnuppen zu sehen sein.

Sie fliegen über den gesamten Nachthimmel. Stefan Gotthold, Stiftung Planetarium Berlin

Stefan Gotthold von der Stiftung Planetarium Berlin verweist allerdings explizit darauf, dass die Perseiden nicht nur in der Umgebung des Sternbilds Perseus auftauchen. „Sie fliegen über den gesamten Nachthimmel“, sagte der Leiter der Archenhold-Sternwarte dem Tagesspiegel auf Nachfrage.

Sein Rat: Sternschnuppenjäger sollen sich eine Decke schnappen und auf dem Rücken liegend das gesamte Firmament im Auge behalten.

Die Wahrscheinlichkeit ist höher, wenn man die Wünsche nicht für sich behält. Stefan Gotthold, Stiftung Planetarium Berlin

Einen besonderen Tipp für die Beobachtung hat der Experte auch parat: „Was wünschen!“ – und seinen Wunsch, entgegen der landläufigen Meinung, möglichst vielen Menschen verraten.

„Die Wahrscheinlichkeit ist höher, wenn man die Wünsche nicht für sich behält“, meint der Bildungsteam-Chef des Planetariums. So ließen sich beispielsweise Wünsche wie der nach einem leckeren Eis viel besser realisieren. Solchen Empfehlungen folgt man doch gerne – der Experte muss es schließlich wissen.

Wann sind die Perseiden am besten zu sehen?

In der Nacht vom 12. auf den 13. August sollen die meisten Sternschnuppen fallen. Die beste Beobachtungszeit ist den Experten und Expertinnen der Stiftung Planetarium Berlin zufolge zwischen 22 Uhr abends und 4 Uhr morgens – vorausgesetzt das Wetter spielt mit.

In den Tagen davor und danach sind bis zum 24. August stündlich noch um die 50 Sternschnuppen am Himmel zu sehen. Informationen der Stiftung Planetarium Berlin

Der gesamte Aktivitätszeitraum der Perseiden erstreckt sich übrigens vom 17. Juli bis zum 24. August, daher können auch vor und nach dem Maximum am 13. August noch zahlreiche Sternschnuppen beobachtet werden.

Der Grund für den alljährlichen Perseiden-Schauer ist ein Komet namens Swift-Tuttle (ehemals 109P/Swift-Tuttle). Jedes Jahr im August kreuzt die Erde einen Teil seines Kometenschweifs. Sobald unser Planet diese Wolke aus Kometenkernteilchen passiert, dringen die Partikel in unsere Erdatmosphäre ein und verursachen dabei den spektakulären Meteorschauer.

Wo kann man die Perseiden in am besten beobachten?

Meteorschauer lassen sich am besten in lichtarmen und dunklen Regionen beobachten. Sternchnuppenjäger sollten also eine Fahrt in das dünnbesiedelte Umland in Erwägung ziehen. Im Westen Brandenburgs soll übrigens einer der dunkelsten Orte ganz Deutschlands liegen.

Lichtverschmutzung erschwert Sternbeobachtungen Jüngste Ergebnisse des Potsdamer Forschungsprojektes „Globe at Night“ zeigen, dass die Lichtemissionen hierzulande weitaus schneller voranschreiten, als bislang angenommen. Ein Kind, das heutzutage in einer Region geboren wird, in der am Himmel noch gut 250 Sterne sichtbar sind, wird unter den jetzigen Bedingungen an seinem 18. Geburtstag nur noch 100 Sterne bewundern können, berichtet das Fachmagazin „Spektrum der Wissenschaft“. Ein Tipp für Sternschnuppenjäger: In welchen Regionen aktuell die meiste Lichtverschmutzung verzeichnet wird, können Sie der Webseite lightpollutionmap.info entnehmen.

Wo kann man die Perseiden in Berlin beobachten?

Berlin gehört zu den Regionen, die besonders stark von Lichtverschmutzung betroffen sind. Die vielen Straßenlaternen, Außenwerbung oder Fassadenbeleuchtungen sorgen dafür, dass Städter am Nachthimmel immer weniger Sterne ausmachen können.

Während andernorts zu Spitzenzeiten bis zu 100 Sternschnuppen in der Stunde beobachtet werden können, wird man solche Höchstwerte im Großraum Berlin eher vergeblich suchen. „Berliner werden keine 100 Sternschnuppen in der Minute sehen“, verrät Stefan Gotthold von der Archenhold-Sternwarte.

100 Sternschnuppen in der Stunde können Samstagnacht (12. August) beobachtet werden.

Wer am 12. August im Berliner Raum trotzdem ein paar Sternschnuppen bewundern möchte, sollte einen Ausflug zum Tempelhofer Feld einplanen. Hier veranstaltet die Stiftung Planetarium Berlin am Samstagabend die „10. Lange Nacht der Astronomie“ mit zahlreichen Mitmachaktionen, Expertenvorträgen, Teleskop-Beobachtungen, Astro-Sprechstunden und einer mobilen Planetariumskuppel.

Tempelhofer Feld: 10. Lange Nacht der Astronomie Wann? 12. August 2023, von 17 Uhr bis 1 Uhr nachts

12. August 2023, von 17 Uhr bis 1 Uhr nachts Wo? Tempelhofer Feld Zugang über Haupteingang im Westen (Tor 9), nahe Bahnhof Tempelhof (S+U)

Programm: Himmelsbeobachtungen mit Teleskopen Stern- und Astrosprechstunden mit Expert:innen Mobile Planetariumskuppel „INTENSE“ Sondersendung des Radiosenders FluxFM „Cosmorama“ Mitmach-Aktionen für Kinder und Bastelstationen (Wasser- und Luftraketen) Live-Musik Science Slam Food-Stände

Eintritt: frei Mehr Informationen gibt es auf der Webseite des Planetariums Berlin.

Perseiden beobachten: Wie gut sind die Bedingungen 2023?

In diesem Jahr können die Perseiden weitaus besser beobachtet werden, als noch im letzten Jahr. 2022 erschwerte ein Supermond die Sicht, der kurz vor dem Meteorschauer den Nachthimmel erhellte.

In diesem Jahr finden die Perseiden aber kurz vor Neumond statt. Das heißt, dass der Himmel sehr dunkel sein wird und die Lichtschweife viel besser zu sehen sein werden.

Perseiden Mythologie: Wenn Laurentius heiße Tränen weint Den Namen Perseiden erhielt der Meteorregen, weil die meisten Sternschnuppen im Sternbild des Perseus auftauchen. Ein anderer Name für das Naturspektakel lautet auch „Laurentiustränen“. Diese Bezeichnung geht auf die biblische Figur des Heiligen Laurentius zurück, die am 10. August im Jahre 258 unter römischer Herrschaft einen Märtyrertod starb. Der Legende nach wurde der Heilige bei lebendigem Leib verbrannt. Seit jeher fallen immer an seinem Todestag im August die heißen Tränen des Laurentius auf die Erde.

Wie kann man die Perseiden am besten fotografieren?

Sie möchten das kurze Naturspektakel für die Ewigkeit festhalten? Im Nachfolgenden haben wir Ihnen ein paar Tipps zusammengestellt, wie Sie die Sternschnuppen am besten fotografieren können.

1. Dunklen Ort aufsuchen

Sternschnuppen lassen sich am besten an Orten fotografieren, an denen es nur wenig bis gar keine anderen Lichtquellen gibt.

2. Weitwinkelobjektiv nutzen

Mithilfe eines Weitwinkelobjektivs lässt sich ein großer Bereich des Himmels abdecken und das kann gerade bei der Jagd auf Sternschnuppen hilfreich sein. Als Fotograf weiß man vorher genau, wo die nächste Sternschnuppe aufblitzt.

3. Stativ nutzen

Sowohl für große Kameras als auch für das Fotografieren via Handy gilt: Nicht wackeln. Die besten und schärfsten Ergebnisse erreichen Sie, indem Sie ein Stativ und einen Fernauslöser benutzen.

Tipp für Handy-Fotografen: Fernauslöser Bei vielen Handys kann das Headset als Fernauslöser genutzt werden. So dient der Regler für die Lautstärke bei vielen handelsüblichen Geräten als Auslöser. Mitunter können auch Smart Watches als Auslöser genutzt werden, solange sie mit dem Smartphone (und via App mit der Kamera) verbunden sind.

4. Lange Belichtungszeit wählen

Wechseln Sie bei Ihrer Kamera in den „Manuellen Modus“ und wählen Sie für die Sternschnuppenjagd eine lange Belichtungszeit aus. Achtung: Wird die Belichtungszeit zu lang eingestellt, dann verwischen die umliegenden Sterne zu unsauberen Lichtspuren.

5. Nicht aufgeben

Nun heißt es warten. Als Fotograf weiß man nie, wann die nächste Sternschnuppe auftaucht, daher sollte einfach ein Foto nach dem anderen geschossen werden. Profis empfehlen, auf einen automatischen Intervall-Auslöser zurückzugreifen, falls die Kamera über solch eine Funktion verfügt.